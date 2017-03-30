Некоторые колумнисты, работающие в украинских региональных изданиях, решили на неделе с 23 по 29 марта посмотреть телевизор, и вот какие выводы они сделали.

Иван Шилов ИА REGNUM

Показательно выстроил линейку новостей на днях телеканал «Интер», пишет обозреватель портала «За Збручем» (Тернополь). Не исключено, что сделал это человек со своеобразным чувством юмора. Сначала показали решительных тетушек, которые перегородили дорогу старыми автомобильными и тракторными шинами и ни за что не хотели пропускать на свою территорию машины с «чужим» (львовским) мусором. Далее речь зашла о «фейерверке» на военных складах в Балаклее Харьковской области. Главный военный прокурор Украины Матиос заявил, что пожар произошел «из-за диверсии». Может, действительно так, но чтобы с уверенностью заявлять об этом, надо быть полностью уверенным, что в данном случае остались «за кадром» наши традиционные национальные особенности — легкомыслие, разгильдяйство, халатность, пьянство, а также хитровато-подлая привычка прикрывать масштабным пожаром такие же масштабные хищения. А в завершении блока — оптимистическое заявление депутата Ирины Геращенко, что «Украина уверенно шагает к евроатлантической интеграции и планирует и в дальнейшем придерживаться курса на членства в ЕС и НАТО». В знак согласия со словами хорошей украинки Ирины кивала головой другая хорошая украинская пани — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Климпуш-Цинцадзе. Наше государственное руководство якобы двумя руками «за», осталось только, как в древнем анекдоте про галицкого мужика, который захотел жениться на британской королеве и говорил всем, что половина дела уже сделана, он сам согласен, одна мелочь — заручиться согласием королевы. В нашем случае — согласием НАТО. А НАТО, думается, отмеряет не семь, а десять раз, прежде чем принять в свои объятия такого претендента, у которого периодически горят и взрываются склады с боеприпасами, и на территории которого гражданское население может запросто блокировать автомобильные и железнодорожные пути…

Обозреватель портала «Zaxid.net» (Львов,) в свою очередь, задается вопросом: может ли Украина возглавить «Русский мир»? «Фактически «Русский мир» является ментальной проекцией географического «постсоветского пространства», — сообщает автор статьи. — Это территория, где подавляющее большинство людей понимает русский язык (в постсоветском его варианте) и российскую систему культурных мемов и маркеров (тоже в постсоветском варианте). Вряд ли на первом этапе развития Украина может претендовать на лидерство в пространстве Венгрии, Румынии, Словакии, Польши и Литвы: эти страны уже давно впереди нас. Но мы можем быть образцом для подражания и центром притяжения для Белоруссии, Казахстана, стран постсоветской Азии и Кавказа, возможно, даже Молдавии и, конечно же, для России. Основное препятствие для реализации такого соблазнительного плана — это русофобия. Не в значении «нелюбовь к России» (кто же ее такую любит), а именно как фобия, «иррациональный, интенсивный и постоянный страх». У нас действительно боятся, что приезд на Украину нескольких десятков тысяч студентов и специалистов из России, Казахстана или Армении — это катастрофа для нации. Отдельный вопрос — это язык. Было бы открытие русскоязычного университета где-то в Одессе или Мариуполе рычагом русификации? Как по мне, это зависит от государственной политики. Если она умная — то нет. Процесс обучения иностранных студентов в русскоязычных университетах Украины должен предусматривать постепенное овладение государственным языком — ведь нашей целью является «привязать» этих людей к Украине. Даже если они выедут из страны, лучше, чтобы эти люди оставались агентами именно украинского культурного влияния. И важный момент: использование постсоветского «мира» для своих нужд, конечно же, не отрицает ни интеграции с ЕС, ни вступления в НАТО, ни жесткого противостояния имперской Москве. Собственно, миллионы людей от Владивостока до Батуми именно этого от Украины и ожидают, на это и надеются».

Тем временем Будапешт подтвердил свою поддержку венгерским автономиям в странах Карпатского бассейна, передает «Mukachevo.net» (Мукачево). 24 марта в Венгрии состоялся форум венгерских депутатов от стран Карпатского бассейна. На нем присутствовали глава парламента Ласло Кёвер, министр иностранных дел Петер Сийярто, госсекретарь по вопросам национальной политики Арпад Янош Потап, а также член Европарламента из Закарпатья Андреа Бочкор. В итоговом заявлении депутаты приветствовали увеличение числа избирательных альянсов, созданных местными венгерскими партиями в других странах за последние несколько лет. И выразили твердую уверенность в том, что за счет более тесного сотрудничества венгерских организаций в регионах есть возможность более решительно отстаивать интересы венгерских общин. Депутаты призвали правительство Венгрии использовать все возможные средства для защиты прав венгерских общин в регионе с особым акцентом на использование их родного языка. Помимо того, участники совещания осудили акты дискриминации венгерской общины в Румынии. Что касается Словакии, то предложено инициировать двусторонние переговоры, чтобы решить «чувствительные вопросы», например, двойного гражданства.

