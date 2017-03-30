Приватизация

Ogo.ua Украинская купюра

Председатель Фонда госимущества Украины Игорь Билоус во время пресс-конференции рассказал журналистам о преимуществах нового закона о приватизации, разработку которого в последнее время вело руководство Фонда и министерство экономического развития. Теперь вся приватизация на Украине делится на большую (стоимость активов предприятия свыше 250 млн грн. — чуть более 9 млн долл.) и малую — все, что стоят меньше. «Большие предприятия будут продаваться исключительно при участии советников, малые будут продаваться на электронной платформе… На сегодняшний день Фонд госимущества с новым законом будет отбирать советника, который полностью будет сопровождать процесс приватизации. Советник будет готовить полностью все материалы… Он будет изучать объект и будет общаться с потенциальным кругом инвесторов. Также будет определять условия, на которых будет продаваться объект и будет рекомендовать начальную цену для аукциона, затем он будет согласовывать эти условия и передавать их в Кабинет министров».

К большой приватизации на Украине после 25 лет распродажи относится всего-то около 60 объектов, продать которые в ФГИ намерены не позднее 2020 года.

Заместитель председателя Фонда Андрей Гайдуцкий через пресс-службу Фонда распространил предварительный план поступлений от приватизации в 2018 году — всего 500 млн грн. (18,5 млн долл.). В этом году план около 17 млрд, однако эти планы никогда не выполнялись и, в действительности, правительство последние несколько лет действительно получает всего 100−200 млн в год. Так что с этой точки зрения план ещё и неплох.

Впрочем, выполнять этот план в Фонде собираются не только за счёт текущих активов. В пресс-службе ФГИ сообщают, что начали процедуру принудительного расторжения договора о приватизации «Укртелекома» (оператор стационарной телефонной связи, проданный компании СКМ Рината Ахметова в 2011 году примерно за 10,5 млрд грн.).

С другой стороны, возможно со стороны ФГИ это может быть лишь давлением на текущего собственника. Ранее Игорь Билоус выражал сомнение, что сегодня кто-то купит «Укртелеком» даже за те деньги, что были уплачены за компанию в 2011 году — а ведь курс с тех пор упал в 3,5 раза.

Валюта

Как и говорили эксперты, доллар постепенно пошёл в рост. По состоянию на 29 марта, он стоил 27,12 грн. (+0,27 грн. к курсу прошлой недели). Евро немного просел, хотя по-прежнему стоит дороже чем до резкого скачка на прошлой неделе — 29,45 грн. (-0,15 грн.). Вырос и российский рубль — до 0,476 грн. (+0,007 грн.).

Межбанк подрос, но пока не успевает за официальным курсом: 26,01−26,04 грн./долл. (+0,13−0,15 грн. к прошлой неделе). Чёрный рынок — редкое дело — отстаёт и от межбанка, и от курса НБУ: 26,95−26,99 грн. (-0,15−0,18 грн.).

Президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в интервью изданию «Обозреватель» призывает не паниковать и утверждает, что доллар, конечно же, будет расти, но не сразу: «Пессимистические прогнозы относительно курса гривни связаны прежде всего с блокадой Донбасса. Логика размышлений такова: из-за блокады увеличится импорт угля, то есть будем тратить доллары. В то же время уменьшится валютный экспорт металлов. Ну и, конечно, играет роль решение МВФ о транше. Но на самом деле это все уже известно, а курс «стоит». Поэтому, даже если эти факторы и повлияют на гривну, то несущественно. В ближайшей перспективе мы увидим курс максимум 27,30−27,50 грн./доллар». Аналитики украинского ForexClub в целом разделяют это мнение, указывая, что негативные факторы пока сглаживаются аграриями, которые традиционно заводят валюту в страну для финансирования посевной кампании.

В ближайшее время у курса может появиться ещё одна причина для падения. Высокий суд Лондона 29 марта завершил рассмотрение иска РФ против Украины. Суть претензий — нежелание украинской стороны отдавать долг в размере 3 млрд долл., взятый ещё в декабре 2013 года правительством Януковича. К тому же, летом 2015 года, правительство Украины намеревалось реструктуризировать этот долг на общих основаниях. А после отказа РФ на предлагаемые условия предпочло и вовсе его не возвращать. Поскольку долг был оформлен в виде еврооблигаций и в соответствии с британским правом, именно туда Россия и обратилась с иском. И получила вердикт: Украина обязана выплатить 3 млрд + оговоренные проценты. Украина выразила намерение оспорить это решение в Апелляционном суде Лондона: «Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля», — заявил глава Минфина Александр Данилюк в ходе общения с журналистами после заседания правительства. Однако это лишь затягивание времени: шансы на то, что суд откажется признавать долг за Украиной, минимальны.

В НБУ, напротив, полны оптимизма относительно экономики: «Как и в прошлом году, мы надеемся, что население будет продолжать дедолларизацию и будет сдавать наличную валюту. Если в прошлом году чистая продажа населением валюты составила $2,5 млрд, то в этом году мы закладываем более консервативные оценки», — заявил в эфире «Радио.Вести» директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук. Следует отметить, что упомянутая «дедолларизация» на самом деле — проедание населением своих финансовых накоплений (либо же, в лучшем случае, перевод этих накоплений в квадратные метры). Стоит ли радоваться тому, что у населения снижается уровень накоплений?

