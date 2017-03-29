



Флаг Ливана

Министр иностранных дел Ливана, лидер Свободного патриотического движения Джебран Басиль, выступая на днях на официальном обеде Маронитской лиги, заявил, что обсуждение политическими силами нового законопроекта о выборах парламента — это возможность отказаться от «политического конфессионализма» в пользу создания секулярного общества. На сегодня половину из 128 мест парламента занимают христиане (в основном марониты), а другую половину — мусульмане и друзы. Басиль, зять президента Ливана генерала Мишеля Ауна, подчеркнул, что новая избирательная система должна будет дать возможность представительства каждой составляющей ливанского общества. И продвинуть страну дальше по пути освобождения от «сектантских разделений».

Руководствоваться лидер Свободного патриотического движения мог соображениями тактическими, но последствия выдвинутой им инициативы будут иметь стратегический характер. Ливанские политики с трудом договаривались друг с другом последние несколько лет, что показали, например, выборы президента страны. Парламентские выборы — не исключение. В этом году они должны были пройти с 20 мая по 21 июня, но споры о том, как будут избирать депутатов, притормозили объявление соответствующего указа. Есть несколько важных нюансов. Во-первых, на христиан давит демография. Из-за всевозможных бедствий, затронувших Ливан, численность христиан уменьшается, а мусульман растет, последние требуют большего представительства для себя. Во-вторых, доминирующие ныне партии хотели бы сохранить свою монополию и не дать другим, более мелким силам отобрать у них мандаты, а заодно — если получится — сократить представительство друзов.

Вместе с тем, держал ли в уме Джебран Басиль это или нет, но его предложение укладывается в более широкий контекст идеи перехода стран Ближнего Востока на принцип предоставления равных прав христианам и мусульманам и отделения государства от религии. Она была озвучена в ходе конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», организованной известным суннитским университетом Аль-Азхар под эгидой президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и прошедшей в Каире с 28 февраля по 1 марта этого года. Напомним, что выступивший на ней верховный имам университета Ахмад Мухаммад аль-Тайиб подчеркнул следующее: «Все граждане равны, и христиане не могут рассматриваться как меньшинство, такой термин отмечен отрицательными коннотациями, а совместная воля народа основана на гражданстве, равенстве и верховенстве права, в противном случае нельзя говорить о каком бы то ни было человеческом прогрессе». В Каире тогда побывал и маронитский католический патриарх Бешара Раи, который призвал, чтобы слово «меньшинство» исчезло из «нашего лексикона», и «его следует заменить понятием «гражданства», добавив, что обсуждал этот вопрос с президентом Ас-Сиси и коптским православным патриархом Тавадросом II.

Заявление патриарха прозвучало накануне поездки в Ватикан генерала Ауна, которого папа Римский Франциск принял 16 марта. После стало известно, что сам понтифик в конце апреля отправляется в Египет. Как отмечало ранее ИА REGNUM, отказ от деления на религиозное меньшинство и большинство, переход на позицию равного «гражданства» является одним из первых шагов по созданию нового Ближнего Востока. На церковном уровне поддержку этой идее сегодня обозначили лидеры мусульман и христиан в Египте и христиан в Ливане, слово за президентами стран и политическими партиями. В свою очередь ватиканские эксперты констатируют, что на этом пути ближневосточным государствам предстоит пройти длинный путь.

«Большинство конституций арабских мусульманских государств сегодня признают ислам государственной религией и шариат основой законодательства, — пишет AsiaNews, издание Папского института заграничных миссий. — За некоторыми исключениями — Албания в Европе, Казахстан и Азербайджан в Азии, Турция — светское государство является химерой. Даже после сезона «арабской весны» в недавно принятых конституциях законы шариата явно цитируются в качестве источника права, в других случаях ислам сохраняется как государственная религия. Это характерно не только для Бахрейна и Ирака, но и для таких стран, открытых реформам, как Тунис и Египет».

Есть ли шанс на этом фоне у Ливана стать ласточкой, предвещающей «весну добрых изменений»? Безусловно. Одним из позитивных шагов является недавнее согласие ливанских политических и религиозных лидеров создать посвященный диалогу международный центр и сад Девы Марии как личности, почитаемой христианами и мусульманами. В церемонии, которая состоялась в минувшие выходные в католическом колледже Нотр-Дам в Джамхуре, принял участие премьер-министр Ливана Саад Харири, представляющий суннитское «Движение за будущее». Как заявил премьер, «если мы собрались вокруг этой самой чудесной женщины, месте встречи наших двух религий, можем ли мы, ливанцы, собраться вокруг Ливана?» Сделать будет это непросто, есть опасность в ходе отказа от религиозных разделений свалиться в разделения этнические, сделать акцент на арабском характере ливанцев, чтобы затем противопоставить их шиизм иранскому шиизму.

Но если у Бейрута получится, то Ливан может превратиться в первую страну в регионе, создавшую гражданскую нацию и выведшую конфессиональную принадлежность с политического «минного поля». В таком случае за ливанцев в знак благодарности поставят свечки во всех церквях Ближнего Востока, и не только там.