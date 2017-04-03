Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 27 марта — 2 апреля стали: 100-летний юбилей пророчеств Фатимы актуален для католиков России; Церкви Франции пугает рост популярности Марин Ле Пен; Ливан планирует провести Исламский саммит; разработан «план Маршалла» для возврата беженцев-христиан в провинцию Ниневия; в Минске противостоят желающим оставить их землю без людей; Польшу призывают ввести войска на Украину и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск принял участников межконфессиональной конференции на тему «Лютер. 500 лет спустя», организованной Папским комитетом исторических наук, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик вознес благодарение Богу за это знаменательное событие и выразил свое изумление, ведь, по его словам, «еще недавно конференция подобного рода была бы совершенно немыслимой». Как сказал папа, «мы касаемся рукой плодов Святого Духа, Который преодолевает любые барьеры и преображает конфликты в благоприятные возможности для роста в единстве». В своей речи он отметил поиски межконфессионального единства, отраженные в «совместном воспоминании пятого столетия начала Реформации Лютера».

По словам Франциска, это замечательная возможность взглянуть вместе на происходящее, потому что серьезные размышления о личности Мартина Лютера и анализ его критики Церкви того времени и папства, безусловно, «помогают преодолеть атмосферу взаимного недоверия и соперничества, которая слишком долго в прошлом характеризовала отношения между католиками и протестантами».

Понтифик подчеркнул: «Мы все хорошо знаем, что нельзя изменить прошлого. Однако после пятидесяти лет экуменического диалога между католиками и протестантами вполне возможно совершить очищение памяти», избегая при этом любых проявлений обиды, ведущей к искажениям. Он заключил: «Мы, христиане сегодняшних дней, призваны освободиться от предрассудков в отношении веры, которую исповедуют другие люди, с иным акцентом и на другом языке, чтобы взаимно попросить прощения за грехи наших отцов и вместе молить Бога о даре примирения и единства».

100-летний юбилей пророчеств Фатимы очень актуален для католиков России, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Об этом рассказал епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии святого Климента в Саратове, избранный недавно председателем Конференции католического епископата России. Российские верующие знают, что произошло в Фатиме, подчеркнул монсеньор, «они знают, что в то время на другом конце Европы Пресвятая Богородица фактически просила молиться за Россию и заботиться духовно о ней. Он напомнил, что России касается второй секрет Фатимы.

«В наших маленьких католических общинах Фатима является очень актуальным словом, мы будем говорить о ней не только в проповедях и на конференциях, но и организуем паломничество в июле с участием всех четырех российских католических епископов», — добавил монсеньор.

Путин стал удобным «орудием», констатирует Polonia Christiana (Краков, Польша). В последние дни появилось немало громких публикаций о «российских агентах влияния» среди журналистов и политиков на Висле. «Венгерские спецслужбы опубликовали данные польских порталов, связанных с Кремлем. Смотрите список!» — кричали заголовки. Однако очень быстро стало ясно, что авторы основывают свои «сенсационные» сообщения на источниках, близких к Армянскому радио. «Доклад венгерских спецслужб» на самом деле был создан организациями, связанными с Джорджем Соросом. Он хорошо известен в нашей стране, спекулянт и бард так называемого открытого общества, щедрый донор массовой иммиграции в Европу молодых людей арабского происхождения. В вину польским порталам было поставлено многое, в том числе — даже «способствующая Москве» забота о семье, включая защиту нерожденной жизни. Это «логично» и «очевидно»: если кто-то не поддерживает западную либеральную демократию, то он русский агент, не так ли? Имена «агентов», правда, называются не всегда.

