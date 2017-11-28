В январе 2017 года после многочисленных проверок во Франции было раскрыто, что выбросы автомобилей Renault не соответствуют установленным нормам. В течение нескольких дней акции компании упали более чем на 20%. Renault отозвала более 15 тысяч автомобилей. Сейчас по данному делу ведется официальное расследование. Если Renault признают виновным, компания может быть оштрафован на сумму до 10% от годового дохода или около 3,58 млрд евро.

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Также продолжается расследование в отношении концерна Daimler. Немецкая прокуратура начала расследование в отношении сотрудников компании, и дело также касается экологических манипуляций. Представитель прокуратуры Штутгарта, сообщает, что сотрудники Daimler в настоящее время находятся под следствием на предмет возможного мошенничества, а также ложной рекламы. Детали дела не раскрываются. Однако в самом Daimler заявляют, что министерством транспорта испытания на выбросы на автомобилях были проведены, и никаких нарушений обнаружено не было. Однако некоторые дизельные автомобили Daimler могли быть подделаны, чтобы пройти испытания на выбросы. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit. Daimler отказался от комментариев по этим заявлениям. Тем не менее в апреле будет проведен добровольный отзыв автомобилей Mercedes в Европе. Это будет сделано для того, чтобы установить контроль температуры установок в системах дизельных выбросов автомобилей. Немецкие экологи утверждают, что дизельные автомобили Mercedes всё же нарушают правила выбросов, но компания стоит на своем и опровергает данную информацию.

Но особую остроту в расследование добавляет появление нового игрока —Европейского инвестиционного банка. ЕИБ предоставлял несколько кредитов для финансирования проектов автопроизводителя, включая исследования и разработки для сокращения выбросов CO2 на сумму более 800 миллионов евро. С 2009 года Европейский инвестиционный банк, владельцами которой являются государства — члены Европейского союза, предоставлял льготные кредиты в суммарном размере более 8 млрд евро. Эти деньги были направлены на развитие транспортных средств, а именно, для снижения выбросов двуокиси углерода (СО2). Это касалось различных европейских производителей, в том числе Volkswagen Group и Renault. Когда раскрылась информация о выбросах автомобилей французского бренда, банк обратился к следователям с просьбой выяснить, были ли средства, предоставленные ЕИБ для автопроизводителей, использованы для разработки тест-обманок.

Европейский инвестиционный банк является крупнейшим в мире многосторонним кредитором. Банк столкнулся с критикой из-за финансирования автопроизводителей, когда раскрылся обман VW и были заведены последующие расследования во Франции и других странах. Технологии, финансируемые ЕИБ, касались в большей степени дизельных двигателей, поскольку они выделяют меньше СО2, чем бензиновые. По крайне мере, так считалось раньше — в связи с этим на рынке Европы активно продвигались дизельные автомобили, которые позиционировали как наиболее экологически безопасные. Так, в 2009 году банк выделил концерну Volkswagen Group около 400 миллионов евро как раз для развития «зеленых технологий». А в 2015 году немецкая компания была поймана на фальсификации экологических тестов по выбросам и использовании обманных систем.

Финансирование производства обманных устройств, да и в целом выдача средств компаниям, нарушающим экологические нормы, безусловно, негативно сказываются на имидже банка, а значит, и на имидже всего Европейского союза. Президент банка Вернер Хойер в январе заявил, что «никаких признаков того, что кредиты ЕИБ могли бы использоваться в мошеннических целях», а затем ЕИБ и вовсе сам требует проверить, были ли средства использованы не по назначению. Наверняка, чтобы не стать сообщниками.

Дизельный скандал, прогремевших благодаря властям США, стремившимся побороться за экологию, либо выдавить сильного игрока с рынка (версий много) — эстафета, подхваченная Евросоюзом. По примеру более сильного и авторитетного брата, ЕС начал проводить проверки и расследования, тем самым уничтожая собственные компании и вводя своих же автопроизводителей в убытки. Но победители здесь всё же есть.

«Зелёное» движение как один из основных рычагов давления в Европе подминает под себя и бизнес, и политику, и под предлогом всеобщего блага активисты делают карьеру, зарабатывают деньги и получают власть. Правда, какую пользу из этого получает окружающая среда — неизвестно, но эта игра слишком выгодна, чтобы её останавливать. Экологическое самобичевание длится уже больше года, и это далеко не конец.