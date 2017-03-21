В Бурятии завершились общественные слушания, на которых обсуждалось техническое задание монгольских проектов «Шуренская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Заключительное заседание состоялось сегодня, 31 марта, в конференц-зале Минприроды региона в городе Улан-Удэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Ранее экологи и представители общественности Бурятии сошлись во мнении, что эти общественные консультации очень важны для жителей республики, так как они позволят донести позицию населения региона до Монголии. Строительство ГЭС в Монголии может напрямую повлиять на состояние озера Байкал, причем крайне негативно.

При полном молчании республиканских властей (на момент подготовки материала на сайтах правительства Бурятии, Народного хурала, Минприроды РБ не было ни одного пресс-релиза, посвященного итогам слушаний — прим. ИА REGNUM ) корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с экологом, представителем Бурятского регионального объединения по Байкалу Натальей Тумуреевой.

«Безусловно, общественные слушания по монгольским ГЭС были полезны. Хотя бы для того, чтобы монгольская сторона все-таки услышала мнение населения Бурятии. Я очень надеюсь, что они нас услышали. Сегодня, 31 марта, в Улан-Удэ состоялся заключительный этап слушаний. Мы подвели итоги, был подписан протокол. Кстати, монгольская сторона не сразу согласилась на подписание протокола. Они заявили, что не все пункты их устраивают. Но протокол не подлежит изменению, на чем настаивали и представители, и главы районов. Люди выступают против строительства монгольских ГЭС. Согласно политике Всемирного банка, в этом вопросе должно учитываться мнение коренного населения. И монгольская сторона обязана это учитывать, несмотря на то, что, по их словам, они приехали лишь обсудить техзадание», — отметила эколог.

По словам Тумуреевой, монгольская сторона привезла техническое задание на проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): «По моему мнению, очень много того, что необходимо было учесть, в технических заданиях было не учтено. В связи с этим наше население сделало свои замечания».

Добавим, ранее свою позицию по поводу возможного строительства монгольских ГЭС Наталья Тумуреева обнародовала на своей странице в Facebook. «Ситуация в целом. В Монголии собираются построить: ГЭС на реке Селенга — это Шурэнская ГЭС; водохранилище на реке Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби. Орхон — это правый приток реки Селенга. Также есть еще один проект — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток реки Селенга, который вытекает из озера Хубсугул. На слушания нам представлено два технических задания — Шурэнская ГЭС и Орхонское водохранилище. Каждое техническое задание состоит из двух частей — разработка региональной экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)», — объяснила она (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Река Орхон

По информации эксперта, Орхонское водохранилище строится для того, чтобы «воду безвозвратно отводить в пустыню Гоби, т. е. эта вода уже не будет питать реку Селенга, а Селенга, соответственно, меньше воды принесет в Байкал».

Читайте также: «Точно не до шуток»: врио главы Бурятии об обмелении Байкала

«При запуске Шурэнской ГЭС первые 3−6 лет будет наполняться водохранилище, т. е. и река Селенга будет перекрыта на это время. Затем, уже при работе ГЭС, летом также будут наполняться водохранилища, а зимой для большей выработки электроэнергии эти водохранилища будут спускаться. Для нас, жителей Бурятии, это значит, что летом воды будет меньше, а зимой, наоборот, больше, что грозит заторно-зажорными явлениями — когда потоком воды выталкивает лед на пойму», — пишет Наталья Тумуреева.

Она также подчеркнула, что при наполнении водохранилища в Монголии будет затоплена огромная площадь сельскохозяйственных земель и пастбищ: «И в первое время вся смытая грязь потечет по Селенге к нам в Байкал». Эколог рассказала и об опасности исчезновения популяции омуля, которая нерестится в Селенге. Это связано с тем, что тепловой режим, необходимый для того, чтобы из икры вылупились мальки омуля, будет нарушен по причине изменения внутригодового стока реки Селенга: «Летом река обмелеет, зимой, наоборот будет воды много».

Читайте также: Проблема вылова омуля на Байкале: основной урон наносят браконьеры

Кроме того, существует опасность, что «при прорыве плотины поток огромного объема и скорости устремится в Бурятию».