Однако один из блогеров, которого публикует правый портал Niepoprawni. pl, не стал играть на нюансах и напрямую «разоблачил» и тем самым «нейтрализовал» опасный форпост Кремля в бывшей столице нашей страны. Им оказался наш «польскоговорящий» и «псевдохристианский» портал. Что вызвало такую реакцию? Сообщение о демонтаже на кладбище Перемышля памятника жертвам бандеровцев, предположительно, из-за давления Ассоциации украинцев в Польше, на сторону которой стал один из лидеров клуба ветеранов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возвращаясь к Путину, отметим, что он оказался удобным инструментом не только для крайне проукраинских публицистов в нашей стране или правящей партии «Право и Справедливость». На страницах портала Vatican Insider в конце 2016 года появилась статья с утверждением, что «Путину поклоняются католики, которые выступают против папы Франциска». Якобы такие католики идеализируют и мифологизируют российского президента, который воспринимается в их среде как «лидер, оппонирующий понтифику, главным образом, за позицию папы в отношении сексуальных меньшинств, мусульман и иммигрантов», а с «оппозицией Франциску работают российские фонды, верные Путину». То есть те, кто стоит на страже ортодоксального учения Церкви о браке и семье, радикальные противники ЛГБТ-революции и защитники жизни — это прихвостни самого главного человека в Кремле? В самом деле, это стало бы первым проявлением предсказанного (условно!) в Фатиме обращения России. Других пока не видно.

Французские католические епископы стоят перед сложным политическим выбором, пишет La Croix (Париж, Франция). Они собрались на пленарную весеннюю ассамблею в Лурде обсудить ситуацию накануне президентских выборов, особенно на фоне подъема Национального фронта во главе с Марин Ле Пен. Не называя напрямую эту силу по имени, епископы осторожно критикуют ее, говоря, что нельзя думать о будущем, когда рассчитываешь только на себя самого, и призывают к сплочению и братству. Цитируя папу Франциска, французские католические лидеры призывают христиан отдать свой «долг солидарности». Предостережение объясняется постепенным разрушением «плотины», некогда выстроенной между католиками и Национальным фронтом. Согласно социологическим опросам за январь 2017 года, около 25% практикующих католиков и 29% непрактикующих готовы проголосовать за Ле Пен в первом раунде, а в некоторых епархиях число ее сторонников приближается к 40%. В свою очередь французские протестанты открыто выступают против кандидата от Национального фронта. Пастор Лоран Шлюмберже, президент Национального совета Реформатской церкви Франции, заявил в четверг, 30 марта, что победа Ле Пен на президентских выборах будет означать «катастрофу».

В целях обеспечения выполнения Декларации о свободе, гражданстве, разнообразии и взаимодополняемости, принятой Каирской конференцией, в Ливане планируется провести Исламский саммит, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Напомним, что конференция «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», организованная известным суннитским университетом Аль-Азхар под эгидой президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, прошла в Каире с 28 февраля по 1 марта этого года. Бывший премьер-министр Ливана Фуад Синьора заявил, что в Исламском саммите примут участие 600 человек, включая христианских и мусульманских религиозных лидеров со всего мира. В частности маронитский и греко-католический патриархи и греко-православный митрополит Бейрута. По данным издания, в настоящее время ведется работа по изучению возможности официального приглашения Великого имама Аль-Азхара Ахмада эль-Тайиба. Национальный комитет по исламско-христианскому диалогу, координирующий взаимодействие со всеми христианскими и мусульманскими религиозными общинами, был уполномочен начать переговоры. Синьора посетил шейха друзов Наим Хасана, чтобы обсудить этот вопрос. Бывший премьер-министр подал Аль-Азхару определенный сигнал, заявив, что «немусульмане и мусульмане имеют равные права и обязанности» в контексте «национального конституционного государства». Синьора считает важным, чтобы все заменили традиционное дискриминационное разделение мусульман и немусульман на систему равенства с точки зрения гражданского статуса. Исламский саммит будет продолжен ливанской исламско-христианской встречей, призванной обсудить те же самые вопросы, чтобы «укрепить узы солидарности между различными элементами Ливана». Но прежде Национальный комитет хочет дождаться итогов апостольского визита папы Франциска в Каир по приглашению гражданских и религиозных (христианских и мусульманских) лидеров Египта, намеченного на 28−29 апреля.

