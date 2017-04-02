



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сокрушительное поражение, постигшее Трампа и его команду в борьбе за отмену Obamacare — системы обязательного платного медицинского страхования, — в корне изменило расстановку сил на американском политическом Олимпе. Президент-бизнесмен окончательно утратил ауру всемогущества и непоколебимости, окутавшую его после ошеломительно неожиданной победы в президентской гонке. Этот образ, служивший политическим бронежилетом, был подорван сначала судебной отменой иммиграционного указа нового хозяина Белого дома, потом еще одной такой же отменой, и вовсе развеян на прошлой неделе в Конгрессе.

В условиях отсутствия громких успехов и замалчивания основными СМИ успехов мелких, как никогда обнажилась уязвимость 45-го президента США, пришедшего к власти, как казалось, с полной рукой козырей. Многообещающая команда советников Трампа, совместно с ним создававшая план стремительных реформ государственного управления, иммиграционной политики, здравоохранения, налогообложения и других сфер, оказалась неспособна адаптировать этот план к политической реальности и успешно противостоять вполне ожидаемому противодействию. Парламентское большинство, формально союзное президенту по партийному признаку, продемонстрировало неспособность — то ли от бессилия, то ли от нежелания — проводить решения официально поддерживаемого ими Трампа в жизнь. Как оказалось, для республиканцев — консерваторов и традиционалистов — партийная дисциплина является понятием куда более чуждым, чем для демократов — поборников плюрализма и толерантности.

Борьба за общественное мнение также разворачивается не в пользу нового президента. Большую часть этой борьбы Трампу приходится вести лично, ведь СМИ почти без исключения объединились против него, а фигуры его окружения и близко не обладают его навыками обращения с широкой аудиторией. В социальных сетях, в официальных речах и в интервью, Трамп отчаянно борется за внимание и поддержку народа, и всё же все его мастерские информационные приемы тонут в море критики, нападок и просто компромата. С самой его инаугурации без внимания враждебной прессы не остается не только ни один его мельчайший прокол, но и поведение его детей, супруги, советников и друзей.

В сложившийся ситуации всё более реальной видится перспектива импичмента, которого с самой инаугурации жаждут противники Трампа.

Поводом к запуску процедуры импичмента вполне может послужить постепенно набирающий обороты скандал с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы, на которых победил Трамп. До сих пор «доказательствами» в этом скандале выступали либо незаконно просочившиеся в СМИ данные, которые с тем же успехом могут оказаться этими СМИ сфабрикованными, либо сведения, полученные через членов так называемого разведывательного сообщества, не занимающих официальных постов. Тем не менее эта непроверенная информация активно используется в политической борьбе, жертвой которой уже стал генерал Флинн, а расследование, основанное на этих «фактах», разрастается устрашающими темпами.

И всё же импичмент в Америке — дело экстраординарное и для него потребуются твердые и неопровержимые доказательства связи Трампа с Кремлем и их сотрудничества в предвыборный период. Эти доказательства конгрессмены хотят найти в ходе допроса 20 высокопоставленных лиц, включая ближайших советников президента, который должен начаться на следующей неделе. В то же время В. В. Путин в очередной раз заявил, что Россия не вмешивалась в предвыборную гонку в США, и что доказательства такого вмешательства никогда не будут найдены.

Так или иначе, пока Трампу нечем загладить репутационные потери, кроме громких слов. Зато на слова он не скупится. Хоть и не напрямую, вину за провал медицинской реформы он перекладывает на плечи Пола Райана, спикера нижней палаты парламента. В то же время он направо и налево сыплет критическими замечаниями в адрес «товарищей» по партии, отказывавшихся поддержать его реформы. В противовес «русскому скандалу» он вновь и вновь предъявляет обвинения к администрации Обамы, якобы прослушивавшей его предвыборный штаб. Отдельное внимание он уделяет утечкам секретной информации, с помощью которых спецслужбы беспрестанно выражают ему свою непокорность.

На этом поле Трамп вновь противостоит Хиллари Клинтон, впервые после краха на выборах выступившей публично и начавшей с тонкой и ироничной критики своего бывшего соперника. Глубокая информационная оборона не может принести больших дивидендов, но забыть о Трампе или списать его со счетов эта тактика не дает.

Постепенно теряя доверие электората, новый президент старается укрепить свои отношения с крупным капиталом, с промышленниками, которым он обязан своей победой не меньше, чем рядовым избирателям. Для этого он задействует свою непосредственную власть — президентские исполнительные указы. В этой сфере за последнюю неделю сделано много: отменены указы и постановления Обамы в области защиты природы и сдерживающие развитие бизнеса; в Белом доме учрежден отдел по инновациям, возглавляемый зятем Трампа и занимающийся проблемами сотрудничества государства и бизнеса; утверждена новая политика природопользования, однозначно ставящая экономическое развитие выше заботы о природе и наносящаяся удар по трем китам «зеленого» движения: глобальному потеплению, загрязнению окружающей среды и возобновляемым источникам энергии.

Еще одним успехом для нынешней администрации стало известие о готовности к эксплуатации нефтепровода в северной Дакоте, вокруг которого давно шли жаркие споры бизнесменов, «зеленых» и индейцев.

В этой атмосфере всеобщей неразберихи, постоянной борьбы за умы избирателей, голоса конгрессменов и неформальную поддержку толстосумов, некоторые силы, похоже, решили действовать и вовсе без оглядки на президента.

Такой силой в последнее время показывает себя американский госдеп, возглавляемый Рексом Тиллерсоном. Эта организация, являющаяся на деле МИДом США и напрямую подчиняющаяся президенту, проводит чрезвычайно активную политику, мало сочетающуюся с линией Трампа. В то время как президент укрепляет отношения с традиционными союзниками Америки и весьма сдержанно комментирует многие спорные вопросы внешней политики, госдеп не стесняется в выражениях и ведет не вполне ясную собственную игру. Так, в условиях непрекращающихся гражданских столкновений и митингов в Штатах, многие из которых заканчиваются массовыми задержаниями, госдеп протестует против аналогичных задержаний в России.

Сам Тиллерсон разъезжает по миру и встречается с представителями государств, позиция Трампа в отношении которых пока не ясна, и с главами которых президент еще не встречался. Особенно примечательно, что эти встречи зачастую происходят в формате «госсекретарь — глава государства», а не между главами внешнеполитических ведомств, как это принято обычно. Что конкретно происходит на этих встречах, и является ли самостоятельность госдепа на самом деле частью стратегии Трампа, станет ясно позднее. Сейчас же создается впечатление потери управления внешней политикой, что не прибавляет президенту веса.

Трамп все еще зажат в угол, он в глубокой обороне и укрепляет свои связи с последним союзником — капиталом — чтобы иметь хоть какой-то тыл. Есть ли у него резервы, которые можно пустить в атаку, — пока остается неизвестным.