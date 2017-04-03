Прошлая статья была посвящена доходам государственного бюджета и Национального фонда. Но вопрос о том, как тратятся и кем тратятся деньги, вообще намного интересней, чем вопрос, как они зарабатываются. Так что сегодня поговорим о том, как казахстанское государство тратит свои деньги. Все данные взяты из статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан.

Первый. Государственный бюджет состоит из республиканского бюджета и местных бюджетов. Затраты государственного бюджета составили в 2016 году 9 433,7 млрд тенге (1 693,7 млрд рублей), из которых 7 899,8 млрд тенге (1 418,3 млрд рублей) — затраты республиканского бюджета, а 4 203,3 млрд рублей (754,6 млрд рублей) — затраты местных бюджетов. Соотношение затрат между республиканским бюджетом и местными тут 55% на 45%, что отличается от соотношения доходов, которое составило 71% и 29%.

Второй. На что же больше всего тратится государственный бюджет? Тут следующая пропорция: социальная помощь и социальное обеспечение (20,96%), образование (17,7%), здравоохранение (11,02%), транспорт и коммуникации (8,08%), государственные услуги общего характера (6,6%), общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность (6,19%).

Третий. Одним из показателей затрат бюджета является его исполнение по ведомствам, то есть сколько денег использовало каждое из ведомств. Всего они тратят 8 881,9 млрд тенге (1 594,6 млрд рублей) — это как весь республиканский бюджет, так и часть местных — через субвенции в местные бюджеты. Большую часть (91,33%) израсходовали следующие ведомства:

Министерство здравоохранения и социального развития — 34,16%

Министерство финансов — 21,96%

Министерство национальной экономики — 10,0%

Министерство по инвестициям и развитию — 8,3%

Министерство образования и науки — 5,52%

Министерство обороны — 4,56%

Министерство сельского хозяйства — 3,67%

Министерство внутренних дел — 3,14%

Четвертый. Местные бюджеты весьма отличаются друг от друга — они зависят как от населения региона, так и состояния его инфраструктуры. Чем больше населения и инфраструктуры, тем больше затраты местного бюджета. Лидером по масштабам является самая населенная в стране Южно-Казахстанская область — 2,84 миллиона человек на начало 2016 года, бюджет 559,5 млрд тенге (100,45 млрд рублей). Тройку рекордсменов вместе с ней составляют город Алма-Ата (Алматы) с бюджетом 480 млрд тенге (86,18 млрд рублей) и Алма-Атинская область с бюджетом 387 млрд тенге (69,49 млрд рублей). А самые маленькие бюджеты у Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Самое удивительное — присутствие тут Павлодарской области: у нее средняя численность населения 758 тысяч человек и развитая экономика, но, тем не менее, в 2016 году самый маленький бюджет был именно у этого региона. Разница между самым большим и самым маленьким бюджетом 3,56 раза.

Пятый. Местные бюджеты регионов-доноров имеют еще одну, особую статью затрат — это изъятия из местных бюджетов в республиканский бюджет. Дают их всего 4 региона, на общую сумму 213,9 млрд тенге (38,39 млрд рублей), в том числе:

Из бюджета города Алма-Аты — 97,7 млрд тенге (17,54 млрд рублей)

Из бюджета Атырауской области — 73,2 млрд тенге (13,14 млрд рублей)

Из бюджета Мангистауской области — 25,7 млрд тенге (4,62 млрд рублей)

Из бюджета города Астаны — 17,3 млрд тенге (3,1 млрд рублей)

Шестой. Часть трат республиканского бюджета — это субвенции или трансферты в местные бюджеты. Их общий объем в 2016 году составил 836,9 млрд тенге (150,25 млрд рублей). Получают их 12 регионов из 16, а не получают их доноры, которые перечислены в прошлом разделе. Больше всего субвенций получает Южно-Казахстанская область — 255,8 млрд тенге (45,93 млрд рублей), а меньше всего — Павлодарская область — 7,3 млрд тенге (1,31 млрд рублей). По сути, только Павлодарская и Актюбинская области смогут безболезненно пережить прекращение субвенций, для остальных десяти регионов это будет катастрофа.

Седьмой. Одним из способов траты государственных средств являются государственные закупки. К сожалению, статистика есть только за 2015 год, но, тем не менее, и она тоже показательна. На диаграмме видно, какими способами были проведены закупки. Всего объем их составил 2 331,8 млрд тенге (418,6 млрд рублей) — это примерно 20−25% всего государственного бюджета. Как видно, больше всего средств было использовано на закупки без применения закона «О государственных закупках» — 1 500,6 млрд тенге (269,4 млрд рублей), а также на закупки из одного источника — 565,7 млрд тенге (101,6 млрд рублей). Это необходимо учитывать всем, кто будет участвовать в процессе государственных закупок.