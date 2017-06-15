Тема Ливии хоть и не находится в топе новостей, но остается в зоне внимания мировых СМИ. В США продолжали обсуждать виртуальное российское присутствие в Ливии и помощь генералу Хафтару. На страницах Fortune со статьей «Что должны знать американцы, если Россия вмешается в гражданскую войну в Ливии» анализируют российское позицию в Ливии Кристофер С. Чиввис заместитель директора Центра международной политики безопасности и обороны RAND, и Аманда Кадлец — аналитик по политическим вопросам в неправительственной организации RAND.

Айша Каддафи

Авторы считают, что более тесные связи с Ливией дали бы России возможность расширить свою зону действия вдоль южного побережья Средиземного моря, то есть южного фланга НАТО. Россия способна развернуть современные системы анти-доступа, с запретом на нахождение вдоль побережья Ливии, значительно расширив зону ПВО, которая уже установлена в Восточном Средиземноморье, в Сирии, что вызывает серьезную обеспокоенность у американского военного командования.

В то же время влияние на Ливию дает России рычаги воздействия на Европу, ведь в Ливии начинается смертоносный центрально-средиземноморский миграционный маршрут, что чувствительно для всей Южной Европы.

Высококачественная нефть Ливии — еще одна причина поддержки Москвой генерала Хафтара. Кремль традиционно обращает пристальное внимание на грядущую глобальную конкуренцию за природные ресурсы, и российская нефтегазовая компания «Роснефть» в феврале подписала новое соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ливии. Несмотря на несколько недавних неудач, Хафтар контролирует значительную часть нефтяной инфраструктуры Ливии на востоке и имеет влияние на некоторые западные месторождения.

NordNordWest, Yug Нефтегазовые запасы Ливии

Продолжает тему в алармистском ключе CNN в обзорной статье Райана Брауна с красноречивым заголовком: «США наблюдают за возрождающейся военной экспансией России в Афганистане и Ливии».

Вашингтон (CNN): Амбиции Кремля на Ближнем Востоке выходят далеко за пределы Сирии, утверждают американские официальные лица.

Из Афганистана в Ливию — чиновники Пентагона США все больше озабочены тем, что российская военная и дипломатическая деятельность, по их мнению, направлена на подрыв США и НАТО.

Некоторые аналитики обвиняют Москву в участии в поддержке вооруженной группировки в Ливии и обеспечении политической легитимности — и, возможно, даже поставок оружия талибам в Афганистане. Эти действия производятся сверх открытого участия боевых самолетов и кораблей России для атаки на политических противников своего союзника в Сирии.

«Я считаю, что они пытаются увеличить свое влияние в этой критической части земного шара», — заявил в начале этого месяца в Комитете по делам вооруженных сил Сената генерал Джозеф Вотел, курирующий американские войска в регионе.

Военные командиры и аналитики считают, что, воспользовавшись геополитической турбулентностью на Ближнем Востоке, Москва направила усилия на восстановление позиций России, как крупного игрока в регионе и, соответственно, на мировой арене.

Советский Союз сохранял в регионе значительное военное присутствие во время холодной войны, поддерживая ряд антизападных режимов, чтобы уравновесить НАТО и расширить свою геополитическую сферу влияния.

Но смена альянсов, включая сближение между США и Египтом, а также распад СССР в 1991 году заставили российские войска покинуть Ближний Восток.

«Россия, безусловно, расширяет свое влияние и пытается восстановить себя как сверхдержаву», — отметил CNN Билл Роджио из Вашингтонского фонда защиты демократии.

Роджио, управляющий редактор The Long War Journal, заявил, что усилия являются новой формой «растущего российского империализма», которые направлены на «подрыв США и НАТО».

«Все эти кремлевские действия показывают, что Путин больше заботится о разделении и подрыве Запада, чем о чем-либо другом», — сказала CNN Анна Борщевская из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Очевидно, что американская пресса и демократический истеблишмент до сих пор во многом находится под влиянием внутриполитической повестки, где общим местом сейчас принято обвинять Россию во всем, что бы ни происходило в мире. Не является исключением и Ливия.