Как заявил коптский православный патриарх Тавадрос II, случаи насилия в отношении христиан, зафиксированные в Северном Синае, являются исключением в стране, где некогда Святое семейство укрывалось от царя Ирода, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Напоминая эту волнительную историю, православный патриарх хотел сбить волну паникерства, вызванную сообщениями о преследовании христиан в Египте, что волнует коптскую общину. Тавадрос II подчеркнул, что атаки джихадистов затрагивают не только христиан, но и армию, полицию и суды. В действиях боевиков, причисляемых к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он увидел силы, «чуждые египетскому обществу и желающие разделить Египет». Противоположностью им патриарх назвал гармоничные отношения, сложившиеся между Церковью и гражданским обществом.

Епископы Сирийской католической, Халдейской католической и Сирийской православной церквей договорились совместно реализовать «план Маршалла», призванный способствовать возвращению христианских беженцев в провинцию Ниневия, передает KATHPRESS. Встреча епископов прошла в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. На восстановление христианских деревень потребуется более 185 миллионов евро. Джихадисты серьезно повредили более 12 000 домов, а 669 полностью разрушили. На первом этапе экспертам предстоит оценить масштаб работ. Каждая Церковь получит финансирование, пропорционально числу поврежденных домов их религиозной общины. Координацией займется Комитет по реконструкции Ниневии, куда входят по два представителя от трех Церквей, а также три эксперта от Папского фонда «Помощь Церкви в беде», который отвечает за поиск средств. Социологи отмечают резкий рост христианских беженцев, желающих вернуться домой — из опрошенных 1300 семей, которые сейчас укрываются в Эрбиле, 41% дали свое согласие на это, еще 46% не исключают такой шаг. В ноябре 2016 года доля потенциальных возвращенцев составляла всего 3,28%.

Католическая церковь в Мексике предупредила отечественных бизнесменов, что их участие в строительстве пограничной стены между США и Мексикой будет расцениваться как «предательство своей страны», сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом говорится в редакционной статье еженедельника Desde la Fe, издаваемого архиепископией Мехико. Автор пишет, что «по прошествии месяцев иммиграционная политика Дональда Трампа сталкивается с реальностью. Демагогия во время избирательной кампании проходила легко, но практические действия встретили трудности перед лицом заметной оппозиции со стороны гражданского общества, Церквей и активистов, которые противостоят эксцентричному правительству, обещания которого, может быть, и не так-то легко реализовать». Трамп выделил 2 миллиарда долларов на строительство стены. Для архиепископии здесь «то прискорбно, что по нашу сторону есть мексиканцы, которые готовы принимать участие в фанатичном проекте, способном уничтожить добрые отношения и согласие двух народов, имеющих общую границу». Это не просто две или три, это около 500 компаний, жаждущих больших прибылей, для которых цель оправдывает средства. Еженедельник Desde la Fe предупреждает, что все эти бизнесмены стреляют себе в ногу.

Архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес вступил в дискуссию по вопросу иммиграционной политики США, рассказывает Crux (Денвер, США). Он напомнил, что почти один миллион иммигрантов, живущих в Лос-Анджелесе, не имеют документов. «Все знают, что наша иммиграционная система разрушена и нуждается в реформе», — сказал архиепископ. Однако, хотя Соединенные Штаты имеют право требовать соблюдение режима пересечения границы и законов, они также должны взять на себя ответственность за создание и эксплуатацию ситуации, которая привела к тому, что более 11 миллионов человек приехали в страну без документов и остались.

«На протяжении многих лет наша страна не применяла свои иммиграционные законы, — заявил Гомес. — Почему? Потому что американский бизнес требовал «дешевой» рабочей силы. Поэтому правительственные чиновники смотрели в другую сторону. Виноват бизнес. Правительство виновато. И мы с вами тоже несем ответственность. Мы «выигрываем» и зависим от экономики, которая построена на нелегальных рабочих». Архиепископ напомнил, что история Америки во многом обязана иммигрантам. «О чем мы должны думать: первый язык, не относящийся к коренным народам, на котором говорили в этой стране, не был английским. Это был испанский. Нужно подумать, что это значит», — подчеркнул монсеньор.

