На фоне усиления мощи Китая в Вашингтоне все сильнее чувствуется обеспокоенность в отношении этой страны, являющейся основным торговым партнером США, в том числе поднимается вопрос о возможной войне между КНР и США. Для того чтобы избежать подобного конфликта, который будет иметь катастрофические последствия, администрация Трампа должна изменить политику в отношении Азии, пишут Хантер Марстон и Николас Боррос в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Проект нового бюджета США, предложенный администрацией Трампа, предполагает повышение расходов на оборону в размере $54 млрд, большая часть из которых пойдет на военное присутствие США в Азии.

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Более того, советники президента-республиканца по Азии, состоящие в основном из яростных противников КНР, укрепили непримиримый подход к усиливающейся сверхдержаве. Так, советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью одной из радиостанций заявил, что считает, что между США и КНР в следующем десятилетии будет война.

В свою очередь, советники Трампа Питер Наварро и Александр Грей в недавней статье выступили за политику «мира через силу», призывая расширить ВМФ США до 350 кораблей. Глава дипломатии США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний об утверждении его кандидатуры предложил провести блокаду Южно-Китайского моря, чтобы лишить Пекин доступа к искусственным островам.

По мнению сторонников реалистического подхода к отношениям двух стран, США и Китай все больше стремятся к опасной конфронтации. Это связано с тем, что у Китая все больше способности и готовности менять международный порядок, тогда как США все меньше способны сохранять статус-кво.

Несомненно, в нынешнюю эпоху глобализации экономическая взаимозависимость будет препятствовать тому, чтобы какой-либо конфликт между Китаем и США переходил в «горячую фазу». В интересах обеих стран избежать войны, которая повлечет за собой катастрофические последствия для обеих сторон и может стать крупнейшим конфликтом в мировой истории. Ведущие политические лидеры с обеих сторон понимают это. Например, недавно министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что «между Китаем и США не может быть конфликта, потому что оба проиграют, и обе стороны не могут этого себе позволить».

Но даже если горячего конфликта между двумя странами не будет, Китай и США, похоже, движутся к разрядке в духе холодной войны, в условиях которой другие страны будут вынуждены принимать ту или иную сторону. На фоне того, как Малайзия и Филиппины готовятся к заключению сделок с Пекином, в Вашингтоне уже чувствуется определенное беспокойство относительно того, что страна «теряет» своих союзников в Юго-Восточной Азии. Это беспокойство лишь возросло после того, как Трамп поставил крест на Транстихоокеанском партнерстве, тем самым «открыв дверь» для расширения Китаем своего влияния в Юго-Восточной Азии. И если кто-то забыл, опосредованные конфликты в холодных войнах необязательно носят незначительный характер, достаточно вспомнить войну во Вьетнаме.

Для выхода из сложившейся ситуации президент Дональд Трамп должен выстроить свою стратегию на основе подхода «Америка прежде всего!», иными словами, политика США в Азии должна быть направлена исключительно на защиту национальных интересов США.

Еще одним фундаментальным требованием будет включение в стратегию Трампа признания сложившегося в мире баланса сил: он и его советники должны понимать, что Китай становится самой влиятельной державой в Азии. Каким бы неприятным этот факт ни был, без его признания невозможно составить эффективную стратегию действий в Азии.

По мере того как экономика Китая продолжает расти — несмотря на замедление, произошедшее в последнее время, — страна будет продолжать наращивать свое влияние. Благодаря экономическим успехам Китай смог расширить и свои военные возможности. Страна располагает одним авианосцем и скоро получит еще один. Китай изменяет баланс сил в Тихом океане и уже, возможно, способен противостоять американским вооруженным силам на своей периферии. Подобно США в Западном полушарии, у Китая значительно большие интересы в Азии.

Принимая это во внимание — применение политики «Америка прежде всего!» и признание роста мощи Китая — президенту Трампу следует сделать две поправки во внешнеполитическом курсе США в Азии, тем самым положив конец устоявшемуся за прошедшее десятилетие подходу. Белый дом должен сделать приоритетным экономическое взаимодействие в отличие от военного, а также сконцентрироваться на ключевых союзах, а не расширять партнерство в области безопасности.

Может показаться, что снижение военной составляющей взаимодействия США с Азией привет к ослаблению способности США проецировать военное присутствие в регионе. Такой шаг, без сомнения, вызовет критику со стороны ястребов во внешнеполитическом окружении Трампа, однако углубление экономических связей усилит способность Вашингтона проецировать свою военную мощь. Лучшими примерами этого являются союзы с Токио и Сеулом, безопасность которых США поддерживали на протяжении всего ХХ столетия.

По мере того как Япония и Южная Корея процветали под зонтиком безопасности США, они углубили свои торговые связи с Вашингтоном, став четвертым и шестым крупнейшими торговыми партнерами США. На их территории находится в общей сложности 8 тыс. военнослужащих США (численность американских войск в Японии — 47 тыс., в Южной Корее — 28 тысяч — ИА REGNUM ). Таким образом, экономические и военные связи укрепили друг друга, тем самым посодействовав способности США проецировать мощь США в Азии.

