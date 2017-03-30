Дороги

Bigpo.ru Булыжная мостовая

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект Мининфраструктуры, которым предлагалось строить на Украине автомобильные дороги оборонного значения (внесён в украинский парламент в конце прошлого года). «Автомобильными дорогами оборонного значения (АДОЗ) являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, предназначенных в условиях военного времени для военных перевозок, эвакуации населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов, народнохозяйственных перевозок», — говорится в тексте законопроекта. Следует ожидать, что для дорог, которым будет присвоен такой статус, средства на ремонт будут выделяться в первую очередь, а возможно, и в большем объёме.

Сотрудники СБУ провели обыски в офисе компании «Киевавтодор». Основанием для этого стали результаты аудита, в которых значится, что подрядчики, которых привлекал «Киевавтодор», «…безосновательно увеличили объемы выполненных работ, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о использованных материалах, а также неправильно применили нормы и расценки». Теперь СБУ ищет связь между этими выводами и руководством компании. В аналогичном полтавском предприятии до СБУ не дошло, там директора за некачественный ремонт уволил глава «Укравтодора».

Глава «Укравтодора» Станислав Новак обещает в этом году объявить первые конкурсы на строительство концессионных дорог. Такое заявление чиновник сделал в ходе заседания Кабинета министров. Впрочем, в этом году — только конкурсы. Собственно, это и станет одной из задач Новака на текущий год: протолкнуть законопроект через парламент и провести предварительный смотр заинтересованности. Ожидается также, что новый механизм строительства дорог будут вначале обкатывать на отдельных участках трасс.

Что касается строительства дорог, то всё в очередной раз переигралось. Ранее Новак говорил, что строительства дорог в этом году не будет — ни концессионных, ни обычных: несмотря на заявления правительства в ходе формирования бюджета на 2017 год, денег дорожникам недодали. Однако, судя по последней информации, 700 км нового строительства главе «Укравтодора» удалось отстоять. Сегодня у дорожников есть 18 млрд грн, из которых 7 уйдут на обслуживание долгов, 3,5 млрд — на текущий и средний ремонт. Остаются 7,5 млрд (280 млн долл), которые и пойдут на строительство. Правда, на 700 км их не хватит даже при очень экономном использовании. К тому же, как заявлял в начале марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман, 40% этой суммы уйдёт на дороги одной только Днепропетровской области.

Зато уже со следующего года забот у правительства значительно убавится: на балансе «Укравтодора» останется только 50 тыс. км автодорог из 170 тыс. км. Остальные, как и анонсировалось ранее, будут переданы в ведение местных бюджетов, передача начнётся уже осенью. На их содержание министр инфраструктуры Владимир Омелян обещает передать регионам 15 млрд из предварительно запланированного бюджета, в дальнейшем же в областные автодоры будут передавать 35% средств из Дорожного фонда (наполняется за счёт топливного акциза и сверхплановых таможенных сборов).

В районном центре Иршава (Закарпатская область) к ремонту дорог подошли творчески: воспользовались наработками предков. На одной из центральных улиц города дорожники попросту сняли асфальтовое покрытие, обнажив брусчатку, которую, вероятно, клали ещё во времена нахождения этих территорий в составе Австро-Венгрии. Такое решение городские власти объяснили тем, что неровности брусчатки не идут ни в какое сравнение с ямами на асфальтовом покрытии, а уход за ней будет обходиться примерно во столько же, сколько и ямочный ремонт. Перенимать метод мешает лишь то, что не все дороги на Западной Украине успели замостить брусчаткой во времена австро-венгерских, польских, румынских и прочих властей.

Украинские мосты продолжают падать. В этот раз — мост через Днестр в Жидачевском районе Львовской области. «…На автодороге Стрый — Тернополь — Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась ¼ моста (одна из пешеходных секций — Ред.)», — уточняет пресс-служба областного управления Национальной полиции. Движение по мосту не прекращено, но ограничено по скорости, массе транспортного средства, а также рядности (только в одну сторону, по очереди). Грузовой транспорт направляют в объезд.

