Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 29 марта составляли порядка 8,175 млрд кубометров.

Бытовым потребителям природного газа на Украине теперь придётся платить за него ещё немного больше. Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг установила ежемесячную абонплату за подключение к системе газоснабжения. При этом абонплата не является фиксированной и зависит от присоединительной мощности (мощности счётчика). К тому же, она будет варьироваться в зависимости от населённого пункта, однако по предварительным подсчётам, новация обойдётся населению в дополнительные 40−150 грн. к текущим суммам в счетах. Добавить к этому можно лишь то, что это одно из мелких требований МВФ: в меморандуме содержится соответствующая отсылка. Впрочем, окончательно вопрос пока не решен — в частности против абонплаты резко выступил премьер Владимир Гройсман.

«Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) продолжает ходить по судам. Ещё не завершился процесс в Стокгольмском арбитражном суде (рассматривает взаимные претензии «Нафтогаза» и «Газпрома» на десятки миллиардов долларов), как на Украине уже затеяли новый: подали иск в Европейский суд по поводу прошлогоднего решения Еврокомиссии об увеличении прокачки газа по нефтепроводу OPAL (предоставили возможность «Газпрому» использовать до 80% мощности OPAL или даже весь газопровод, если не найдётся желающих выкупить право использования оставшихся 20%). В «Нафтогазе» полагают, что это решение не только противоречит директиве ЕС 2009/73 и препятствует усилению конкуренции, но и вообще выходит за пределы компетенции Еврокомиссии. Эксперты допускали возможность подобного судебного процесса, однако подать иск Украина собралась только теперь, спустя полгода после принятия решения.

Что же касается Стокгольма, то украинские юристы на сегодня ожидают «ничейного» решения. А именно, что суд признает неправомерным принцип «бери или плати», зафиксированный в контракте 2009 года, однако откажут и в удовлетворении претензий «Нафтогаза» к Газпрому. Уверенность базируется, в частности на том, что в контракте были прописаны также обязательства России по транзиту газа через ГТС Украины объёмом не менее 110 млрд кубометров в год (фактический транзит в отдельные годы был в 2 раза меньшим). Однако дело в том, что ничейное решение всё равно будет победой украинской стороны — в том числе потому, что исковые требования «Газпрома» к Украине выше примерно на 20 млрд долл.

Между тем вынесение решения затягивается. Ранее судьи обещали успеть до конца марта, однако теперь видно, что вердикт появится уже в апреле.

В «Нафтогазе» подвели предварительные итоги отопительного сезона. «В этом отопительном сезоне мы столкнулись с тем, что около шести месяцев были холоднее, чем за прошлый период. В связи со снижением температур было увеличение потребления природного газа. Рост составил 1,3 миллиарда кубометров», — сообщил во время тематического круглого стола директор Департамента энергоэффективности и энергосбережения компании «Нафтогаз Украины» Юрий Войтович. В компании уже есть прогнозы на отопительный сезон 2017/2018 гг., в котором, по словам Юрия Войтовича роста потребления не предусматривается.

Учёные из Кременчуга предлагают экономить на российском газе за счёт сине-зелёных водорослей. Как утверждается в сюжете Пятого канала, они нашли способ добывать метан из биогаза, производимого этими водорослями. «Два-три месяца цветения Днепра — они обеспечат обогревом половину граждан Кременчуга», — утверждает доцент Кременчугского национального университета Татьяна Козловская.

Электроэнергия

Согласно информации, опубликованной на Едином государственном портале открытых данных, запасы угля по состоянию на 1 апреля составляли 1,908 млн тонн, из которых 1,406 млн тонн — угли газовых марок и 502 тыс. тонн — антрацит. Таким образом, тенденции сохраняются: Украина наращивает запасы углей газовых марок, запасы антрацита постепенно уменьшаются ввиду уже официальной блокады Донбасса.

В энергосистеме Украины по состоянию работают 22 блока и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 3700 МВт (примерно 26,2% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находились 5 блоков ТЭС суммарной мощностью 1460 МВт.

Государственная компания «Центрэнерго» закончила 2016 год с феноменальными показателями прибыльности. Прибыль предприятия выросла в 28,6 раз, до 625 млн грн. Скорее всего такие результаты — следствие поставок угля с неподконтрольных территорий под видом импортного.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что официально обратился к главе корпорации «Тесла» Илону Маску по поводу проектов в сфере энергосбережения: «Я направил ему официальное обращение, чтобы мы смогли начать дискуссию о создании, используя особенности энергетических объектов, энергетической инфраструктуры. Как будет ответ, я обязательно вам об этом сообщу», — рассказал он во время рабочей поездки в Житомирскую область. Общение Маска и Гройсмана началось ещё в середине марта, когда глава украинского правительства откомментировал пост Маска в Твиттере, предложив Украину в качестве тестового полигона для инноваций компании Маска: тот как раз рекламировал свою новую идею — строительство хранилища электроэнергии вместимостью 100 млн кВт·ч.

