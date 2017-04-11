За последнее время произошло несколько событий, позволяющих говорить о чрезмерном влиянии чиновников Минкультуры на рынок кинопроката. В текущем месяце картине «Красавица и чудовище» присвоили возрастную категорию 16+ вместо прежде анонсированной 6+. Затем лента «Могучие рейнджеры» за один день поменяла рейтинг с 16+ на 18+. Такие действия уменьшают коммерческий потенциал релизов, так как ограничивают доступ на сеансы юных зрителей.

Цитата из м/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США Животный ужас

Служащие культуры крепко стоят на страже духовных ценностей России. Под их чутким взором ни один гей или лесбиянка не могут пролезть на экран, к детскому восприятию. Но Голливуд коварен и использует двусмысленные, завуалированные образы, чтобы разложить наше младшее поколение заразой содомского греха. Если бы режиссер Билл Кондон не похвастался, что в снятой им «Красавице и чудовище» есть гей-персонаж, то его не узрел бы никто, как это случилось, например, с главой школы Хогвартс магом Дамблдором. После заявления кинодеятеля, снявшего картину, у нее начались проблемы в Малайзии, Кувейте и Казахстане, помимо России. В итоге после четырех дней кувейтского кинопроката «Красавицу и чудовище» запретили, но в этой стране недавно предложили искать геев путем специального медицинского осмотра, поэтому удивляться здесь нечему. Малайзия разрешила показы фильма, но повысила возрастную планку до 13 лет. Казахстан, вслед за Россией, пустил ленту Кондона в кинотеатры, но для зрителей старше 16 лет. У нас решение о присвоении возрастной категории принималось Институтом культурного наследия Лихачева. Как сообщил позднее глава Института, по мнению экспертов, намеки на гомосексуальность детской аудиторией в фильме не считываются, и оснований запретить «Красавицу и чудовище» в прокате нет. Само же учреждение было выбрано лично Мединским, так как имеет «ультраконсервативный» подход в вопросах культуры. Отсюда следует вывод: почему бы не заставить этих докторов наук в области культурологии и искусствоведения просматривать на постоянной основе всех претендентов на наш кинопрокат, тем более что специалисты из Минкульта постоянно ошибаются. Заметно бы вырос и окреп нравственный уровень населения!

Цитата из м/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США Наездники

На самом деле, в данном случае есть некоторые детали процедурного характера. Согласно регламенту выдачи прокатных удостоверений, после просмотра фильма специалист (чиновник Минкульта) проверяет указанную в представленных заявителем (владельцем прав на фильм) документах классификацию фильма по возрастной категории детей на соответствие законодательным требованиям. То есть, чиновник Минкультуры на основе законодательных норм соглашается с данными заявителя или не соглашается (во втором случае удостоверение не выдается). Таким механизмом достигается следование духу закона как отвергающему цензуру со стороны госорганов. То есть, заказать экспертизу Институту Лихачева, по существующим правилам, могли правообладатель (российский офис «Диснея») или Минкульт, если самому госучреждению не хватает компетентности. Согласно сообщению ТАСС, Минкульт обратился к институту, и тот не мог отказаться, так как по уставу может оказывать консультационные услуги, в том числе и для собственного учредителя. Но по закону учреждение, проводящее такого рода экспертизу, должно иметь аккредитацию на эту деятельность (согласно ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ст. 17.), а данные об аккредитованных организациях должны находиться в реестре в открытом доступе (такого реестра на сайте Минкультуры не обнаружилось). Но самое главное, что комиссия Института Лихачева не имела полномочий рекомендовать присвоить кинокартине какой-либо возрастной рейтинг, но могла лишь сделать вывод о «соответствии или о несоответствии информационной продукции определённой категории информационной продукции» (п.2.7, ст. 18 вышеобозначенного закона). То есть, эксперты либо соглашаются с предложенной заявителем возрастной категорией, либо нет. Любая рекомендация в данном случае приравнивается к попытке цензурирования.

