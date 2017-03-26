



Джон и Роберт Кеннеди размышляют о том, что им делать, после протеста детей в Бирмингеме

В начале 1960-х годов — через столетие после отмены рабства — США все еще оставались идеологически разделенной страной. Черные и белые жили в разных мирах. Ни о каком равноправии во многих штатах и речи не шло. На местном уровне стали приниматься соответствующие законы (например, о раздельном обучении и обслуживании), де факто легализующие сегрегацию. Губернатор Алабамы Джордж Уоллес кричал с трибуны: «Сегрегация сейчас и сегрегация навсегда!»

В 1963 году город Бирмингем (штат Алабама) был известен как один из самых расистских городов на юге США. Чернокожим жить там было действительно непросто. Мартин Лютер Кинг называл его «символом упорного сопротивления интеграции». Активисты прозвали город «Бомбингемом» из-за частых нападений на правозащитников. Из года в год там тянулось огромное количество судебных дел по жалобам афроамериканцев, реально существовал и действовал Ку-клукс-клан. В общем, штат был мощным оплотом вполне настоящих расистов и «передовой» для таких, как Кинг.

На взрослых в сопротивлении нечего было рассчитывать: по законам штата, они могли угодить в тюрьму скорее на 6 месяцев, чем на 6 дней. Взрослые афроамериканцы в городе боялись потерять работу и дома. Немногочисленных волонтеров-агитаторов сметали с улицы в мгновение ока. Тогда Кинг вышел на улицу сам, но его тоже моментально «замели». Затем активисты предприняли попытку вербовать безработных и бездомных. Но это тоже не спасло положения.

За несколько месяцев акции протеста организации ослабли и лидеры движения нуждались в новой крови и оживлении. Джеймс Бевел, член организации Кинга, предложил неоднозначный вариант: использовать детей в протестах — использовать группы, состоящие из детей. После освобождения из тюрьмы Кинг сказал: «Мы должны использовать то, что у нас есть». Решение приняли.

Детский марш. Бирмингем, 1963

Детский марш разбудил всю страну. 2 мая 1963 года он был организован доктором Мартином Лютером Кингом и Южно-христианской Лидерской Конференцией (SCLC). Несмотря на некоторые колебания, SCLC решила использовать детский ресурс и сотрудничать с Алабамским христианским движением за права человека. Обе организации обратились в средние школы и колледжи, обучив молодежь методам ненасильственного сопротивления.

Сигналом к началу марша стала фраза: «Ребята, в парке начинается вечеринка!». Они называли это «День Д» [D-day]. В первый день акции протеста свыше тысячи учеников вышли из школ, игнорируя предупреждения родителей и учителей. В итоге более 3 тыс. чернокожих молодых людей вышли на марш по городу.

На следующий день начались аресты; полиция, возглавляемая комиссаром общественной безопасности Буллом Коннором, достала пожарные шланги и спустила на детей собак. И хотя некоторые пожарные, несмотря на приказ, отказывались разгонять детей из гидрантов, это попало в заголовки по всей стране и по всему миру.

Полиция применяет водометы для разгона марша детей . 1963

В вечер после арестов доктор Кинг обратился к группе очень обеспокоенных родителей: «Не беспокойтесь за своих детей; они будут в порядке. Не удерживайте их, если они хотят попасть в тюрьму, потому что они делают это не только для себя, но и для всей Америки и для всего человечества».

Восемь дней спустя SCLC и местное руководство штата пришли к соглашению: десегрегация магазинов в центре города и освобождение всех протестующих из тюрьмы при условии прекращения протестов. Для молодых людей, участвовавших в марше, последствия были весьма ощутимы. Бирмингемский совет по вопросам образования планировал исключить из учебных заведений всех учащихся, участвовавших в марше. После длительной судебной битвы апелляционный суд отменил решение нижестоящих судов и раскритиковал школьный совет за попытку наказать учащихся таким образом.

Полиция применяет собак для разгона марша детей. 1963

«Фотографии храбрых детей Бирмингема, когда им пришлось столкнутся с пожарными шлангами и полицейскими собаками, были на первых страницах газет по всей Америке и помогли переломить общественное мнение в пользу гражданского правозащитного движения», — говорит Мариан Райт Эдельман, основатель и президент Фонда защиты детей.

Под мощным общественным давлением Бирмингем заключил перемирие с Кингом, а 10 мая Коннор был снят со своей должности. «Крестовый поход детей» сработал. Журнал «Лайф» опубликовал фотографии жестокого разгона демонстрации. Более половины страны прочли статью и ужаснулись. В 186 городах также прошли марши в поддержку бирмингемцев. Пресса опубликовала фотографии братьев Кеннеди, размышляющих над проблемой. Все ждали их решения. В июне 1963 года Джон Кеннеди выступил в поддержку афроамериканского меньшинства штата. Законы, легализующие сегрегацию в Алабаме, были отменены.

Полиция ведет группу детей в тюремную школу — после ареста за протест против расовой дискриминации. 4 мая 1963

«Кампания в Бирмингеме была очень важной», — говорит Клейборн Карсон, директор Института исследований и образования Мартина Лютера Кинга в Стэнфордском университете. «Он никогда раньше не проводил столь масштабную кампанию гражданского неповиновения, и не было достаточного количества взрослых, готовых к аресту. Таким образом, этот «крестовый поход детей» переломил движение».

Если бы Кинг потерпел неудачу в Бирмингеме, возможно, его след в истории был бы другим. Если бы он проиграл, то, вероятно, не произнес бы знаменитой речи «У меня есть мечта» и не получил бы Нобелевской премии мира в 1964 году.

Марш на Вашингтон, июнь 1963

Были и печальные последствия. В сентябре 1963 года в Бирмингеме сразу после службы была взорвана одна из негритянских баптистских церквей. Четыре девочки погибли. Зато в 1964 году на национальном уровне был принят «Акт о гражданских правах», запрещающий дискриминацию по расовому признаку, цвету кожи, религии, полу или национальному происхождению.

Несмотря на критику его поступка, Кинг считал, что использование детей было мудрым решением. Он не только вызвал волны негодования по всей стране, но и пробудил чувство справедливости. Кроме того, как показала история, этот марш имел решающее значение для оживления движения.

Сегодня в Бирмингеме мэр и руководитель школ — афроамериканцы. «Разве это не имеет значение для тех детей, которые вышли на улицы города, садились в тюрьму, протестовали?» — задается вопросом Гвен Гэмбл — один из участников тогдашних событий.

В 1963 году в США только протест детей смог сдвинуть с мертвой точки борьбу Мартина Лютера Кинга и его сторонников за гражданские права негров.

В 2017 году в России чужая наглая ложь ведёт детей на улицу выступать за чужие бизнес-интересы, чтобы использовать их как живой щит и пушечное мясо для провокаторов, цель которых — разрушение России.