Маск — не единственный, кто выступает с подобными идеями. О возможности строительства подобных объектов на Украине недавно заявила корейская КОКАМ, чьи представители представляли свои разработки чиновникам из Минэнерго и Госагентства по энергосбережению. В министерстве регионального развития уточняют, что на конец 2016 года на Украине установлено 1117 МВт мощностей возобновляемой энергетики, что составляет примерно 1% мощности энергетики Украины. Ранее Украина поставила себе цель довести этот показатель до 11% к 2020 году (и вряд ли сможет выполнить эту цель).

Государственный «Укргазбанк» начал предоставлять клиентам кредиты на покупку и монтаж домашних солнечных электростанций: «Домохозяйство может не только удовлетворить собственные энергопотребности, но и продавать излишки в общую электросеть по «зелёному тарифу», который сегодня для солнечных электростанций составляет 0,18 евро за 1 кВт·ч. Установив на крыше дома СЭС, можно обеспечить дополнительный ежемесячный доход в 10 тыс. гривен», — объяснила через пресс-службу заместитель председателя правления Укргазбанка Инна Табак. К слову, правительство раз в квартал пересматривает ставку тарифа в зависимости от курса евро. Последний такой пересмотр состоялся буквально на днях.

Уголь

В Минэнерго Украины хотят провернуть любопытный трюк: закрыть 7 шахт и одновременно повысить добычу угля в 1,5 раза. «Министерство намерено уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует не уменьшить, а наоборот увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав», — говорится в сообщении министерства. Для этого в Минэнерго предусмотрели финансирование в размере 1,8 млрд грн. Очевидно, речь о финансировании увеличения добычи, сколько будет потрачено на закрытие шахт — не уточняется.

Ещё 5 госшахт до конца года планируется продать, о чём стало известно во время пресс-конференции главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса. При этом чиновник не смог уточнить, о каких именно шахтах идёт речь. Известно лишь, что продажа точно ждёт шахту «Краснолиманская».

Государственная генерирующая компания «Центрэнерго» объявила тендер на поставку 0,7 млн тонн угля в течение мая-декабря 2017 года с ожидаемой стоимостью около 80,1 долл/тонна. Напомним, что ранее эта же компания уже заявляла о намерении в течение мая 2017-мая 2018 гг приобрести 4,6 млн тонн антрацита, 2,5 млн тонн из которых будут завезены морем.

А вот руководство Дарницкой, Черниговской и Сумской ТЭЦ похвасталось порталу UAenergy, что уже нашли себе поставщика угля. ТЭЦ закупят уголь в ЮАР по цене 96,6 долл/тонна с учётом доставки и перегрузки в порту. Совокупная годовая потребность этих теплоэлектроцентралей в угле — 976 тыс тонн (440+450+86).

Директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили на своей странице в Facebook опроверг слова члена профсоюзного комитета профсоюзной организации «Народная солидарность» Александра Ткачева. Последний ранее утверждал, что на предприятие, вопреки блокаде, поступает уголь из РФ: «Человек, обвиняющий нас в этом — явно далек от металлургии. Он заявил, что мы разгружаем и перерабатываем… антрацит. Но антрацит — это энергетический уголь, в металлургии он не используется. И вообще, последний раз уголь через мариупольский морской порт мы получали в ноябре 2016 года. И он пришел из США на судах Behcet C и Vladmir M (производитель — United Coal Company). История про баржи с «отжатым» углем в мариупольском порту — из разряда фантастики». Впрочем, следует отметить, что Ткачёв говорил не об антраците, а об антраците и коксующемся угле. Также директор предприятия признал факт увеличения плавок на «Азовстали», однако отметил, что это никак не связано с блокадой и предусмотрено производственными планами на текущий год.

Окончательную точку в подобных спорах готовится поставить Минэнерго. «Каждая шахта — это как отпечаток пальца: у угольных месторождений существует особая геологическая и химическая формула и лаборатория подтвердит, где уголь был добыт», — заявил глава Минэнерго Игорь Насалик корреспонденту портала «Энергореформа». Судя по всему, подобным образом министерство собирается проверять весь закупаемый уголь.

Зачем это делается? Во-первых, таким образом в министерстве реагируют на угрозу «белорусского антрацита»: «Нужно понимать, что никто не собирался импортировать российский антрацит. Сегодня в глобальном мире существуют схемы, при которых можно завозить уголь, избегая РФ. Это может быть Республика Беларусь или Прибалтика. При оформлении документов происхождение угля — не проблема, ведь в Белоруссии можно закупать уголь. В итоге мы получим «белорусский антрацит». Если владельцы ТЭЦ захотят реализовать эту схему, то они сделают это», — поясняет Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии для «Голос.ua».

