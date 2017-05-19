



Ngzt.ru Танк Т-90С

По данным американского издания Bloomberg, Россия и Индия начали переговоры о модернизации 1000 танков Т-90С, имеющихся на вооружении страны. При этом речь идёт о проведении работ на территории заказчика, с передачей ему части технологий производства. Что сулит такая сделка российскому военно-промышленному комплексу (ВПК)?

«Золотой» танк Т-90 может принести очередные $1−2 млрд

Первые танки Т-90С Индия получила еще в 2001 году. С тех пор Дели уже поставил на вооружение около 1000 машин этого типа. Первые 124 танка были поставлены из России напрямую. В дальнейшем, на территории заказчика было организовано лицензионное производство машин. По большей части речь шла (и идёт) о сборке, лишь незначительная часть комплектующих производится в Индии. В модификации Т-90С один танк обходился Дели примерно в $2,5 млн.

Что же касается переговоров о модернизации индийских Т-90С, то имеющихся данных пока недостаточно, чтобы понять, о каком именно варианте и глубине переработки машин идёт речь. С немалой долей вероятности, можно предположить, что речь идёт о доведении танков до уровня Т-90МС — самой современной модификации российского бронетанкового бестселлера. На это косвенно указывает и то, что министерство обороны Индии еще в конце 2016 года одобрило закупку 464 танков Т-90МС, что при подписании соглашения доведёт количество законтрактованных Т-90 до 2121 единиц.

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Вполне логично, что индийские военные захотят довести уровень и всех остальных машин до максимально возможного на сегодняшний день уровня. Понятное дело, что учитывая огромное количество модернизируемых танков, работа будет далеко не дешевая. Если новый танк Т-90МС обойдется Индии примерно в $4,3 млн, то модернизация обычного Т-90С до этого уровня, вероятно, будет стоить не менее чем $1−1,5 млн, так как заменяется целый ряд важнейших узлов — от двигателя, до пушки и системы управления огнём. Так что модернизация 1000 танков Т-90С вполне может принести «Уралвагонзаводу» и смежным компаниям российского ВПК $1−2 млрд.

При удачном стечении обстоятельств, сделки по Т-90 с Индией принесут России $7−8 млрд

Удачное продвижение сделок по закупке 464 танков Т-90МС (очень вероятно) и на модернизацию парка Т-90С (пока менее очевидно) принесёт российской стороне $2 млрд и $1−2 млрд соответственно. И это без учета дальнейшего обслуживания машин, поставок (или лицензионного производства) боеприпасов и т.п.

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Наряду с имеющимися и исполняющимися контрактами на 1657 танков Т-90С, которые стоят минимум $4,1 млрд, общая сумма соглашений по машинам этого семейства может достигнуть $7−8 млрд. Для экспорта российской сухопутной техники цифра беспрецедентная. Если же речь идёт о военно-техническом сотрудничестве России и Индии в целом, то больше выручки принесли только поставки многоцелевых истребителей Су-30МКИ — за 272 машины Индия заплатит не менее $12 млрд. Но авиатехника сама по себе стоит на порядки дороже. Что же касается танков, то Индия уже более 15 лет обеспечивает «Уралвагонзавод» работой, делая его достаточно устойчивым даже в случае, когда внутренний спрос на танковую продукцию отсутствует.