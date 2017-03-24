Подземный дворец коммунизма: Станция «Краснопресненская Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всему советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Краснопресненская Кольцевая».
Открыта 14 марта 1954 года. Названа по ближайшей улице Красная Пресня.
Архитекторы: В.С. Егерев, М.П. Константинов, Ф.А. Новиков, И.А. Покровский.
Архитекторы вестибюлей: К.С. Алабян, Т.А. Ильина.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (35,5 м). Пилоны облицованы белым и красным мрамором. Путевые стены выложены белым мрамором. Пол выложен гранитом красного, серого и черного цветов. На своде центрального зала — 14 рельефов (авторы Н.А. Щербаков, В.А. Федоров, Ю.Г. Ушаков, Г.Н. Колесников), посвященных революционным событиям 1905 и 1917 годов. В боковых залах — рельефы с датами революционных событий. В северном торце находилась группа «Ленин и Сталин», впоследствии демонтированная.
Вестибюль представляет собой круглый, отделанный мрамором зал с огромным побеленным куполом. По краю купола идет узорный фриз.