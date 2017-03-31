



Donaldjtrump.com Дональд Трамп

Шахтерские города, расположенные в горной цепи США Аппалачи, идут к тому, чтобы стать очередным Детройтом, будучи жертвой упадка углeдобывающей отрасли и оторванной от реальности политики Вашингтона. После того как демократы на протяжении многих поколений относились к этим горнякам как к чему-то самому собой разумеющемуся, попытка президента Дональда Трампа исправить ситуацию похвальна. К сожалению, обещания главы Белого дома оканчиваются на отмене жестких запретительных постановлений — необходимом, но недостаточном шаге, который играет на руку Уолл-стрит, а не Западной Вирджинии, пишет Кристофер Л. Харрисон в статье для The American Conservative.

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Без сомнения, введенные жесткие меры вредили угольной индустрии, поэтому-то президент Обама, который был крайне сильно подвержен «зеленому» лобби, и пустился в «крестовый поход» введения жестких экологических норм. Он считал, что запретов будет достаточно, чтобы поставить крест на отрасли.

То, что Трамп перечеркнул нормативы по Социальной ответственности за выбросы углекислого газа (Social Cost of Carbon), заслуживает похвалы, поскольку эти нормативы были крайне негативны и безосновательны. Заслуживает президент похвалы и за отмену других законов, принятых Обамой.

Однако Трамп преувеличивает свою способность спасти угольную промышленность, тогда как истина заключается в том, что добывающая промышленность Аппалачи находится в непоправимом упадке. Отмена регулирования и прекращение крупных правительственных «зеленых» авантюр — несомненно, хорошие инициативы — лишь уменьшат масштабы спада в отрасли, а не остановят его. Автоматизация, истощение ресурсов, конкуренция со стороны западных угледобывающих компаний, а также сланцевая революция — одна из отраслей промышленности, которую превозносит Трамп, — убьют аппалачский уголь вне зависимости от отмены правил.

oatsy40 Уголь

Например, более автоматизированная добыча угля открытым способом в Вайоминге во много раз эффективнее подземной добычи, тогда как благодаря повышенному спросу на рынке скорее в штате Вайоминг появятся автоматизированные системы, чем деньги дойдут горнякам Западной Вирджинии. Вряд ли будет новостью, что отмена правил не спасет угольную промышленность Аппалачи. Об этом говорилось в одном исследовании за другим, из статьи в статью. Это не может стать открытием для администрации США.

Вместо того чтобы дать понять, что подписанный им 29 марта исполнительный указ является только началом, Трамп представил его в качестве победы для угледобывающей отрасли. Помимо исполнительного указа, Трамп должен был предложить возможности для горняков Аппалачи. В частности, такими, по мнению автора, могли бы стать создание выгодных условий для привлечений частных фирм, выделение кредитов безработным для переселения, повышение финансирования профессиональных учебных учреждений. С помощью этих мер удастся избежать создания черной дыры зависимости горняков от правительства.

Однако президент объявил, что победа достигнута исключительно благодаря дерегулированию, и это играет на руку только Уолл-стрит. Кампания по дерегулированию Трампа обещает «вернуть уголь, на все 100%», благодаря чему угольные и финансовые рынки показали хорошие результаты. Действительно, после того как Трамп подписал свой исполнительный указ 29 марта, биржевые котировки на угль пошли в рост. Перспективы горняков Аппалачи тем временем выглядят довольно неприглядно.

Не из-за одного только регулирования потребление угля сократилось с 917 до 736,9 млн коротких тонн, не только из-за него экспорт угля упал на 50%, с 97 до 57,9 млн коротких тонн, в период между 2014 и 2016 годами. Огайо, один из крупнейших в стране центров угольной энергетики, вывел к 2015 году из эксплуатации 15% своих угольных электростанций для перехода на более дешевый и распространенный природный газ. Что важнее, Трамп стремится увеличить добычу дешевого природного газа, что заслуживает уважения, но не нужно быть профессором экономики, чтобы признать наличие проблемы, в которой оказывается в таком случае угольная промышленность.

Tangopaso Угольная шахта

Трамп, скорее всего, явно не собирался предавать угольщиков от имени Уолл-стрит, но сколько горняков работает в администрации Трампа по сравнению с руководителями Goldman Sachs? Сколько денег собрал Трамп из Западной Вирджинии? А с Уолл-стрит? Не секрет, кто стоял за этой политикой, поэтому никого не должно удивлять то, кому это выгодно.

Кумовство, стоящее за угольной политикой Трампа, носит более тонкий характер. За этой тонкостью маскируется цинизм: Уолл-стрит пишет политику, затем Трамп продает ее горнякам Аппалачи как решение их проблем. Шахтерам не остается ничего, кроме как аплодировать президенту-республиканцу, учитывая прошлую враждебность Обамы к их отрасли. И пока биржевики идут покупать новый «Феррари», шахтеры Аппалачи будут по-прежнему готовить документы на получение помощи от государства.

Результатом такого непродуманного курса станет то, что вина за неизбежный провал ляжет на Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия США, предававшая горняков на протяжении десятилетий, избежит порицания.