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После окончания зимнего сезона на Украине обновили топ-10 наихудших автодорог. Возглавила его трасса Кировоград — Платоново (в направлении Кишинёва). И неудивительно: она была построена более полувека назад, и сегодня около 160 км из 1047 км дороги покрыто ямами. Товарооборот между Молдовой и Украиной не слишком велик, поэтому и внимания трассе особого не уделяют, несмотря на приграничный статус. Напомним, осенью в рейтинге лидировали дороги Николаевской области, в частности трасса Кировоград — Николаев.

Железная дорога

В районе города Балаклея Харьковской области железнодорожники заняты восстановлением полотна и инфраструктуры, повреждённых взрывом боеприпасов на артиллерийском складе. А пресс-секретарь оперативного пресс-центра Минобороны в городе Балаклея Виталий Саранцев в комментарии для СМИ изобретает новый смысл слова «безопасно»: «Там уже безопасно. Если случаются взрывы, то разлет осколков составляет 100−200 метров». Впрочем, несмотря на безопасность, «Южная железная дорога» (один из филиалов «Укрзализници») пока не объявляла о возобновлении движения поездов по прежним маршрутам. В связи с чем нельзя не отметить прозорливости принятого в 2014 году решения о строительстве ж/д маршрута в Крым, минуя территорию Украины.

В прошлом году «Укрзализниця» подписала меморандумы о сотрудничестве с целым рядом производителей локомотивов: Siemens, GE, Bombardier. В этом году дело дошло и до китайских производителей. Украинцы готовятся тестировать грузовой электровоз от CRRC Corp. Также планируется привлечь китайскую компанию для модернизации украинских дизельных локомотивов. «Есть амбициозные планы на ближайшие пять лет — существенно обновить подвижной состав и инфраструктуру. Если грузовые и пассажирские вагоны могут изготовить отечественные производители, то к производству современных локомотивов должны привлечь мировых производителей. Сегодня актуальным является поиск оптимального решения модернизации дизельных локомотивов, поэтому ждем от китайских производителей предложений по этому поводу», — заявил глава УЗ Войцех Балчун во время визита в КНР.

Несмотря на непростую ситуацию с оборотом подвижного состава, Госстат Украины фиксирует увеличение грузовых перевозок ж/д транспортом в январе — феврале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% — до 53,8 млн тонн (43,8 млн тонн — внутренние перевозки). Опережающими темпами росли перевозки стройматериалов (+60,7%), нефти и нефтепродуктов (+53,6%), зерна и продуктов помола (+43%). Упала перевозка леса (-43,8%, с января с Украины запрещён экспорт сосны — единственного сорта древесины, который был разрешён к вывозу после введения моратория), кокса (-17,8%, последствия блокады), цемента (-12,9%), химических и минеральных удобрений (12,2%).

Крюковский вагоностроительный завод продолжает обвинять руководство «Укрзализници» в действиях, направленных против украинских вагоностроителей. Ранее на предприятии утверждали, что УЗ «творчески» использует систему госзакупок ProZorro (ремонтные мастерские УЗ, участвуя в тендерах, выставляют минимальные цены, заставляя других участников также снижать расценки). Теперь же на сайте КВСЗ и вовсе появился материал, в котором утверждается, что тендер на закупку 3000 вагонов для УЗ составлялся таким образом, чтобы не допустить в нём участия украинских предприятий и гарантировать победу польским заводам. Фактически руководство КВСЗ обвиняет Балчуна в подыгрывании землякам.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Аэропорты