Abdul-Jawad Elhusuni (عبدالجواد الحسوني) Триполи

На этом фоне несколько отличную позицию высказывают британские эксперты. В начале марта состоялся визит в Ливию посланцев Консервативной партии Великобритании, представителей исследовательской организации Консервативного совета по Ближнему Востоку (КСБВ). По результатам поездки был опубликовал доклад, основные выводы которого звучат так: Великобритании следует срочно установить связи с генералом Хафтаром, Ливийской народной армией.(ЛНА) и парламентом Торбрука; Соединенное Королевство должно поддержать ЛНА для обеспечения границ Ливии и положить конец незаконному вывозу людей из морских портов Ливии; Соединенное Королевство должно пересмотреть свое мнение о Правительстве Национального доверия и признать ограниченными его способности обеспечивать любое управление и безопасность Ливии.

Конечно, это не официальная позиция Форинг Оффис, но мнение уважаемой британской организации к которому прислушиваются.

Том Торк, представитель МИД по иностранным делам Либерально-демократической партии, прокомментировал доклад: «Надеюсь, что в значимой части повестки дня на встрече с новым лучшим другом Путина генералом Хафтаром будут призывы обеих политических сил сесть за стол переговоров, а не брать в руки оружие и разжигать гражданскую войну в Ливии. Это лучший вариант для ливийского народа».

Министр иностранных дел Борис Джонсон сообщил депутатам на этой неделе, что генерал Хафтар должен сыграть определенную роль в урегулировании ливийского кризиса, но далеко не единственную роль.

Комментируя российские шаги на данном направлении, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что «потенциальные соглашения между Хафтаром и Россией, а также российские успехи в Ливии после Сирии, вынуждают нас прилагать еще большие усилия, чтобы играть ведущую роль на ливийской сцене, даже путем диалога с Хафтаром». Для Италии вопросы внутриливийской повестки важны не только с точки зрения географии и потока беженцев, но и по экономическим соображениям. В нефтегазовом секторе Ливии, большую часть инвестиций контролирует итальянская компания «Эни». Также она владеет рядом нефтяных и газовых месторождений, в том числе «Абу Тыфль» (50%), «Аль-Бури» (50%), «Аль-Филь» (33,3%), «Аль-Вафа» (50%).

Российская дипломатия не ограничивается контактами с генералом Хафтаром. Так 29 марта «на полях» проходящего на Мертвом море (Иордания) саммита Лиги арабских государств состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с главой Президентского совета, премьер-министром правительства национального согласия Ливии Ф. Сарраджем.

В ходе беседы, в которой также участвовал министр иностранных дел Ливии М.Сияла, главное внимание было сфокусировано на проблематике урегулирования внутриливийской ситуации. При этом с российской стороны была отмечена необходимость налаживания полноценного инклюзивного межливийского диалога для выхода на устойчивые договоренности, призванные вывести страну из затянувшегося политического кризиса. В этом контексте была подтверждена готовность Москвы содействовать успешному продвижению политпроцесса в контактах с представителями различных ливийских политических сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты не исключают влияния семьи свергнутого и казненного Муаммара Каддафи на будущее Ливии. Ряд племен поддерживают Сейфа Аль-Ислама, недавно освобожденного по амнистии в Зинтане. На этой неделе напомнила о себе сестра Сейфа, Айша Каддафи, которая добилась в Европейском суде общей юрисдикции снятия с себя санкций, а самое главное, разморозки банковских счетов в европейских банках.

Айша является прагматичной и разумной гражданкой Ливии с острой политической хваткой и острым умом, достойной дочерью своего отца. Вместе со своим братом, Айша может начать работать в тандеме, чтобы спасти страну от ужасной междоусобицы. В конце февраля Айша в своём письме из Эритреи обратилась к ливийцам с призывом сопротивляться новому завоеванию Запада, а себя объявила наследницей легендарного отца — «матерью Ливии» — а также призвала ливийских солдат и офицеров присягнуть ей на верность, как верховному главнокомандующему.

По её словам, в скором времени будет сформировано «правительство Ливии в изгнании» с участием преданных сторонников Муаммара Каддафи, его деятельность будет осуществляться через посредников как внутри страны, так и за её пределами. Освобождение Сейфа и получение доступа к ливийским деньгам в банках Европы увеличивают шансы на возвращение семьи Каддафи в политическое пространство Ливии.