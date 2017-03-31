Эспен Барт Эйде 22 марта встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча прошла в Брюсселе, без прессы. Как позже сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, на повестке дня были глобальные проблемы, а также состояние кипрского конфликта. Из дипломатических источников также стало известно, что Юнкер и Эйде обсудили последние достижения в мирном процессе, а также Специальный посланник уведомил Юнкера о требованиях турецкой стороны о предоставлении турецким гражданам четырех свобод Европейского союза, которые в свою очередь, были отвергнуты греками-киприотами. «Единственные свободы, которые могут быть предоставлены, это те, которые так или иначе были бы обеспечены при пересмотре Таможенного союза, в случае если и когда Турция нормализует свои отношения с Республикой Кипр, ратифицировав дополнительный протокол и открыв свои порты и аэропорты для кипрских кораблей и самолетов», — говорит источник.

Cyprusflag.co Флаг Кипра

Продолжается также кулуарная работа, способствующая достижению мирного соглашения по Кипру. 24 марта, в рамках Инвестиционного форума, проходившего в Нью-Йорке, президент Республики Кипр встретился с главой Форин Офиса Борисом Джонсоном. Лидер греков-киприотов воспользовался возможностью для того, чтобы донести до своих коллег сложности и проблемы, с которыми сталкивается греческая сторона в процессе мирного урегулирования. Как он пояснил, это касается функциональности государства, будущего греков‑ и турок-киприотов, и, что более существенно, вопросов безопасности, которые, если не разрешить их в соответствии с основными принципами и ценностями ЕС, а также с принципами acquis, не позволят достичь соглашения, приемлемого как для него самого, так и для греков-киприотов. Анастасиадис был уверен, что, объяснив свою позицию европейским коллегам, он будет также услышан и турецкой стороной.

Следующим шагом, который, как предполагается, должен послужить катализатором в налаживании отношений между лидерами двух кипрских общин, стала встреча спикера правительства Республики Кипр Никоса Кристодулидиса с высшими американскими чиновниками. 24 марта Кристодулидис встретился с советником американского вице-президента Майка Пенса по вопросам внешней политики, а также с представителями Совета Национальной Безопасности по вопросам Греции, Турции и Кипра. 26 марта спикер встретился с главой аппарата Белого дома Райаном Прибусом. В ходе встреч Кристодулидис подчеркнул важность американо-кипрского сотрудничества в обеспечении безопасности в регионе, в частности в урегулировании кипрского конфликта. В отношении Турции Кристодулидис призвал Вашингтон дождаться результатов референдума, который, напомним, пройдет 16 апреля. Ожидается, что, исходя из его результатов, прояснятся позиции Турции по вопросам Сирии, Кипра и курдской проблеме.

В понедельник спикер планирует поехать в Вашингтон, где он выступит с речью о достижениях в регионе восточного средиземноморья на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям.

Подвижки в достижении компромисса все же наблюдаются и на самом Кипре. На рассмотрение кипрского парламента была внесена поправка к закону о праздновании в греческих школах дня Энозис. Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что он готов вернуться за стол переговоров, как только закон об Энозисе будет аннулирован. На начало апреля уже запланирован совместный обед двух кипрских лидеров — Акынджи и Анастасиадиса, на который уже возложены большие надежды и который должен положить начало «потеплению» в отношениях киприотов.