На минувшей неделе в России и Белоруссии прошли акции протеста против власти, но, по мнению экспертов, в соседних странах не стоит ожидать массовых протестов, рассуждает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Алексей Навальный, сумев организовать воскресные протесты по всей стране, вышел на федеральный уровень. Однако выиграть президентские выборы ему вряд ли удастся, слишком уж популярен Владимир Путин. Но что нам за дело до выборов в России? Тут важно другое. Путин, создавший управляемую демократию, безусловно, никогда не получит поддержки «прогрессивных» соотечественников. Зато с «регрессивными», которых большинство, у российского лидера, любовь и взаимопонимание. Может ли этим похвастать президент Украины Петр Порошенко? Вряд ли. Его можно назвать кем угодно: «меньшим злом», «вынужденным компромиссом» и так далее. Но не политиком, который объединил Украину общей национальной идеей. Чем, по большому счету отличается президентский слоган «жить по-новому!» от «покращення» беглого «папередника» Петра Алексеевича? Но что президент! Быть может, какой-то другой политик снискал народную любовь и уважение? Вы его знаете? Так у нас, увы, исторически сложилось, что мы всегда выбирали во власть «меньшее зло», которое по прошествии времени очень часто становилось большим. Сегодня, к сожалению, приходится признать, что Майдан не смог объединить всю Украину и даже не смогла это сделать военная агрессия на Востоке страны. Молодежь не видит себя на Украине и предпочитает, если удается, трудоустраиваться за пределами Родины. Ну, а политики отвоевывают свою часть электората. И практически никто не предлагает не на словах, а на деле объединить страну. Люди же уже устали от пустых заявлений и потеряли интерес к политике. Этим-то и пользуются вражьи голоса, объясняя, чем вредны революции. Пока это у них получается.

Репортер портала «ОстроВ» (Донбасс) побывала в месте блокады Донбасса, который претендует на громкое название «Бахмутская Сечь». Палаточный городок участников блокады действительно выглядит впечатляюще. Он стоит на небольшой возвышенности, куда ведет деревянная лестница, «построенная Моней и Малым в феврале 2017 года». С дороги хорошо просматривается большая растяжка с надписью: «Первое требование блокады — обмен пленными». Сам городок окружен старыми автомобильными покрышками и деревянными заграждениями, опутанными колючей проволокой. На самой территории — несколько больших палаток, металлических печек, возле которых периодически кто-то греется, импровизированные кухня, умывальник, душ. Много флагов — государственных желто-голубых и «добровольческих» — красно-черных «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть здесь и место для богослужений. Сама обстановка напоминает «Евромайдан"-2014, о чем говорят участники блокады. Активисты отслеживают перевозки грузов по железнодорожной ветке, которая хорошо просматривается из палаточного городка. Электричка проходит мимо редута без проблем. К вечеру начинает пыхтеть и локомотив, заблокированный активистами возле редута. «Да, он работает. На ж/д сказали, что если не будет работать, то замерзнет и превратится просто в мусор. Поэтому его и запускают каждый день», — объясняют они. Через дорогу от палаточного городка возле шлагбаума стоит еще одна палатка. Возле нее натянут баннер «Нет финансированию террористов! Торговля с «оккупантами» — бизнес на крови!». О недовольстве действиями президента, правительства и Верховной рады здесь можно услышать еще не раз. Практически в разговоре со всеми участниками блокады эта тема проходила красной нитью. Участники блокады решили продолжать свою деятельность, несмотря на принятие Советом национальной безопасности Украины официального решения об остановке всех грузоперевозок с «оккупированной» территории. В ближайшие дни они намерены организовать мобильные группы, которые будут отслеживать и перекрывать «контрабандные пути» в зоне «АТО». Кроме того, решено расширить список требований: от власти активисты теперь ожидают решений о конфискации предприятий, которые «принадлежат россиянам и приносят прибыль государству-«агрессору», а также реприватизации предприятий топливно-энергетического комплекса».