К слову, о дедолларизации. Пока в НБУ радуются сдаче валюты населением, эксперты отмечают постепенный возврат долларов на ценники. Бизнес, конечно же, всегда ориентировался на курс, однако уже давно не выставлял доллары в цену открыто. Пока что речь идёт о некоторых онлайн-торговцах электроникой, вещевых рынках и турфирмах — все они сильно зависят от курсовых колебаний. Однако именно такова изнанка тех самых 2,5 млрд долл. за прошлый год, не нужно этого забывать.

МВФ

В НБУ утверждают, что все расчёты по экономическому эффекту блокады они уже передали в МВФ, и как только те их проверят, следует ожидать и долгожданного ответа по очередному траншу.: «Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу. Мы очень на это [на скорейшее рассмотрение МВФ украинского вопроса — Ред.] рассчитываем, теперь мяч на стороне МВФ. Вынесение решения на борд (совет директоров) зависит от бюрократических преград фонда», — объясняет Сергей Николайчук в эфире «Радио-Вести». Вице-премьер-министр Степан Кубив, в свою очередь, прямо связал передачу этих данных с получением кредита: «Я думаю, что этот транш все-таки будет завершен в ближайшее время, решается вопрос об организационно-экономических показателях, которые мы должны подать. Думаю, что это в ближайшее время будет выполнено, передано в Международный валютный фонд и, соответственно, будет получен транш», — заявил он в комментарии журналистам в прошлый четверг.

Какие данные передал НБУ в МВФ? Есть два прогноза — оптимистичный и пессимистичный. В соответствии с первым ВВП по итогам года потеряет 26 млрд грн., курс дойдёт до 30 грн. за доллар, а инфляция прибавит 1,8 п.п. к базовому прогнозу (9,1%). Если же всё пойдёт хуже, ВВП уменьшится на 39 млрд грн., инфляция вырастет на 8,5%, а доллар дорастёт до 33 грн.

Следует отметить, что даже пессимистичный прогноз НБУ на фоне прогнозов экспертов смотрится терпимо: «Власти Украины объявили блокаду Донбасса. А это, по разным оценкам, около 3 млрд долларов валютных поступлений», — утверждает в эфире радио «Голос Столицы» экономист Виктор Скаршевский. Даже половина этой суммы больше, чем надеется НБУ в самом худшем случае.

На сайте Фонда указано, что вопрос Украины будет рассматриваться 7 апреля. Однако в расписании заседаний Совета Фонда она пока не значится. Зато 23−27 марта на Украине работала техническая миссия МВФ. Как утверждают в Минфине, они совместно со специалистами технической миссии разрабатывают реформу Государственной фискальной службы. Напомним, председатель этой службы (Роман Насиров) в начале марта был арестован на 2 месяца: чиновника обвиняют в предоставлении необоснованной отсрочки по налоговым платежам, в результате чего государство недосчиталось 2 млрд грн.

Все показатели передали, миссия отработала и уехала, почему снова тянут? По мнению народного депутата Оксаны Продан, вероятных причин может быть три: «Первый вариант — это политический. Сегодня по-разному обсуждают ситуацию в НБУ и в парламенте. Поэтому, может быть, МВФ откладывает решение вопроса в связи с какой-то политической ситуацией. Вторая часть, это вопросы самого текста меморандума. Потому что мы помним, что еще никто из правительства не подтвердил согласование полного текста. Может быть, что до сих пор ведутся переговоры о тексте, которого не знает никто, в том числе и в парламенте. И третий ответ, это то, что на самом деле только вчера представители НБУ передали новые расчеты в МВФ, которые связаны с блокадой оккупированной части Донбасса. И это новые расчеты экономических прогнозов, поэтому МВФ требует времени, чтобы сделать их оценку», — заявила депутат в эфире телеканала «112.Украина» вечером 29 марта. То есть, если кто-то и затягивает ситуацию, то не МВФ, а украинское правительство.

Последний момент наиболее примечателен: вице-премьер и глава Минфина утверждали, что все расчёты были переданы ещё на прошлой неделе.

Впрочем, исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире радио «Голос Столицы», сохраняет сдержанный оптимизм: «…[из-за блокады Донбасса] резко меняется дефицит государственного бюджета, он, фактически, на 50% увеличивается, резко возрастает давление на местную денежную единицу — гривну, резко меняется вся макроэкономическая картинка. Вот почему для меня было бы очень странно, если бы в понедельник мы бы таки увидели заседание совета директоров МВФ по Украине, еще и с позитивным решением. Это означало бы, что МВФ просто стал абсолютно политически мотивированной организацией, которая закрывает глаза на вот такое глобальное изменение. Этого не произошло. Это не самый плохой расклад. Гораздо хуже был бы расклад, если бы решение было вынесено на заседании совета директоров и проголосовано «нет».