В Белоруссии планируется в конце 2018 года провести первый Конгресс в защиту жизни, информирует Radio Vaticana (Ватикан). Консультации на этот счет ведутся с митрополитом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем и Советом по делам семьи Конференции католического епископата Белоруссии, рассказал председатель Благотворительного фонда «Открытые сердца» Владислав Волохович. «На этом конгрессе мы хотели бы поднять актуальные проблемы, которые широко присутствуют в Европе, но еще не совсем пришли к нам, — заявил Волохович. — Имеются в виду угрозы гендерной идеологии, о которой в Белоруссии слышно немного, однако она распоясалась в других европейских странах и уничтожает семью, брак, образ Божий в человеке. Человек был задуман как мужчина и женщина, а нам тут вдруг предлагают на выбор пять или шесть гендеров».

Другой важной темой, которая будет поднята, станет негативное влияние на белорусское общество деятельности некоторых международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения и Фонд ООН в области народонаселения, которые продвигают контрацепцию и аборты. «Мы хотим раскрыть механизмы действий этих организаций и показать, что если Белоруссия действительно хочет быть суверенной, она, в первую очередь, должна стать независимой от международных лоббистов, которые продвигают антихристианские и антисемейные очень опасные идеи, финансируемые самыми богатыми людьми на планете, такими как Джордж Сорос, Билл Гейтс и другими, заинтересованными в том, чтобы нас вообще не было на свете. Чтобы была только наша территория, но не было людей», — считает председатель фонда «Открытые сердца».

Комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал компромиссное решение по антидискриминационным положениям в новом Трудовом кодексе, пишет Католицький Оглядач (Львов, Украина). Финальный текст проекта не содержит проблемные, по мнению Церквей, понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность». Как пояснил депутат Павел Унгурян, «мы предложили умеренную позицию — запретить дискриминацию любой формы и по любому признаку в трудовых отношениях». Однако пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил о недовольстве Петра Порошенко таким решением, который связал внесение вышеупомянутых понятий в законодательство с получением безвизового режима. «Удаление из проекта нового Трудового кодекса так называемых антидискриминационных норм глава государства считает ошибочным и даже провокационным», — отметил Цеголко.

Стоит заметить, что Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций не согласен с давлением европейских структур на Украину по этому вопросу и поддерживает компромиссное решение депутатов, говоря, что «Верховная рада и кабинет министров должны отстаивать национальные интересы Украины, заботиться о благосостоянии украинского народа, развивать самобытность, культурные особенности и нравственные основы украинского общества. То есть, противостоять давлению и упорным стремлениям продвинуть в законодательство основания для легализации так называемых однополых «браков» или партнерств». Религиозные деятели обратили внимание на то, что согласно последним социологическим исследованиям 84% украинцев против легализации однополых партнерств и выступают за их запрещение или существенное ограничение пропаганды однополых отношений. «Интересно наблюдать, как на Украине научились манипулировать европейско-американской сентиментальностью к штампам гендерной идеологии. Когда не хватает хороших новостей на фронте борьбы с коррупцией и западные дипломаты начинают беспокоиться, надо просто переключить их внимание на гендерную тематику», — отметил представитель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Агрессия все ближе и ближе приближается к польским границам, заявил в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) политолог, глава отделения Польского геополитического общества в Жешуве Анджей Запаловский. Комментируя недавний обстрел из гранатомета генерального консульства Польши в Луцке, эксперт увидел в нем факт того, что дестабилизация украинского государства прогрессирует, более того, приближается в ее военном измерении к польским границам. Любой, кто профессионально занимается вопросами безопасности, будет считывать эти сигналы сквозь призму разложения украинской системы обороны и безопасности и неспособности Киева справиться с растущими опасностями для страны вне контекста военной операции в Донбассе. Уровень криминализации и анархии на Украине в последние годы вырос в два раза. На этом фоне заявления украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который объявил, что власти будут делать все, чтобы наказать виновных, являются просто декларацией. «Польша для защиты своих дипломатических представительств в этой стране должна послать войска», — заключил Запаловский.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.