«На данный момент мы в районе Селенги и Байкала и так переживаем маловодный период. Высыхает пойма реки Селенга, горят торфяники, омуля становится меньше, все эти уже существующие проблемы могут увеличиться в разы», — отметила эксперт, добавив, что жители Бурятии могут повлиять на ситуацию, посетив общественные слушания и высказав свою точку зрения.

По мнению российского координатора Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова, общественные слушания показали огромный интерес со стороны населения Бурятии к предполагаемым проектам строительства монгольских ГЭС.

«Я был на большинстве слушаний в республике и видел, что некоторые залы буквально не вмещали всех желающих, люди стояли в проходах, они приходили в рабочее время для того, чтобы послушать, что же Монголия планирует построить, и как это может отразиться на их жизни. И, к сожалению, монгольская делегация не могла ответить на абсолютное большинство поставленных вопросов, — сказал Александр Колотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Монгольская делегация ссылалась на то, что исследования находятся на самой ранней стадии, что сейчас рассматривается только проект технического задания. С другой стороны, мы знаем, что этот проект уже реализуется на протяжении пяти лет. И за пять лет, как оказалось, монголам нечего представить жителям Бурятии, только обещания, что в будущем все предложения, замечания, комментарии местных жителей будут тем или иным образом учтены».

«Также лично у меня вызвала недоумение позиция представителей Всемирного банка, которые вместе с монгольской делегацией присутствовали на этих слушаниях. По моему мнению, Всемирный банк все-таки должен занимать положение над схваткой, то есть быть заинтересованным в объективном восприятии процесса. К сожалению, на мой взгляд, позиция у представителей Всемирного банка оказалась предвзятой, необъективной. Некоторые из них даже, забегая вперед, рассуждали о неких денежных компенсациях, которые жители затрагиваемых районов смогут получить в связи со строительством монгольских ГЭС. Я считаю, что это недопустимо, ведь вполне возможен такой вариант, что исследование покажет, что никаких ГЭС строить нельзя из-за тех огромных рисков, которые они несут для экосистемы Байкала и Селенги», — подытожил Александр Колотов.

Как передает «Восток-Телеинформ», в общественных слушаниях по строительству монгольских ГЭС, проходивших в Бурятии с 20 по 31 марта, приняли участие 1300 жителей Бурятии. На заключительных слушаниях в Улан-Удэ министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов «выразил монгольской стороне благодарность за то, что те провели всю процедуру в соответствии с международными стандартами». «Вопрос этот для РФ очень сложный. Бурятия уже 22 года находится в маловодном периоде, вопрос ГЭС в Монголии не может нас не беспокоить, потому что все последствия маловодного периода мы уже сейчас можем видеть своими глазами — понижение уровня озера Байкал, исчезновение воды в колодце и скважинах у местного населения», — цитирует информагентство Сафьянова.

Mil.ru Флаги России и Монголии

Заместитель руководителя — начальник отдела водных ресурсов по Бурятии Енисейского бассейнового водного управления Валерий Молотов заверил, что результаты всех консультаций будут отработаны проектной организацией и станут предметом обсуждения на официальных двусторонних встречах России и Монголии.

Читайте также: Монголия планирует «давить» на Россию с помощью Байкала

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Международная экологическая коалиция «Реки без границ» заявила, что поиск энергетической независимости Монголии может обернуться плачевно и для самой страны.

Читайте также: Экологи увидели угрозу Монголии в строительстве ГЭС в бассейне Селенги

«Планы строительства монгольской ГЭС на реке Эгийн-гол в бассейне крупнейшего притока Байкала, реки Селенги, до сих пор преподносились как решительный шаг к энергетической независимости и энергобезопасности Монголии. На самом деле, как выяснила международная экологическая коалиция «Реки без границ», широко разрекламированный проект строительства ГЭС на Эгийн-гол уже внес свой вклад в подрыв монгольской экономики, приблизив страну к дефолту», — говорится в заявлении экологической коалиции. Также экологи подчеркнули, что ГЭС на реке Эгийн-гол в бассейне Байкала уже названа монгольскими аудиторами «убыточным проектом».

Читайте также: Угроза Байкалу сохраняется: Монголия не отказалась от строительства ГЭС