В плане создания экономических связей Трамп уже продемонстрировал, что он выступает за двусторонние экономические соглашения, благодаря которым США могут определять в зависимости от обстоятельств, какие преимущества они получают от того или иного экономического партнерства.

Торговля со странами Азии напрямую приносит пользу американской экономике, тогда как регион будет оставаться жизненно важным для экономической конкурентоспособности страны. Предоставление торговых инвестиций для дешевых произведенных товаров станет очевидной отправной точкой для сотрудничества с менее развитыми экономиками Азии. Более того, такие двусторонние соглашения будут соответствовать курсу «Америка прежде всего!» благодаря укреплению американской экономики. Они также позволят гражданам США потреблять более доступные зарубежные товары, благодаря чему эти инвестиции вернутся в экономику США.

Затем, для избежания войны с Китаем, Трамп должен изменить внешнюю политику в Азии и более выборочно концентрироваться на обязательствах США. За последнее десятилетие США укрепили связи со своими партнерами как в военной, так и в экономической области по всему региону. Пентагон во время правления Обамы углубил оборонное сотрудничество с Индонезией, Малайзией, Сингапуром и Вьетнамом.

Проблема с этим подходом заключается в том, что внешне кажется, что он повышает уровень влияния США, тогда как на самом деле лишь подрывает жизнеспособность любых конкретных отношений. По сути, США слишком распылили свои ресурсы, и лидеры стран Азии знают, что приверженность США любым конкретным отношениям таким образом ограничена.

Таиланд и Филиппины, которые недавно отвернулись от Вашингтона в сторону Пекина, понимают этот факт. Эта трансформация была особенно заметной на Филиппинах, которые перешли за короткое время от остро антикитайской позиции при президенте Бенигно Акино к открыто антиамериканской позиции при Родриго Дутерте, который даже выразил готовность проигнорировать решение Гаагского суда по территориям в Южно-Китайском море, несмотря на то, что оно было вынесено в пользу Манилы.

walter688 Пекин

Не стоит брать на себя множество мелких обязательств, интересы США будут в большей мере обеспечены, если Трамп консолидирует и укрепит ключевые свои союзы. Такая стратегия соответствует его концепции «Америка прежде всего!», поскольку предоставления гарантий безопасности столь большому числу стран сопряжено с большими издержками и в большинстве случаев не играет на руку США напрямую. В таких условиях США оказываются подверженными потенциальным конфликтам, так как Китай считает, что его пытаются сдержать. Тем самым он наращивает военное присутствие, что подогревает обеспокоенность США и повышает вероятность конфликта.

Еще одна причина, по которой необходима большая избирательность США в предоставлении гарантий безопасности, заключается в том, что Китай косвенно пользуется региональной стабильностью, предоставляемой Вашингтоном. Благодаря военным обязательствам США в регионе установился стабильный порядок, который смягчает последствия межгосударственных конфликтов и способствует экономическому процветанию. Если Китай будет играть более активную роль в обеспечении региональной безопасности, он сможет снять с плеч Белого дома огромное финансовое бремя, которое Вашингтон взял на себя, став региональным полицейским.

Есть признаки того, что Пекин готов к такому изменению ответственности. Глава МИД КНР Ван И объявил в прошлом году, что «Китай как крупнейшее прибрежное государство Южно-Китайского моря готов предоставить больше общественных благ», а именно защиту от пиратства и других транснациональных угроз в морской сфере. Такое развитие событий означало бы, что Вашингтону придется тратить меньше средств на обеспечение безопасности в Тихом океане, тогда как Пекин будет вынужден нарастить расходы.

Вашингтону следует развивать свои основные соглашения в области обороны, пока он все еще имеет преимущество в балансе сил над Пекином, что позволит Белому дому принимать рациональные решения, а не отчаянные. Какими бы ни были ключевые альянсы, США должны продемонстрировать, что они действительно привержены их обороне. Это означает, что конфликты нужно выбирать мудро, а также знать, когда отступиться. Чтобы поставить интересы США во главу угла, необходимо избегать ненужных конфронтаций, расточающих национальные ресурсы страны тогда, когда жизненно важные интересы страны не затронуты.

Предложенный курс, подчеркивает автор, является в большой степени отходом от сложившей за последние десятилетия внешней политики США по отношению к Азии, однако, как ни странно, Трамп может стать как раз тем человеком, который окажется способным изменить подход. Как его противники, так и сторонники смогут признать, что Трамп продемонстрировал отчетливую тенденцию к нестандартным подходам как во внутренней, так и во внешней политике. Иными словами, Трампу наплевать на устоявшуюся практику, если он считает, что отказ от неё идет на пользу интересам США.

Именно такой значительный разрыв с прежним внешнеполитическим курсом в Азии необходим для того, чтобы избежать войны с Китаем. Только отойдя от нынешней тенденции усиления напряженности, подкрепленной прежними администрациями, Трамп может избежать чрезвычайно тяжелых конфликтов как для Китая, так и для США и всего мира.