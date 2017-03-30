



Иван Шилов ИА REGNUM Обстрелянное консульство

Национальная прокуратура Польши открывает следствие по делу об обстреле из гранатомета генерального консульства Польши в Луцке. Как заявила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик, следствие будет вестись в отношении «инцидента, угрожающего жизни или здоровью многих лиц», подпадающего под квалификацию статьи 163 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание за такого рода преступление в виде лишения свободы сроком от 1 года до 10 лет. Заграничная служба Польского радио напоминает, что в ночь с 28 на 29 марта в здание дипломатической миссии попал снаряд, ударив в стену в 20 сантиметрах от окна помещения, в котором спал сотрудник консульства. Никто не пострадал.

Генеральный консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал произошедшее «актом террора» и подчеркнул его «профессиональный» характер. Однако украинские следователи рассматривают несколько версий покушения, и теракт является только одним из них. В Киеве поспешили заявить, что это провокация, которая выгодна России, читай, «российские диверсанты» все и устроили. Эту версию подхватили многие в Польше, от государственных деятелей и политиков до журналистов и аналитиков. Однако Луцк печально известен своим негативным отношением к полякам. Например, можно вспомнить нападение на Бронислава Коморовского (на тот момент — президента Польши) в июле 2013 года, когда ни о какой «украинско-российской войне» никто не слышал и даже подумать о таком не мог. Глава Польши прибыл в Луцк, чтобы почтить память поляков, убитых украинскими националистами во время Волынской резни, геноцида, в ходе которого лишились жизни до 100 тысяч мирных граждан. Как сообщали СМИ, после ухода Коморовского из собора, где он принял участие в мессе памяти жертв УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некий молодой человек бросил яйцо в польского президента. Впрочем, политик отделался лишь испачканным пиджаком. Все лучше, чем у тех поляков, которых истребляли здесь в 1943—1944 годах.

Guard.np.gov.ua Здание генерального консульства Польши ночью

Однако в отношении обстрела консульства в наши дни нельзя исключать того, что политика здесь вовсе ни при чем. «Преступниками, которые обстреляли дом польского генерального консульства, «могут оказаться и местные», такую версию высказал аналитик Иван Яковина, — сообщает «Волинська правда». — Яковина отмечает, что «в Луцке совершено преступление, которое может негативно сказаться на перспективах введения безвизового режима. Какие идиоты обстреляли здание польского консульства из гранатомета? В результате поляки сильно обиделись, остановили работу всех своих консульств на Украине, а также начали собственное расследование происшествия, видимо, не очень надеясь на украинских коллег». По его мнению, «на расследование этого дела надо бросить все лучшие силы, чтобы найти и наказать бандитов. Повезет, если ими окажутся российские диверсанты, как сейчас предполагают в социальных сетях. Но могут оказаться и местные — «янтарная» мафия уже накопила очень приличный арсенал оружия, пока Киев почти не обращает внимания на ситуацию в регионе».

Польская газета Rzeczpospolita, характеризуя Волынскую область, отмечает, что наряду с Закарпатской и Одесской областями, она славится своими контрабандистами, и «по этой причине в Луцке и его окрестностях дело доходило до вооруженных столкновений». А редактор международного отдела этого издания Ежи Хащиньский выразил сомнение в том, что нынешний инцидент с генеральным консульством обязательно является «российской провокацией», задав риторический вопрос: «Где еще, как не на Волыни, так бушуют эмоции, связанные с геноцидом против поляков в начале 1940-х годов и сложными отношениями между нашими странами перед Второй мировой войной?» Однако, похоже, дело в экономике, плачевном состоянии украинского хозяйства. Ситуация особенно усугубилась здесь после так называемой революции Достоинства, переворота в Киеве в феврале 2014 года. Массовое обнищание заставило людей броситься на нелегальную добычу янтаря, что находило отражение даже на страницах польской печати.

В апреле 2016 года портал Kresy. pl посвятил копателям янтаря материал, в котором говорилось, что в незаконный промысел вовлечены местные власти, полиция и олигархи. Копатели с оружием в руках отстаивают свой бизнес от сотрудников правоохранительных органов. Прибыль от контрабанды янтаря, который переправляют в Польшу, составляет миллионы долларов. Борьба за драгоценный камень обострилась в середине 2015 года, когда началась борьба между криминальными группировками. Президент Украины Петр Порошенко попытался успокоить ситуацию, привлекая силы МВД и Службы безопасности Украины. Однако в 2016 году копать начали снова и в более крупном масштабе. Эксперты указывают на опасность, связанную с появлением таких крупных неуправляемых районов вблизи польской границы, заключало издание.

ArturM Флаги Украины и Польши

Новое обострение конфликта между нелегальными промысловиками и полицией началось в марте этого года. Как передавали местные СМИ, полиция со всей Украины съехалась охранять янтарь в Маневичском и Любешовском районах Волынской области, дополнительные силы правоохранителей сразу же заступили на патрулирование. 24 марта в соседней Ровенской области начались акции протеста. Собравшиеся в райцентре Заречное митингующие потребовали от власти обеспечить беспрепятственную добычу янтаря. Толпа, состоящая из 200 жителей села Боровое Зареченского района, блокировали здание отдела полиции, а затем двинулась к администрации. Немногим ранее промысловики перекрыли международную трассу, требуя легализации их деятельности и выпуска из-под стражи их задержанного «коллеги».

Учитывая, что этот бизнес требует наличия проверенных «товарищей» на обеих сторонах трубы, украинской и польской, встает вопрос, не является ли ночной выстрел из гранатомета предупреждением неким деловым партнерам в Польше? Так, в ноябре 2016 года в одном из польских изданий промелькнуло сообщение о задержании пограничниками гражданина Польши с грузом контрабандного янтаря, который представился помощником депутата. И что бы это значило? Возможно, польские и украинские следователи вопреки очевидному политическому заказу обвинить во всем Москву, еще больше заморозить польско-российские отношения, которые и так сейчас упали до рекордного минимума, смогут разобраться в странном обстреле генерального консульства Польши в Луцке. Но в любом случае этот инцидент говорит о росте анархии на Украине и потере контроля Киева над регионами.