Во-вторых, в правительстве, похоже, не оставляют надежды договориться. А метод договора признают только один — шантаж: «Сам факт подготовки сделает патовой ситуацию для тех, кто контролирует уголь в НКТ [неконтролируемые территории — Ред.]. У них огромное количество угля, и они ничего не могут с ним сделать, не могут его никуда вывезти. А ведь этот уголь достаточно затратный. Чтобы шахта продолжала функционировать требуется электроэнергия, требуется подача воды. Это живой организм. Поэтому, вопрос в том, умрут ли эти шахты навсегда или все-таки «руководители» в кавычках НКТ придут договариваться? Я думаю, что они рано или поздно придут договариваться», — такое мнение во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре выразил директор компании «Энергетические ресурсы Украины» Андрей Фаворов.

Потребление угля на Украине (февраль 2017/февраль 2016) снизилось на 13,7%, до 3,869 млн тонн. Учитывая, что режим ЧП в энергетике был введён только с середины месяца, эти сэкономленные 0,5 млн тонн — примерно двухнедельная экономия.

Нефть

Партия нефти из Ирана, которая ранее была выгружена в Одесском порту, уже прибыла заказчику в Белоруссию. В СМИ указывают, что пока что используется прежний способ перевозки — железнодорожный.

Добыча нефти на Украине в январе-феврале, согласно официальным данным, сократилась еще на 4,4%, до 250 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать пять компаний, входящих в условную группу «Приват» Игоря Коломойского на 1,37 млрд грн. Причиной наложения штрафа, как утверждает пресс-службы ведомства стали согласованные действия во время продажи нефти ещё в марте-июле 2015 года.

Исполнительный директор государственной добывающей компании «Укрнафта» через пресс-службу сообщил о намерении пересмотреть ряд договоров о совместной деятельности: «Мы собираемся пересмотреть ряд договоров СД для лучшего контроля за выполнением инвестиционной программы и более прозрачного распределения средств… Рассматривается возможность привлечения инвестиций по трем направлениям: разработка месторождений (бурение вертикальных и наклонных скважин, боковых стволов, горизонтальных скважин с многостадийным ГРП, операции заводнения, 3D сейсморазведку, обновление сети дегазации на старых скважинах); модернизация газоперерабатывающих заводов; обновление парка буровых установок». В исполнение этого распоряжения Шебелинский ГПЗ уже закрылся на ремонт, который планируется завершить к 12 апреля.

Отопление

В Нацбанке Украины подтвердили распространённую ранее экспертами информацию о том, что с октября отопление для украинцев вновь подорожает. «Мы учитываем следующее повышение на газ и отопление с октября», — упомянул в эфире «Радио.Вести» директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.

Первыми об окончании отопительного сезона заявили городские власти Львова и Одессы. Согласно решению Львовской облгосадмнистрации, топить в городе прекратили 28 марта, в Одессе собираются прекратить 31 марта. Городские чиновники в Киеве заявили, что будут отключать отопление с 1 апреля, однако по факту в отдельных домах его отключили уже 30−31 марта.

Согласно данным Госстата Украины, задолженность населения за горячую воду и отопление к началу марта выросла на 6,7% и достигла 11,9 млрд грн.

Экономист Алексей Лупоносов в своём материале для портала «Хайвей» выразил любопытное мнение относительно тарифа на отопление. По его словам, отопление на Украине не услуга, а косвенный целевой налог для выплаты задолженности перед МВФ. В качестве аргумента он напоминает о том, что поставщики тепла повсеместно отказываются пломбировать счётчики тепла, устанавливаемые потребителями (по счётчикам платят только жители новостроек, где установка подобных домовых или индивидуальных приборов учёта предусмотрена проектом).

Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, что уже с апреля 2017 года водоканалы и теплокоммунэнерго в регионах начнут самостоятельно устанавливать тарифы для своих потребителей. Утверждать тарифы будет не НКРЭКУ, как ранее, а мэры городов. Напомним, ранее эту инициативу выдвинул президент Украины Пётр Порошенко.

Причина такого решения в частности локальные проекты по энергосбережению и отказ от использования природного газа для центрального отопления в ряде городов, что делает централизованное утверждение тарифов бессмысленным: в каждом конкретном случае у компаний своя стоимость производимых услуг. В частности в Днепропетровской области, по сообщению председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко, около сотни котелен на альтернативном топливе, что позволяет им снизить расходы на производство тепла примерно вдвое.

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