Лоукостер Ryanair только вышел на украинский рынок, однако уже заявил о глобальных планах. По словам коммерческого директора Дэвида О'Брайена, компания в будущем может запустить до 50 направлений с Украины. Причём не только из Киева и Львова, из которых компания летает сегодня. В качестве перспективных площадок рассматриваются аэропорты Белой Церкви и Житомира, от которых до Киева примерно час езды. Правда, эксперты на условиях анонимности утверждают, что основная причина возможного переноса рейсов в Житомир — возможные протесты прочих авиаперевозчиков и угроза исков к «Борисполю». По рынку ходят слухи о том, что Ryanair зашёл в Киев на супервыгодных условиях. Если это окажется правдой, есть риск того, что прочие перевозчики начнут обращаться в суды. По крайней мере так утверждает директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий в своём материале для портала «Дело».

Как сообщалось ранее, Ryanair реализует билеты по 11 направлениям из аэропортов Киева и Львова (4 и 7). Правда, до первых рейсов остаётся еще около 7 месяцев.

Польская LOT в дополнение к озвученным недавно планам открыть рейсы в Днепр (Днепропетровск), Ивано-Франковск, Винницу, Ровно (после чего она будет осуществлять рейсы в 9 городов Украины) заявила о скором запуске ещё одного регулярного рейса во Львов из Варшавы. Теперь между двумя столицами будет курсировать 19 рейсов в неделю (5 дней по 3 рейса и 2 дня по 2).

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

Латвийская авиакомпания АirBaltic поле 3-летнего перерыва возобновила прямые рейсы Рига — Одесса — Рига. Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс, встречавший первый рейс, связал это с безвизовым режимом, который украинцы рассчитывают получить в конце июня.

Региональный представитель АirBaltic на Украине Мария Радченко в комментарии УНИАН уточнила, что компания начнёт с двух рейсов в неделю и будет постепенно увеличивать частоту: «На первом этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю, с вылетом из Риги по пятницам и воскресеньям в 23:35, из Одессы — по понедельникам и субботам в 03:45 по местному времени. В июне и июле планируется последовательное увеличение частоты полетов до 4 рейсов в неделю». Для полётов компания выделила Boeing 737 и Bombardier Q400NextGen.

Власти Закарпатской области приняли решение попробовать сдать аэропорт Ужгорода в аренду. «Мы едем в Дебрецен (Венгрия — Ред) для того, чтобы предложить венгерской Wizz Air взять в аренду наш аэропорт (чиновники, скорее всего, имели в виду компанию Airport Debrecen Kft, являющуюся оператором аэропорта Дебрецен — Ред.). Идея заключается в том, что у них оператор аэропорта Дебрецен уже сертифицирован EASA (Европейская комиссия по вопросам авиационной безопасности — Ред) и фактически мы не будем иметь проблем с сертификацией оператора. Мы поставим европейского сертифицированного оператора и разблокируем эту систему. Если наши коллеги (из Киева) не хотят помогать нам, мы вынуждены проситься к ближайшим соседям», — рассказал председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис в комментарии изданию «Новое время». В настоящее время аэропорт обслуживает компания «Украэрорух», однако он фактически бездействует. EASA ещё в 2012 году дала понять, что для возобновления работы необходимо, чтобы оборудование «Украэроруха» соответствовало европейским нормам. Нового оборудования компания не приобрела, аэропорт не принимает регулярные рейсы с 2016 года. Поэтому демарш региональных властей вполне понятен.

Ранее на уровне правительства обсуждалась идея сделать «Ужгород» аэропортом с выходом на два государства, однако закарпатские власти потеряли терпение раньше.

Похожая ситуация и в Тернополе. Глава местной облгосадминистрации согласен отдать аэропорт инвестору за 1 грн, лишь бы тот сумел наладить его работу и привлечь перевозчиков.