«Запорожсталь» теряет ежемесячно порядка 30 миллионов гривен из-за блокады, информирует «Индустриалка» (Запорожье). Об этом рассказал генеральный директор металлургического комбината Ростислав Шурма. По его словам, прямой урон образовался в рамках обеспечения известняками и известью. Предприятие потребляет ежемесячно 125 тыс. тонн известняков, которые ранее традиционно получали от «Комсомольского рудоуправления». Сейчас, поскольку поставки заблокированы, приходится закупать это сырье в других регионах — из Западной и Центральной Украины, Словакии, Молдавии. В результате логистические затраты увеличились на $20/тонна. Более важна угроза энергосистемы. Топливные блоки могут работать на антраците, если закончится запас, то возможен дефицит мощности по электроэнергии в часы пик. Тогда может произойти отключение электричества как для комбината, так и для населения. А в случае поставок угля из Австралии, США, России или ЮАР существенно вырастут цены на электроэнергию. По коксу комбинат в основном проблемы решил. Тем не менее Шурма исполнен оптимизма. «Всегда есть возможности уехать, но я даже не рассматривал эти варианты, — говорит гендиректор. — Верю, поэтому я, моя семья и мои дети живут на Украине, в Запорожье. Мы верим в Украину!»

Инициировать проведение круглого стола для урегулирования ситуации с ОАО «Азот» попросил вице-премьера Украины Геннадия Зубко глава Черкасской области Юрий Ткаченко, сообщает «Провінція» (Черкассы). Как отметил губернатор, ситуация, сложившаяся на черкасском предприятии, негативно сказывается на работе аграриев области. «В администрацию обращаются аграрии, поскольку есть угроза посевной кампании из-за нехватки удобрений, — пояснил Ткаченко. — Кроме того, растет социальная напряженность из-за невыплаты заработной платы работникам предприятия. По нашим данным, речь идет о нескольких месяцах. С другой стороны, по информации «Черкассыоблэнерго», имеет место колоссальная задолженность «Азота» за потребление электроэнергии. Поэтому я попросил инициировать проведение круглого стола для выработки плана действий с участием в частности представителей НАК «Нафтогаз Украины», профильных министерств и ведомств. Этот вопрос касается не только черкасского «Азота», но и еще нескольких предприятий». Напомним, в начале марта «Укртрансгаз» начал ограничение газоснабжения ОАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и ОАО «Азот» (Черкассы). Как пояснили газовики, причина в задолженности контрагентов и отсутствии подтвержденных объемов газа в газотранспортной системе.

«Думская» (Одесса) уже писала о «чудачествах» миграционной службы, поставившей заслон россиянам, бежавшим из своей страны на Украину. Беженец Сергей Сахарчук даже предпринял попытку суицида после двухгодичной судебной тяжбы с чиновниками. Специальный корреспондент издания попробовал разобраться в хитросплетениях чиновничьей логики. Он побывал в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где содержат Сахарчука. «Дверь открывается и входит Сергей, — рассказывает о своих впечатлениях журналист. — Я про себя невольно охаю… Отечные тяжелые складки на лице. Землистого цвета кожа. Голова бритая. Движения как у только что прооперированного. Шаркает ногами. Ему 57 лет, но выглядит старше. И с первого взгляда становится понятно: Сергей нуждается в лечении. Причем не психиатров. Впрочем, какой человек будет после покушения на самоубийство свежо выглядеть? Сергей внешне спокоен. Хотя в его положении, честно говоря, волком завоешь. Документов нет. Крыши над головой нет. В психиатрической больнице решат, что здоровый, суицидальных тенденций нет, и гудбай. А у него мочеприемник выведен, который он стыдливо прячет под халат. И куда ему идти? Более двух лет Сахарчук борется за статус беженца. Сперва у него и заявление-то не принимали. Через суд добились, чтобы «миграционка» заявление приняла. Она-то приняла, но только сразу Сахарчуку в статусе беженца отказала. И снова суд. Благо, адвокат Анатолий Осадчий, хоть и государственный, но толковый, свою работу делает не спустя рукава, а с душой. Пока все процессы они выигрывают. Но «миграционка» умело затягивает дело. Я прощаюсь с Сахарчуком. Нянечка провожает меня к выходу. Открывает запертые на замки двери. Вот ведь судьба: бежать из России, чтобы не угодить в тамошнюю психушку, и попасть в нашу. Слава Богу, его через несколько дней переводят в «обычную» больницу. Сергея хорошо бы прооперировать».

