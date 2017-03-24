Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф, посвященный революционным событиям 1905 и 1917 годов. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Краснопресненская Кольцевая».

Открыта 14 марта 1954 года. Названа по ближайшей улице Красная Пресня.

Архитекторы: В.С. Егерев, М.П. Константинов, Ф.А. Новиков, И.А. Покровский.

Архитекторы вестибюлей: К.С. Алабян, Т.А. Ильина.

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф, посвященный революционным событиям 1905 и 1917 годов. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф, посвященный революционным событиям 1905 и 1917 годов. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф, посвященный революционным событиям 1905 и 1917 годов. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф, посвященный революционным событиям 1905 и 1917 годов. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (35,5 м). Пилоны облицованы белым и красным мрамором. Путевые стены выложены белым мрамором. Пол выложен гранитом красного, серого и черного цветов. На своде центрального зала — 14 рельефов (авторы Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников), посвященных революционным событиям 1905 и 1917 годов. В боковых залах — рельефы с датами революционных событий. В северном торце находилась группа «Ленин и Сталин», впоследствии демонтированная.

Николай Иванов ИА REGNUM Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников. Рельеф с датами революционных событий. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Узорный фрез по краю купола. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Фонарь. Станция метро «Краснопресненская Кольцевая»

Вестибюль представляет собой круглый, отделанный мрамором зал с огромным побеленным куполом. По краю купола идет узорный фриз.