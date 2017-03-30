



alexeyklyukin Турецкий флаг

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершает свой первый визит в Турцию, где проведет переговоры с высшим руководством страны, в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По всем признакам диалог будет непростой, хотя в США по-прежнему называют Турцию «ключевым союзником по НАТО». Но даже при самом поверхностном приближении становится очевидным, что отношения между двумя странами достигли того пика, за которым может последовать серьезный кризис системного характера.

Сегодня Анкара открыто выступает с критикой политики президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке, которая для Турции обернулась вместо обещанного расширения влияния чуть ли не в пределах бывшей Османской империи реальной опасностью дальнейшего развития событий по иракскому или сирийскому сценарию. США не допустили Анкару к участию в послевоенном переустройстве Ирака и контролю за ситуацией на севере страны, хотя Турция на протяжении ряда лет выстраивала «особые» отношения с автономным Иракским Курдистаном. В Сирии первоначально США вроде бы предлагали устраивающие Анкару проекты, но все это так и застряло на начальном этапе. Вашингтон оказывает в Сирии поддержку сирийским курдам из партии «Демократический союз» и Отрядов народной самообороны в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ,) даже несмотря на то, что союзная Турция считает эти курдские группировки «террористическими» и обвиняет их в связях с «Рабочей партией Курдистана», с которой ведет борьбу на юго-востоке своей страны.

Kurdishstruggle Курдская пешмерга

Анкара могла бы перенести борьбу с курдами на сирийское направление и такие попытки ею предпринимались. Тем более что курды в Сирии проживают компактно только в нескольких районах, приграничных с Турцией. Но тогда Анкара напрямую сталкивалась бы с США. 24 августа 2016 года турки начали операцию «Щит Евфрата», заняв в Сирии города Джарабулус, Аль-Раи и Эль-Баб, зачистив треугольник Аль-Баб — Азаз — Джарабулус, чтобы не дать курдам создать автономию. Однако накануне визита госсекретаря Тиллерсона Совет национальной безопасности (СНБ) Турции сообщил о завершении совместной с «Сирийской свободной армией» (ССА) операции «Щит Евфрата», которая считается второй турецкой крупномасштабной военной кампанией за пределами страны в истории Республики. Решена ли проблема, поставленная этой операцией?

Эрдоган заявил, что его расстраивает внимание, которое Россия и США уделяют «Силам народной самообороны», партии «Демократический союз» и Рабочей партии Курдистана. Он отметил необходимость отвода курдских формирований в Сирии из зон операций и боевых действий. По его же словам, «если этого не произойдет, тогда наши цели в Сирии не будут достигнуты». На наш взгляд, Анкара приняла решение о завершении операции «Щит Евфрата» все же под давлением американцев. Борьбу Турции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживают многие государства в мире, чего не скажешь о ее противостоянии с курдами. Не случайно турецкие СМИ подчеркивают, что Анкара в ходе переговоров с Тиллерсоном будет добиваться от Вашингтона стопроцентных гарантий того, что курды не объявят о создании Сирийского Курдистана. Но на кого тогда США будут опираться в компании по освобождению Ракки?

Проблема не только в этом. Турция ждет от администрации президента США Дональда Трампа новых идей по реализации политики на Ближнем Востоке, одной из которых является отказ от поддержки курдов. Принять такое решение, которое бы резко изменило парадигму хода событий, особенно в Сирии, Вашингтон сейчас вряд ли способен. И в этом, как считает научный сотрудник Института Карнеги в Европе Синан Ульген, «состоит главная сложность». Кроме того, Анкара хочет, чтобы Белый дом отказался от политики «сдерживания» Турции, вернулся бы к обещанному ранее курсу трансформации страны в доминирующее государство региона, выстраивая «американский мост», минуя Европу. Не исключено и то, что Турция в рукаве держит козырь, который можно будет использовать в случае необходимости ограничения влияния России в регионе, хотя пока и не демонстрирует намерений выйти из регионального альянса с Москвой и Тегераном.

R4BIA.com Реджеп Тайип Эрдоган

В то же время интригующе прозвучало заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, в котором он утверждает, что «политика Москвы и Вашингтона в Сирии носит «моментальный, а не долгосрочный» характер и заключается в конкурентной борьбе за контроль над происходящим в САР». Глава МИД Турции также добавил, что Россия и США «в сегодняшних условиях пытаются добиться превосходства». В этом весь классический прием турецкой дипломатии, когда она выставляет, как на базаре, весы между центрами силы и предлагает той или иной стороне свои услуги, чтобы перетянуть чашу в какую-либо сторону. Таким образом, сирийская история с курдским сюжетом для Турции продолжается. Итоги визита в Анкару госсекретаря США Тиллерсона нового в этом отношении не дадут.