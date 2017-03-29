В ночь со вторника, 28 марта, на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли из гранатомета здание консульства Польши в Луцке. Никто не пострадал, все снаряды попали в техническое помещение, где ночью никого не было. Представители правоохранительных органов заявили, что стрельба велась либо неприцельно, либо неумело.

Arhano.ru Пётр Порошенко

Все польские консульства на Украине в среду приостановили работу. Польский МИД вызвал к себе украинского посла. Консул в Луцке заявил, что считает случившееся терактом. А украинская национальная служба безопасности уже провела «расследование» и официально заявила: «Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека».

Npu.gov.ua Здание польского консульства в Луцке

Не будем обращать внимания на заведомую лживость обвинения. Лозунг «Это Путин виноват» используется действующими украинскими властями так часто, что его все пропускают мимо ушей. Взрывы боеприпасов или убийство в центре столицы, обстрел консульств из гранатомета или неприкаянность львовского мусора — везде «рука Москвы». Логика в том, что, читая, скажем, о путешествиях мусора по Украине, все громко смеются, а читая об убийствах и обстрелах — ужасаются. Кому могут быть выгодны этот смех и этот ужас? Конечно, Москве. Других же доказательств как бы не требуется.

Но есть и другая сторона вопроса. Действующие украинские власти сами признаются в том, что не контролируют страну. Они не то что не могут улучшить инвестиционный климат или поднять доходы граждан — они, по их собственной версии, вообще не отвечают за происходящее. Они не могут задержать никого из многочисленных «агентов ФСБ», которые, рассредоточившись по стране, стреляют на бульваре Шевченко из пистолета, в Луцке из гранатомета, в Балаклее отправляют дроны взрывать боеприпасы — и так далее и тому подобное.

Действующие украинские власти очень обижаются, когда их называют failedstate, несостоявшимся государством. Но, рассказывая о «шпионах ФСБ» из «агентурных школ НКВД», они сами признают себя failedstate.

Все необходимое для контроля над ситуацией у них есть. Никто уже не подвергает сомнению их пребывание у власти (вообще-то, незаконное). Они контролируют армию и спецслужбы, число сотрудников и объем полномочий которых растет. На границах действует паспортный контроль. Но у майдана ничего не получается.

Главная проблема даже не в том, что, придя к власти, они из мести к предшественникам (и из желания отдать хлебные должности правильным людям) люстрировали и власть вообще и правоохранительные органы в особенности, да так, что камня на камне не осталось. Теперь набранные на улице «украинские полицейские» во время облав стреляют друг по другу, пока их начальство меняет форму и открывает онлайн-офисы.

Главная проблема и не в том, что по стране бродит огромное количество привыкших к безнаказанности людей с оружием. Главная проблема в том, что майдан в принципе не способен ничем управлять. Способность свергнуть слабую власть не означает способности управлять подведомственной территорией. Охранник может свергнуть директора, но не факт, что он окажется эффективным менеджером.

Для того чтобы уметь управлять, нужно уметь думать на один, а лучше на несколько шагов вперед. Нужно (безотносительно своей и чужой риторики) ориентироваться на реальное, а не иллюзорное положение вещей. Нужно обладать опытом, который подсказывает, когда уместен компромисс, а когда — воля. Прежде чем принять волевое решение, надо думать.

Npu.gov.ua На месте происшествия

Ни одним из этих навыков майдан не обладает. Последствия видны во всех сферах жизнедеятельности. Нет ни одной сферы, в которой был бы относительный порядок. И всегда виноват кто-то другой. Падение товарооборота по инициативе Киева — «рука Москвы», развязанная Киевом гражданская война — «рука Москвы», взлет тарифов по решению Киева — «рука Москвы».

Не нужно искать в действиях майданного правительства «второго дна». Нет никакой сложной концепции. Бюджет Украины утопает в долгах перед МВФ просто потому, что деньги брали в долг, не думая о последствиях. Взрывы в Балаклее начались просто потому, что генералы торговали боеприпасами (без сложных идей — просто заработать), а перед ревизией решили это скрыть. Российский газ закупают у Словакии с доплатой просто для того, чтобы говорить, что его «не покупают у России».

Нет второго дна, нет сложной системы. Есть ряд несвязанных между собой импульсивных действий группы людей, сумевших захватить власть, но не способных управлять сложной конструкцией. Они не понимают, как соотносятся между собой шаг на грабли и удар граблями в лоб.

Поэтому и «руки Москвы», по их словам, повсюду. Майданная власть не только не улучшает, но и не контролирует ситуацию — и сама это признает. Рано или поздно возникнет вопрос: а зачем она тогда нужна?

В Киеве уже готовятся отвечать на этот вопрос. К примеру, Дмитрий Ярош на прошлой неделе в очередной раз заявил, что пора отменить права и свободы и вводить расстрелы, потому что «страна воюет». Вариант военизированного развития ситуации не является основным, но не является и невероятным.

Но он не поможет. Тот, кто не умеет управлять автомобилем, не станет им управлять лучше от того, что увеличится скорость. Это всего лишь приблизит его к концу пути. А в той же машине, к сожалению, сидят не только будущие постояльцы Лукьяновского СИЗО, но и десятки миллионов рядовых и невиновных граждан.