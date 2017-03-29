



Forumarctica.ru Валентина Пивненко

Госдума готовится к принятию закона о приграничном сотрудничестве. Он будет направлен на укрепление взаимовыгодных и дружественных связей между Российской Федерацией и сопредельными государствами. Об этом сегодня, 29 марта, заявила депутат Валентина Пивненко в рамках международного форума «Арктика — территория диалога».

«Обещаю, что давно готовящийся законопроект будет доведен до ума. Он был принят в первом чтении, в апреле будут рассмотрены поправки правительства. Думаю, скоро финиш», — рассказала участникам форума Валентина Пивненко.

Разговор о приграничном сотрудничестве стран Арктического региона прошел на базе форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске. В мероприятии приняли участие представители стран-членов Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

«Именно региональные власти играют важную роль в сотрудничестве международном. Сотрудничество Совета Баренцева/Евроарктического региона может находиться над политикой», — подчеркнула в своем докладе Сесили Мирсет, губернатор провинции Тромс Королевства Норвегии. Несмотря на санкционные запреты и иные сложности современных международных отношений, сотрудничество приграничных регионов продолжается.

Рафаэль Абрамян, директор Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества министерства экономического развития РФ, рассказал о продолжении программ, поддерживающих приграничное сотрудничество стран в Арктике. К примеру, о продолжении программы Евросоюза «КОЛАРКТИК 2014−2020», которая является финансовым инструментом поддержки сотрудничества между Финляндией, Швецией, Норвегией и Северо-Западом России. Организаторы программы принимают частные заявки на финансирование проектов, каждый из которых должен выполняться в партнерстве между государствами-спонсорами. «Сотрудничество четырех стран в рамках этой программы будет продолжено, принят бюджет в размере более 63 млн евро. Начало реализации первых проектов программы начнется в первом полугодии 2018 года», — сообщил Рафаэль Абрамян.

Мика Риипи, губернатор провинции Лапландия Финляндской Республики, призвал членов СБЕР повлиять на политику Европейского союза: «Сейчас Евросоюз выражает желание играть большую роль в регулировании арктических вопросов. В этой ситуации мы должны пытаться повлиять на Брюссель, чтобы на решение проблем Арктики выделялось больше ресурсов и, быть может, велось прямое финансирование проектов СБЕР».

Свои предложения в развитие приграничного сотрудничества внес Артур Парфенчиков, и.о. губернатора республики Карелия. По его мнению, необходимо стимулировать прямое сотрудничество бизнеса стран-соседей Арктического региона и помогать в расширении рынков сбыта на правительственном уровне.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) — форум регионального сотрудничества, существующий с 1993 года. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» — глобальная площадка для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам арктического региона. Ключевой темой IV Международного арктического форума станет «Человек в Арктике». Планируется, что мероприятие посетят более 1 500 человек из России и зарубежных государств.