



Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

В ходе визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Москва может «бросить вызов» размещению войск альянса в Прибалтике через пропаганду или кампанию по распространению дезинформации, сея недоверие среди латвийцев и разрушая поддержку миссии НАТО.

А в качестве примера такой изощренной «тактики Кремля» привел события февраля 2017 года, когда немецкие войска НАТО вошли в Литву. Тогда, по словам Ринкевича, анонимный источник распространил слух об изнасиловании немцами 15-летней девочки в литовском городе Йонава. Ринкевич отрапортовал: «Все попытки вбросить информацию потерпели крах, однако это то, с чем могут столкнуться в Латвии иностранные войска». И добавил, что эти хитрые приемы гибридного противника, применяемые с целью исказить факты поведения солдат, особенно действенны, когда солдаты «немного пьяны в выходной день».

Видимо, министр так занят иностранными делами, что пропустил ряд публикаций в местных, латвийских СМИ. Да и возмущение поведением воинов альянса, причем вовсе не агентов Кремля, а латвийской общественности, также прошли мимо озабоченного сохранением светлого образа бойца НАТО Ринкевича.

Попробую собрать воедино рассеянное внимание борца с «российской пропагандой» и напомню, что в Латвии уже зафиксировано несколько случаев непотребного поведения солдат НАТО, и единственные, кто попытался использовать это с целью пропаганды, — это западные СМИ.

U.S. Army Images Совместные учения НАТО и ВС Латвии на военной базе в Адажи. Апрель 2014 года

Так, в конце 2016 года в британской армии Москву заподозрили в «постановке» инцидента в Риге с целью дискредитации британских военнослужащих, о чем написал военный обозреватель The Telegraph. По его данным, двое солдат Гренадерского гвардейского полка сидели в «Макдоналдсе» в Риге, когда на них напали неизвестные. Возникла потасовка, и ее быстро начала снимать съемочная группа неназванного «пророссийского» СМИ. В армии Великобритании по результатам расследования предположили, что драку подстроили: слишком быстро на месте происшествия оказались журналисты.

А на самом деле все было «немного» иначе: сильно пьяные британские солдаты, расслабляясь после очередных учений на территории Латвии, спровоцировали конфликт и сломали нос интеллигентному молодому латышу. Друзья и родственники пострадавшего не стали молчать, и все нюансы происшедшего мгновенно стали достоянием возмущенной общественности. Более того, оказалось, что никаких пророссийских журналистов и близко не было, вообще никаких журналистов не было. При этом в латвийских СМИ были растиражированы заявления свидетелей, таких же латышей, не имеющих никакого отношения к «агентам Кремля». В частности, один из свидетелей сообщил, что когда на место происшествия приехали полиция и представители латвийской армии, пострадавшему предложили «замять дело»:

«На мой взгляд, это чистой воды бесстыдство, когда представитель латвийской армии вступается за приезжих, когда те избивают наших», — заявил уже реальным журналистам свидетель.

Латвийские же СМИ обратили внимание на то, с какой оперативностью сработала британская пресса, написавшая раньше всех, что данный конфликт был подстроен Кремлем, чтобы дискредитировать британцев. Все это, по мнению большинства латвийских информационных источников, свидетельствует о том, что британское издание врет. Еще раз повторю — об этом сообщали латвийские СМИ. Они же сообщили о том, что британец покинул страну сразу же после инцидента и стал недосягаем для латвийского правосудия.

U.S. Army Europe Войска НАТО в Риге. Ноябрь 2014 года

И таких примеров много. Это и история с американским военнослужащим, который стал виновником тяжелой автомобильной аварии, в результате которой в реанимации оказался гражданин России, спортсмен-автогонщик, призер чемпионата России Василий Грязин. Тогда солдат НАТО также избежал суда, так как его сразу после аварии вывезли за пределы страны на самолете Пентагона. И прекращение уголовного процесса против двух британских военнослужащих, которые в начале июня 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромили машину такси в центре Риги. И еще много мелких и неприятных инцидентов с участием «североатлантических защитников».

Но министр иностранных дел Латвии не читает местных СМИ. Выезжая за океан на очередное протокольное рандеву с союзниками, он предпочитает тиражировать интернет-слухи соседней Литвы, предупреждать об опасности «российской пропаганды» в отношении натовских «хранителей мира», совершенно забывая о сломанном латышском носе, что британские СМИ уже успели записать в агенты Кремля.

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