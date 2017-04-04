



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Момент для встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем выбран крайне удачно. Так, в апреле закончатся первые сто дней нахождения Трампа в Белом доме, тогда как в марте Китай провел Всекитайское собрание народных представителей, на котором лидеры различных уровней правительства смогли добиться гармонизации подходов к управлению страной на остаток года. В обеих странах существуют обоснованные ожидания того, что в рамках переговоров между Пекином и Вашингтоном приоритет будет отдан содержанию, а не формальностям. Притом что мероприятию выделено целых два дня, очевидно, что стороны стремятся добиться своих целей, пишет Чжа Даожонг в статье для East Asia Forum.

К моменту встречи с лидером КНР администрация Трампа уже продемонстрировала, что её политика по отношению к КНР заключается в стабилизации. В частности государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего первого визита в китайскую столицу в начале марта удивил наблюдателей — как китайских, так и американских, — когда он повторил риторику китайской стороны о двусторонних отношениях между США и КНР. Так, политика «одного Китая» никуда не делась, по вопросам финансов и торговли Трамп показал себя сговорчивым политиком, несмотря на неоднократные заявления в ходе предвыборной кампании.

Однако среда, в которой находятся отношения между Пекином и Вашингтоном, по-прежнему очень хрупка, поэтому — с учетом прошлых событий — никто не ожидает прорыва от саммита во Флориде. Число встреч Си с Обамой превзошло число встреч его предшественников с 1971 года. И хотя нет оснований говорить об ухудшении двухсторонних отношений, по-прежнему есть пространство для их улучшения.

В этот раз ожидание более жесткой позиции США по отношению к КНР — скорее норма, которой придерживаются члены внешнеполитического сообщества США. Многие наблюдатели обвиняют администрацию Обамы в том, что она не смогла «проявить жесткость по отношению к КНР» по почти каждому вопросу от двусторонней торговли и кибербезопасности до Северной Кореи и Южно-Китайского моря. Они как будто не замечали контраст между заявлениями Обамы о том, что «процветание без свободы является лишь еще одной из форм бедности» в попытке дать философское обоснование его «повороту к Азии» и удивлением Си по поводу того, что иностранные граждане считают Китай угрозой, хотя КНР больше не занимается экспортом идеологии.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

От Трампа, таким образом, ждут доказательств того, что США могут все-таки противостоять Китаю, тогда как другая группа подталкивает президента-республиканца к тому, чтобы он воплотил в жизнь в свои сообщения в Twitter о Китае. Пока и Трамп, и его команда не поддаются этому давлению.

В ходе встречи глав КНР и США участникам стоит уделить внимание трем вопросам, с помощью которых взаимоотношения между двумя странами смогут начаться в правильном ключе.

Во-первых, Китаю необходимо проявлять прагматизм в отношении с влиянием США в Азии. Союзники и партнеры США в Азии — также являющиеся соседями КНР — требуют явного и постоянного подтверждения сохранения присутствия США в регионе. Хотя США по собственной воле остаются в Азии, существует распространенное мнение, что Вашингтон и Пекин пойдут на обмен влиянием в регионе, благодаря чему удастся сбавить геополитический накал. Как Китай, так и США вынуждены постоянно демонстрировать свою надежность и готовность идти навстречу друг другу.

Китаю в таких условиях стоит отказаться от своих прежних попыток добиться поддержки со стороны США более широкой рамки двусторонних отношений между двумя странами. То, что администрация Обамы избегала риторики «новой модели отношений между двумя сверхдержавами», служит полезным напоминанием того, что новая попытка с администрацией Трампа вряд ли будет более продуктивной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Китай может поступить с идеологами и скептиками внутри страны, применив мудрость Дэна Сяопина. Неважно, таким образом, дружественной или враждебной являются геостратегические намерения США по отношению к КНР. Пока взаимодействие с Вашингтоном может принести ощутимые преимущества китайскому народу, КНР должны иметь отношения с США такими, какие они есть.

Во-вторых, стремление КНР к более стабильным торговым и инвестиционным отношениям будет проще осуществить, если общественная дипломатия Китая будет уделять внимание тем, кто считает себя оставшимися «за бортом» глобализации. Первым шагом здесь может стать признание, что вся история глобализации была передачей богатства от богатых стран бедным. В то же самое время поставка более дешевых продуктов общественного потребления из развивающихся стран поспособствует программам социальной помощи в таких государствах, как США.

Наконец, встреча Трампа с Си во Флориде не может быть воспринята США и их союзниками и партнерами в Азии в качестве признака мягкости новой администрации по отношению к Китаю. На этой встречи китайская сторона должна вторить Трампу в том, что беспрепятственное развитие отношений между США и их Азиатскими союзниками является позитивным развитием событий для КНР. Президент-республиканец проявил мудрость, сделав подобные заявления во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Балласт, удерживающий нынешние отношения между США и КНР, как бы это парадоксально ни звучало, заключается в том, что за прошедшее столетие почти все области взаимоотношений двух стран подверглись испытанию. Не вызывает сомнение устремленность обеих сторон, тогда как пространство для непредсказуемых действий ограничено. В таких условиях мероприятие, на котором не будет громких заявлений или внезапных шагов, можно считать успешным и для обеих стран, и для более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона.