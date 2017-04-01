Польская прокуратура не успела еще оформить первый лист в деле о расследовании обстрела генерального консульства Польши в Луцке, областном центре Волынской области, как президент правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский уже указал, кто виноват и в каком направлении надо копать. «Мне кажется, за этим стоит российская сторона, — прокомментировал нападение лидер PiS. — Очень многое на это указывает. Так говорят украинцы. Предположение, что это была российская операция, кажется мне вполне правдоподобным. И в Польше, и на Украине в тех кругах, где могут произойти инциденты, вредящие польско-украинским отношениям, четко видны следы вмешательства иностранного государства». Когда Качиньский говорит, что ему «кажется», в правящей партии и властных кругах начинаются креститься. Однако президент «Права и Справедливости» не может не знать, что выносить такие вердикты в самом начале расследования есть признак mauvais ton. Почему же он пошел на это, тем более что практически одновременно Роберт Винницкий, член парламентского клуба Kukiz'15, обратился с депутатским запросом к премьер-министру Беате Шидло, попросив предоставить доказательства «вины» россиян?

PAP/Jakub Kamiński

Поляков и раньше возмущало, когда на Украине оскверняли мемориалы в память их сограждан. Но одно дело размалевать памятник, расположенный в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта, другое — пусть ночью, но в центре крупного пограничного города пальнуть из гранатомета в иностранное дипломатическое представительство. «Тонкая красная черта в провокациях, направленных на подрыв польско-украинских отношений пересечена, — резюмирует в этой связи Gazeta Polska Codziennie. — Это можно сказать после обстрела польского консульства в Луцке, который не стал неожиданностью. То, что подобные инциденты произойдут, было ясно. Все размышляли не о том, случится ли это, а о том, когда это случится». Проблемой для Киева и Варшавы здесь является не только изменение характера диагностики положения дел на Украине со стороны польских аналитиков и лидеров общественного мнения, но и переход экспертных выводов из количества в качество. А они весьма нелестные для украинцев — их государство рассматривается как несостоявшееся.

Об этом сейчас стали говорить многие, причем, к традиционно высказывавшимся на тему движениям патриотическим, национальным и приграничным, стали присоединятся католические структуры и их представители, отказываясь принимать на веру заявления о «российском следе». Так, историк, директор Центра исследований Восточной Европы Ucrainicum (KUL) Влодзимеж Осадчий в эфире католической радиостанции Radio Maryja подверг критике попытки объяснить напряженность в польско-украинских отношениях фактором «третьей силы». Он подчеркнул, что адепты этой версии злоупотребляют понятием «гибридная война» и приписывают своим оппонентам членство в «пятой колонне Путина». По словам Осадчего, в настоящее время в отношениях между Варшавой и Киевом видна «инструментализация нашего государства и объективация нашего восточного соседа». Как отметил при этом историк, «Украина в настоящее время не существует как суверенная страна, лишена признаков государственности, мы можем сказать, что это лишь инструмент борьбы Запада с Россией».

Его коллега по Католическому университету Люблина имени Иоанна-Павла II профессор Мечислав Рыба на страницах католического ежедневника Nasz Dziennik пишет примерно о том же самом, хотя и внес новую аргументацию, напомнив об исторических связях бандеровцев с греко-католическим духовенством. «Некоторые всегда будут твердить, что вдохновителем всего является Кремль, — заявляет профессор. — Не может такого быть. Ибо что с того, что из этих инцидентов выгоды извлекает Россия и Путин? Перед Второй мировой войной наибольшим гонителем украинцев был Советский Союз. Положение украинцев в Польше было несравненно лучше. Несмотря на это, ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно организовывала масштабные террористические акты в Польше. И эта организация не обращала внимания на то, что польско-украинский конфликт больше всего был на руку Советскому Союзу». Что касается непосредственно самого инцидента в Луцке, то, по мнению Рыбы, из него можно сделать два вывода. Если провокация современных украинских националистов, то это означает «ощутимые плоды бандеровской пропаганды» на Украине. А если «российская провокация», то она говорит об «огромной слабости украинских спецслужб, а значит, и украинского государства».

Создание католического фронта, требующего от Варшавы серьезной ревизии польско-украинских отношений, является довольно неприятным знаком для правящей партии. Выборы в 2015 году PiS выиграла и за счет критики внешнеполитической линии предыдущего правительства, закрывавшего глаза на многое происходящее в Киеве. «Право и Справедливость» поддержали Костел и Деревня, особенно на востоке Польши. «Многие католики голосовали за PiS в убеждении, что эта партия возьмет на себя защиту католических ценностей, но это довольно странно, потому что сама PiS в своих декларациях никогда не заходила так далеко», — отмечает портал Kresy.pl. Однако сегодня что Церковь, что сконцентрированные в приграничных с Украиной воеводствах Подкарпатском и Люблинском организации патриотические задаются вопросом, на чью мельницу льют воды засевшие в столице вожди «Права и Справедливости» и называют соседнюю страну (как, например, один из лидеров польской правицы Кшиштоф Кавенцкий) «несостоявшимся государством». Роптать начинают уже и в самой правящей партии.

Опасность для руководителей и идеологов PiS здесь в том, что утекающая как вода в песок украинская государственность грозит похоронить консенсус в отношении восточной политики, озвученный первым главой возрожденного в 1918 году Польского государства маршалом Юзефом Пилсудским и заново подтвержденный после Второй мировой войны главным редактором эмигрантского журнала Kultura Ежи Гедройцем. А именно — Украина обязана быть буфером, разделяющим Польшу и Россию, и это есть ее самое главное качество и смысл существования. Но буфер должен быть сам мощным, иначе он превращается в свою противоположность, балласт, который способен утащить на дно Польшу. Варшава, похоже, молча смирилась с тем, что прежняя концепция не работает, но пока не готова озвучить вслух, что, несмотря на дипломатическую активность в поисках новых союзов и укрепления старых, на уровне военной политики она делает все возможное, чтобы укрепить систему обороны и безопасности в преддверии геополитического одиночества. С Киевом «химии» не выходит, Минск после нескольких месяцев флирта снова повернулся к Польше задом, и так вовремя в Берлине на днях «обнаружился» в архиве оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля 1918 года на литовском языке, который хранился в папке с симптоматичным названием — «Будущее балтийских провинций: Литва».

В итоге, размышляя о государственных приоритетах на страницах респектабельной и влиятельной польской газеты Rzeczpospolita, вице-президент христианско-консервативной партии «Правая Республика» (Prawica Rzeczypospolitej) Мариан Пилка требует от Польши внести коррективы в свою политику в отношении Украины. Как напоминает политик, «это не Польша, но США и Великобритания гарантировали в 1994 году территориальную целостность Украины после ее отказа от ядерного оружия, и это не Польшу, а Германию и Францию Украина выбрала своими посредниками в переговорах с Россией. Польша должна в этой ситуации ограничить свое присутствие на Украине защитой собственных экономических интересов, нашего наследия, прав польского меньшинства и добиваться осуждения украинским государством волынского преступления». Упоминание о «территориальной целостности» в данном случае не говорит о претензиях Польши на украинские земли. Это признак другого — отчаяния Варшавы, которая начинает все чаще видеть в Украине несостоявшееся государство.