Порты

В одесском порту «Южный» проводят новый тендер на работы по дноуглублению. Результаты предыдущего были со скандалом опротестованы в октябре прошлого года: оказалось, что победитель тендера — компания «Ян де Нул Украина» — предложила наибольшую цену (с другой стороны, они просили наименьшую предоплату, всего 0,1% от суммы контракта, тогда как остальные — 10%). Так или иначе, результаты первого тендеры были отменены, в ходе скандала министерство было вынуждено сменить руководство в порту, а также Администрации морских портов Украины. В новом конкурсе участвуют 5 компаний, две из которых («Ян де Нул Украина» и «Ван Оорд Украина») участвовали и в первом. Сам аукцион состоится в начале мая, а его результаты станут известны спустя месяц. Тендер предусматривает увеличение глубин трёх причалов с 14 до 16 метров и двух — с 18 до 21 метра.

В АМПУ отмечают, что «проект договора с будущим подрядчиком будет полностью соответствовать условиям украинского законодательства и требованиям Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC)». Дело в том, что украинские порты переходят на стандарты этой международной организации (занимается разработкой типовых условий контрактов для регулирования отношений участников международной инвестиционно-строительной деятельности; во второй половине прошлого года о готовности перейти на стандарты организации заявляли украинские дорожники). 21 марта был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между АМПУ, Мининфраструктуры и Ассоциацией инженеров-консультантов Украины.

Администрация порта «Черноморск» (бывший «Ильичёвск») также собирается увеличивать глубины, вернее — доводить их до проектных 16 м, поскольку сегодня они не превышают 15,4 м. Однако в порту планируют обойтись своими силами, о проведении тендера на закупку работ не сообщается.

В порту «Южный», учитывая ситуацию в энергетике (не менее 2,5 млн тонн угля в этом году Украина получит морем), намерены развивать терминал по перевалке угля, о чём заявил для PortNews и.о. директора компании Виталий Жуковский. Объём инвестиций в 2017 году составит 770 млн грн, о мощности нового терминала не сообщается.

АМПУ публикует статистику по ряду портов Украины за январь — февраль 2017 года. Так, в Бердянском МТП за указанный период грузооборот снизился на 44,3%, до 160 тыс. тонн. Профиль порта — перевалка экспортных грузов, в основном сыпучих (128 тыс тонн, из которых почти 80 тыс. тонн приходится на зерно). Зато Николаевский МТП демонстрирует рост грузооборота. По итогам неполного квартала — более 3 млн тонн, что на 138 тыс. тонн выше плана на первые три месяца года и на 700 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе пока не раскрывают структуры грузопотока за указанный период.

«В государственных портах крупные зарубежные компании построили терминалы и элеваторы, присмотрели тысячи гектаров плодородных земель и только ждут отмашки со стороны законодателя на приватизацию земли — и тогда украинцам достанется разве что полова от всех урожаев. Просто удивительно, как иностранцы получают землю в портах, которую не могут получить украинцы, а то и весь порт целиком… Через суды эти собственники «прихватили» всю логистику и коммуникации, ведущие в Днепро-Бугский порт. Дальше — больше. Они получили порт в аренду, говоря прямо — присвоили за некорректную арендную плату. А Фонд госимущества Украины вроде бы «просмотрел» сроки аренды, и в прошлом году «РУСАЛ» пролонгировал её еще на пять лет — без конкурса, без учета интересов украинских экспортеров. Теперь де-факто только Москва решает, кому работать в украинском порту, и устанавливает ставки», — жалуется генеральный директор предприятия «Терминал-Укрпищесбытсырьё» Владимир Фалько. Описанная схема (покупка земли в портах, строительство частных терминалов) для Украины вполне обычна, её используют не только российские компании. По такой же схеме работают и украинцы, и даже американский бизнес (в порту «Южный», например), поэтому в жалобе предпринимателя только половина правды. Скорее всего, с точки зрения логистических расходов ему удобно работать именно с Днепро-Бугским портом, и мешают этому только слишком высокие портовые сборы, устанавливаемые на терминалах российским портовым оператором. Однако для этого Украине следует самой развивать свои порты, а не отдавать их на откуп частному бизнесу.