«Мы, украинцы, слишком доверчивы, — считает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). — Верим в спасителей и пророков, прислушиваемся к астрологам. Этим пользуются политики и нанимают их на работу. Самый большой штат у Юлии Тимошенко. Много лет на нее работал известный астролог Павел Глоба, предрекая победу на президентских выборах 2010 года. Рассказывают, что кроме него, в киевском офисе «Батькивщины» сидел целый отдел последователей Гарри Поттера. Несколько лет назад народный целитель Богдан Симонюк рассказал волынскому изданию «Семейный советчик», что «Юлия Тимошенко возит с собой девять магов, обладающих сверхчеловеческими способностями». В пользу Тимошенко также подтасовывали прогнозы всех провидцев, у которых можно было найти подходящие выражения. Вспомните, как в 2007 году на телевидении крутили рекламу катрена средневекового провидца Нострадамуса. Не брезговали ее технологи и ссылками на закарпатского знахаря Михаила Нечая, который трагически погиб от руки убийцы 14 июля 2011 года, и отца Германа Будзинского, греко-католического священника, который, пройдя сталинские лагеря, умер в 1995 году. Интересно, что пророчество Будзинского «о женщине-президенте, которая спасет Украину от упадка», недавно подкорректировали и снова запустили в работу. Впрочем, связи Тимошенко с «темными силами» глубже, чем кажется. В 2008 году, возглавляя правительство, она способствовала легализации деятельности оккультистов на Украине, а также создала предпосылки для открытия ими частных «учебных» заведений по колдовству. С другой стороны, на все праздники Юлия Владимировна стремится заручиться поддержкой владык всех традиционных христианских конфессий. Как можно так лукаво сочетать святое и грешное? Может, именно поэтому Тимошенко уже много лет не удается добраться до вожделенной власти? Апостол Павел предупреждал: «Бог поругаем не бывает». Нельзя одновременно, опираясь на оккультистов, ходить в церковь и надеяться на победу на выборах. Нельзя поочередно объезжать все конфессии и думать, что избиратели не заметят лицемерия, а греко-католики поддержат ту, которая только что лобзалась с батюшками православной Церкви, которой руководят из Москвы».

В поселке Сосница планируют улицу назвать именем основателя еврейского государства, интригует «Сіверщина» (Чернигов). 18 апреля исполняется 110 лет со дня рождения украинского ученого-историка, дипломата, доктора исторических наук, профессора Василия Акимовича Тарасенко. По этому случаю Сосницкое землячество в Киеве обратилось к поселковому совету с предложением присвоить имя земляка одной из улиц Сосницы. В апреле-мае 1948 году Тарасенко возглавлял украинскую делегацию на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по палестинской проблеме, где решался вопрос о создании Государства Израиль. Именно он на заседании 14 мая 1948 года, благодаря своей решительности и настойчивости, внес решающий вклад в его создание. По заданию Сталина он так долго говорил с трибуны, что истекло время на обжалование резолюции, согласно которой и было образовано Государство Израиль.

В Кировограде родители «обалдели» от осовремененной «Красной Шапочки», которую увидели в учебниках по украинской литературе своих детей-восьмиклассников, передает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Главная героиня сказки курит, пьет вино, плюется, отнимает у бабушки пенсию и катается верхом на Волке. Шокированные взрослые заливаются смехом после ознакомления с произведением, другие — выплескивают волну возмущения, мол, как «такое безобразие» может быть в школьной программе. Новую интерпретацию сказки Шарля Перро написал украинский писатель-юморист Евгений Дударь. В сатирическом стиле автор описывает главную героиню как 16-летнюю легкомысленную девушку. К волку, который ее пытался испугать, она обращается так: «Пошел вон! Шкет несчастный! Еще не такое видела». Дударь продолжает: «Дохнула Красная Шапочка на Волка перегаром вина и табака. Волк обалдел. Схватила Красная Шапочка Волка за уши, села на него верхом…». Отойдя на достаточное расстояние, чтобы не было заметно, Красная Шапочка выпила вино, которое мама передала бабушке, выкурила спрятанную в потайной карман джинсов сигарету и запела эстрадную песню. Подъехав на Волке к бабушкиному дому, Красная Шапочка зашла и стала требовать: «Давай бабки». Бабушка трясущимися руками отдала любимой внучке свою пенсию». Девочку же полученная сумма не удовлетворила, и она пригрозила бабушке ее съесть. В 2007 году состоялся конкурс учебников для восьмого класса. Тогда министерство образования рекомендовало это произведение для всех учебников. Его изучали в разделе «Украинский юмор и сатира». Педагоги реагировали спокойно — рекомендовали скандальное произведение для внеклассного чтения и лишь в 2012 году убрали его вообще из программы. Но в старых учебниках сказка осталась.