Цитата из м/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США В заколдованном замке

Что же такого содомского было в фильме Кондона? Суть крамолы в том, что в последней сцене на балу в танце сталкиваются двое мужчин и один из них рад этому. По сути, столь невинных игривых моментов было много в советском кино, когда случайно целовались двое героев, тянувшихся к женщине. Есть еще эпизод, в котором мужчину обвязали женскими вещами, и ему это понравилось. При этом режиссер Билл Кондон сам открытый гей и привлек в свой фильм известных актеров-гомосексуалов (которые, правда, играют натуралов), но это никак не отразилось на содержании картины. По всей видимости, своим заявлением режиссер сыграл на гордости ЛГБТ-сообщества и всех им симпатизирующих, чем определенно добавил проекту кассовых сборов и снял давние упреки в адрес «Диснея» в том, что студия избегает показывать однополые пары. Таким образом, ничего «содомитского» в киносказке нет, а г-н Милонов, бдящий за всех натуралов России, делал свои выводы о запрете картины, не посмотрев ее.

Другая лента, «Могучие рейнджеры», тоже пострадала от Минкульта и гееборцев после того, как ей повысили возрастной рейтинг спустя день после проката. За двое суток до попадания фильма в кинотеатры стало известно, что одна из действующих лиц склонна к нетрадиционной ориентации. Информация пришла из западных источников и стала неожиданностью для российских чиновников, так как «Могучие рейнджеры» уже получили прокатное удостоверение как картина с традиционной ориентацией действующих лиц. Согласно закону, в уже выданном прокатном удостоверении нельзя поменять возрастную категорию. Можно лишь отозвать документ и потом выдать новый после прохождения стандартной процедуры, и этот процесс не может произойти ни за день, ни за два. Но и отозвать прежнее прокатное удостоверение на основе правовых норм затруднительно. Единственная причина, по которой оно, в данном случае, могло быть аннулировано, — это добровольный отказ заявителя, что сложно представить в данной ситуации. Согласно реестру фильмов на сайте Минкультуры, у фильма «Могучие рейнджеры» дата выдачи Прокатного удостоверения старая, но возрастная категория изменена, что противоречит законодательным нормам.

Цитата из к/ф «Могучие рейнджеры». реж Дин Израэлайт. 2017. Канада, США Зло

Что же могло так напрячь Милонова в картине, которой он, разумеется, не смотрел, но радеет? Всё непотребство концентрируется в одной фразе, где одна из главных героинь говорит о том, что меняет постоянно школы из-за всяких проблем. «Может, у тебя проблемы с девушками», — спрашивают у нее. Всё. Почему у девушки-натуралки не могут быть проблемы с подругами? Совсем туманный и неоднозначный намек на гомосексуальность, который распознать без комментария со стороны невозможно. Автору этих строк пришлось смотреть этот, мягко говоря, невыдающийся фильм из-за скандала, и это был тяжелый процесс, как и для всех тех, кому за двадцать. После этого считаю, что общественность должн потребовать от сотрудников Института Лихачева и господ Милонова с Мединским просмотра «Могучих рейнджеров» на предмет обнаружения гей-пропаганды! (если не найдут, лишить права принимать решения по данному вопросу)

Во всех случаях ужесточения возрастного рейтинга импульсом стало признание со стороны создателей фильмов в определенной оптике при взгляде на персонажей картины и неочевидной интерпретации содержания лент. В будущем возможна ситуация, при которой о нетрадиционной стороне сюжета может быть сообщено уже после начала проката, когда исправлять что-то будет уже бесполезным. Вероятность такого события высока, учитывая меняющийся подход к отображению ЛГБТ-тематики в западном кино и начавшийся четырехлетний период борьбы с Трампом, которому приписывают гомофобию. Как переживет подобную ситуацию Минкультуры с Милоновым, пока неясно.