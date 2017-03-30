



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, похоже, не может определиться со своей позицией в отношении России. Неоднократно намекая в ходе предвыборной кампании и процесса передачи власти, что он, возможно, снимает санкции с Москвы, введенные после «аннексии Крыма и вторжения на восток Украины», теперь он проявляет признаки сомнения по поводу такого решения, пишет Андрей Мовчан в статье для The Politico.

Директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги отмечает, что сторонники сохранения санкций утверждают, что запретительные меры должны оставаться в силе по тех пор, пока президент России Владимир Путин не откажется от своих претензий на Крым, а также пока Москва не положит конец своему вмешательству на Украине, о чем, по его мнению, указано в Минских договоренностях, подписанных в Белоруссии сначала в сентябре 2014 года, а затем в феврале 2015 года.

Сторонники сохранения санкций опасаются, что Трамп может пойти на соглашение с Путиным, который в обмен на отмену санкций пойдет на другие уступки, возможно, подпишет новый договор о контроле за вооружением. Таким образом, Москва «уйдет от ответственности» за «нарушение четких норм международного поведения». Россия же, со своей стороны, не проявляет признаков стремления к прогрессу по этим вопросам, поэтому оставляет Запад решать эти вопросы в одиночку.

Западные наблюдатели и официальные лица Кремля едины в одном — санкции являются значительной причиной углубляющихся экономических проблем России. Однако при этом не учитывается простой факт — они, возможно, не вредят стране настолько сильно, если вообще оказывают негативное воздействие.

Так, подчеркивает автор, сокращение экономики России в малой степени связано с санкциями Запада, которые носят скорее политический характер, они также ограничены лишь рядом компаний, составляющих, по оценкам автора, не более 10% российской экономики. Более того, Москва ответила на запретительные меры Запада своими контрсанкциями.

Санкции не помешали России оставаться активным глобальным экономическим игроком. Страна по-прежнему является членом ВТО и форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Резервы России находятся в наиболее ликвидной форме, суверенный долг страны низок. Стране, чей внешний долг сокращался на протяжении нескольких лет до 2014 года, не грозят и запретительные меры на внешние заимствования.

Более того, объемы добычи газа и нефти с 2015 по 2016 год росли быстрее, чем у стран Персидского залива или даже США, несмотря на запрет на поставки технологий. Россия также экспортирует вооружения на $14 млрд, что делает страну третьим по объемам поставщиком оружия в мире после США и Китая.

В конечном счете лишь один значительный фактор определяет состояние российской экономики — цена на нефть, и с её стабилизацией произошло укрепление российской экономики, которая перешла к медленному спаду. Неудивительно, таким образом, что, по оценкам Всемирного банка, из-за санкций ВВП страны сократился лишь на полпроцента, да и эта цифра, отмечает автор, скорее всего, завышена.

Более жесткие санкции Запада в отношении России могли бы нанести существенный вред стране и заставить её сменить курс. Российская элита находится в большой зависимости от Запада, который является основным покупателей её газа и нефти, а также держателем её активов и местом образования детей. Направленные меры, такие как запрет на продажу и обслуживание пассажирских и грузовых самолетов, могли бы «поставить Россию на колени в течение нескольких недель». Если заморозить золотовалютные резервы страны, то страна окажется в глубоком кризисе через три-пять лет.

Санкции играют большую роль в единственной области — внутренней политике страны. Российские «контролируемые правительством» СМИ обвиняют санкции в нынешнем экономическом упадке. Более того, власти всегда могут использовать санкции для отчуждения общественности от любых поддерживаемых Западом лидеров оппозиции или тех, кто провозглашает Запад в качестве модели будущего развития страны.

Санкции также повысили риски помещения активов за рубежом и сократили возможность представителей власти и элиты вкладывать там деньги, благодаря чему у президента страны появился крайне эффективный рычаг управления его командой. К тому же некоторые представители бизнеса, близкие к власти, отмечает автор, смогли использовать санкции для получения крайне выгодных сделок.

В конечном счете санкции стали ловушкой для Запада, они являются дополнительным источником общественной поддержки президента страны, а также отговоркой за экономические просчеты. Однако снятие их будет четким сигналом «российскому режиму», что он одержал верх в «смертельной битве» с Западом. В случае с Трампом любой намек на такие пророссийские настроения станет дополнительным поводом для демократов обвинить президента-республиканца в подозрительной близости с Москвой.

Оказавшись в такой патовой ситуации, Запад, скорее всего, не будет делать ничего, сохранив санкции и заморозив ситуацию. В Кремле будут довольны таким развитием событий, Москва не перестанет «вмешиваться в дела на Украине и не отдаст Крым». Самые убеждённые сторонники президента России будут расхаживать по улицам с флагами «Путин всех опять переиграл» — и они будут, вероятно, правы.