Но что будет, если в Фонде действительно скажут «нет»? «Если в течение месяца Украина не получит транш от МВФ, то рассчитывать продолжать кредиты от фонда в текущем году не стоит. Кроме того, если правительству не удастся получить очередной транш от МВФ, о своей отставке заявит Валерия Гонтарева», — такой прогноз для «Голос.ua» сделал экономист и ведущий авторской программы на «Радио.Вести» Андрей Блинов. Напомним, возможность отставки нынешнего председателя НБУ обсуждается в экспертной среде, по крайней мере, с конца февраля. Для ухода в отставку есть все основания. 29 марта СМИ сообщили о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыск в офисе НБУ. Сотрудников НАБУ заинтересовала деятельность одного из заместителей Гонтаревой — Евгении Рожковой.

Бензин

Доллар начал дорожать, однако до рынка топлива эта волна пока не добралась. К тому же, на рынке много нового импорта и даже собственного украинского топлива — в январе-феврале перевозки нефти выросли более чем на 50%, плюс задействован нефтепровод Одесса-Кременчуг. Вероятно, все эти фактор вместе привели к тому, что средние цены на АЗС (редкое дело!) уменьшились с прошлой недели. По состоянию на 29 марта, за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 24,48 грн (-0,06 грн.)., за литр А-92 — 23,81 грн. (-0,05 грн.)., за дизельное топливо — 22,12 грн./л (-0,03 грн.).

Мелкооптовые цены за те же виды топлива составляют 21,92 грн./л за А-95, 20,96 грн./л за А-92 и 18,99 грн./л за дизельное топливо.

Снижение довольно незначительное, сетуют эксперты. «…средняя стоимость бензинов и ДТ по Украине откатилась на 0,1%. Крайне низкие показатели, если учитывать мелкооптовый сегмент, где каждую неделю марта снижение составляет не менее 1%», — комментирует итоги марта аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко для издания «Новое время».

Однако пожалуй, самый заметный тренд месяца — экспансия Кремечугского НПЗ. Эксперты отмечают, что теперь топливо производства этого завода можно приобрести в любой точке Украины, тогда как ранее оно практически не выходило за пределы Полтавской области. К тому же, отечественное топливо, даже несмотря на недешёвое сырьё, пока успешно конкурирует по цене с импортным (на 1−3% ниже)

Разное

Минфин сообщает, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос на 10,34 млрд грн. и составляет теперь 1,941 трлн грн. (71,76 млрд долл. по текущему курсу). Чистый государственный долг в этой сумме — 1,666 трлн грн. Это означает, что до конца года правительство может увеличить его не более чем на 50 млрд грн., в противном случае придётся вносить изменения в госбюджет на текущий год, где установлен предельный размер госдолга в 1,716 трлн грн. Нынешнее увеличение произошло из-за докапитализации Нацбанком трёх государственных банков (Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка).

В феврале Госстат Украины зафиксировал снижение промпроизводства на 4,6% или на 1,7% с коррекцией календарных дней (к февралю 2016 года), притом что последние 7 месяцев этот показатель устойчиво рос. Так, в январе 2017 года украинская экономика показала рост на 5,6%. Очевидно, что её начинают догонять последствия блокады. Однако ощутимы они станут только в мае, когда появятся данные за апрель: в феврале и половину марта Донбасс блокировали активисты, и через эти блок-посты и «редуты» была возможность просочиться за не слишком большую мзду.

Ещё одно логичное следствие блокады и падения промпроизводства — Украина выпала из десятки крупнейших производителей стали, где она обычно занимает 9−10 места в те времена, когда ГМК работает более-менее стабильно. Однако теперь Украину обошла Италия с 1,973 млн тонн за февраль. Украинские производители сумели выпустить только 1,9 млн тонн, хотя ещё в январе результаты были 1,825 и 2,103 млн тонн соответственно.

Доходы украинского бюджета с 2013 по 2017 год сократились в долларовом исчислении в 1,5 раза. Об этом сообщает сайт движения «Украинский выбор» со ссылкой на данные Госстата. Если в 2013 году в пересчёте на американскую валюту правительство располагало 43,9 млрд долл., то в 2017-м — уже только 26,5 млрд.

Не только МВФ затягивает решение по кредитованию Украины. Всемирный банк, который 31 марта должен был рассматривать выделение Украине 150 млн долл. внезапно перенёс решение этого вопроса на 2 мая. Причины решения не уточняются, однако можно предположить, что ВБ по примеру МВФ решил получше изучить новые условия, в которых оказалась экономика Украины после блокады.

В сообщении пресс-службы министерства образования назвали тройку самых востребованных рынком профессий. Ими оказались швея, тракторист и монтажник. Рабочие профессии на Украине давно в дефиците, однако в этом году понятие дефицит, очевидно, приобрело новое наполнение, поскольку в министерстве планируют открыть специальные центры, где желающие могут освоить данные профессии, на что бюджет министерства даже выделил 50 млн грн. Всего планируется открыть 2 центра по подготовке трактористов, 10 центров для будущих монтажников санитарно-технических систем и оборудования и 13 для желающих обучиться профессии «швея, закройщик».