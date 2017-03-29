



R4BIA.com Реджеп Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Стамбуле заявил, что «сегодня, как и 100 лет назад, предпринимаются попытки перекроить карту региона, для чего используются террористические организации». По его словам, «100 лет назад речь шла о лицах, подобных английскому разведчику Лоуренсу Аравийскому, который говорил на арабском и старался во всем походить на местных жителей», и «сегодня мы имеем дело с «современными вариациями Лоуренса», которые стараются походить на имамов и ученых. 100 лет назад было заключено тайное соглашение Сайкса — Пико. Тайные обсуждения ведутся и сегодня».

В Турции сейчас проходит избирательная кампания по референдуму, намеченному на 16 апреля, который должен утвердить или не утвердить президентскую форму правления. Представители правящей партии и оппозиции выступают почти каждый день на митингах в разных городах, где обвиняют друг друга и жонглируют идеями относительно перспектив будущего страны. Что касается президента Эрдогана, то он, разругавшись с ЕС, обвиняет заодно США в том, что те «снабжают сирийских курдов большим количеством оружия, значительная часть которого попадает в руки боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Некоторые считают, что это тактический ход со стороны правящей Партии справедливости и развития, которая стремится через лозунг «Отечество в опасности!» сплотить вокруг себя граждан страны и победить на референдуме. Отсюда и стремление бередить исторические раны, воскрешая «дух» английского разведчика Лоуренса Аравийского и тайного соглашения Сайкса — Пико.

Лоуренса Аравийского, как пишет турецкое издание Yeni Çağ, «до сих пор ненавидят в Турции». В конце 1914 года он был назначен в британское разведывательное управление в Каире, а в 1916 году работал в созданном Лондоном Арабском бюро. Он готовил восстания среди арабов, подданных Османской империи, и много чего на этом поприще добился. Фактически именно он реализовал на практике положения договора, разработанного в ноябре 1915 года французским дипломатом Франсуа Жорж-Пико и англичанином Марком Сайксом, в котором были разграничены сферы интересов Антанты на Ближнем Востоке после Первой мировой войны, в частности, предусматривался раздел Османской империи в 1916 году. При этом о существовании соглашения стало известно только в 1917 году, когда оно было опубликовано Советским правительством. В декабре 1918 года британский премьер Ллойд Джордж заявил, что договор Сайкса — Пико недействителен. Однако 26 апреля 1920-го подписывается соглашение в Сан-Ремо, 10 августа 1920-го — Севрский договор, в 1921 году турецкий лидер Мустафа Кемаль подписывает с большевиками Карский договор, и вспомним Лозаннский договор от 1923 года — все это служило юридическому оформлению границ Турции, которые существуют до настоящего времени. И, как пишет британское издание The Economist, лишь узкий круг политиков тогда предполагал, что «раздел территорий бывшей Османской империи, проведенный на карте восковыми карандашами, при определенных внутренних и внешних обстоятельствах вновь выведет Турцию на острие геополитики».

Сейчас многие турецкие эксперты тщательно анализируют ситуацию, выявляют причины, которые привели к тому, что «на Ближнем Востоке вновь заработала история с самыми драматическими последствиями» и «регион, сформированный из остатков Османской империи после Первой мировой войны, снова разваливается». Все ищут так называемый первородный грех этого. Называются несколько «главных ошибок», допущенных Анкарой в последние годы. Первая считается продуктом национальной историографии, которая системно возрождала, с одной стороны, идеологию неоосманизма — укрепления влияния Турции в границах бывшей Османской империи, с другой — возрождала проект «Большой Туран» для той же цели, но среди тюркоязычных бывших советских республик. В этой парадигме партия Эрдогана разыгрывала курдскую «карту» внутри страны. Но начатый мирный диалог со своими курдами не был доведен до конца, хотя все шло к вероятному появлению в стране курдской автономии. Теперь, как считает турецкий политик Мерал Акшенер, Анкара «оказалась в ловушке». Она утверждает, что Эрдоган, вынесший на референдум вопрос о расширении полномочий президента, в случае своей победы «начнет создавать федеративное государство». Но даже если такое произойдет, все равно — это ход запоздалый. В итоге вместо «Великого Турана» Анкара рано или поздно получает «Большой Курдистан».

Вторая ошибка связана с первой. Турция сломя голову окунулась в «арабскую весну», не просчитав истинные намерения на Ближнем Востоке своих западных партнеров, прежде всего, США. Но самое главное, Анкара дала втянуть себя в сирийский конфликт. Объявив президента Сирии Башара Асада чуть ли «не главным диктатором на Ближнем Востоке», а себя «образцом демократии западного типа в мусульманском мире», Турция оказалась неразборчивой в средствах, вступив сначала в негласный альянс с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потом объявив войну джихадистам. Битва с Асадом стала отходить на второй план, на первый вышли сирийские курды, которые пользуются поддержкой со стороны американцев и некоторых стран Европы. Не исключено, в будущем сирийские курды получат статус автономии в Сирии, что неизбежно скажется на положении турецких курдов. Но самым главным сюрпризом для Анкары стало появление в Сирии российских ВКС, что наряду с фактическим военным присутствием США в регионе объективно создает ситуацию, которая чем-то напоминает процесс, завершавший на Ближнем Востоке Первую мировую войну. Турция оказывается вынужденной идти на альянс с Россией и Ираном на сирийском направлении, не желая полностью порывать с США, использует приемы политики балансирования между двумя центрами, опасаясь того, что Вашингтон и Москва при определенных обстоятельствах могут пойти на заключение соглашения типа Сайкса — Пико. Тогда «глобальная война с террором» на Ближнем Востоке завершится новым переделом границ. Тем более что стал обозначать себя и фактор Тегерана в качестве серьезной геополитической силы в регионе, что меняет там расстановку сил в самом неожиданном для Турции направлении.

Одним словом, эта страна, пожалуй, впервые после Второй мировой войны оказалась в зоне геополитических рисков. Как пишет Yeni Çağ, «туркам внушается мысль, что Ближний Восток может заканчиваться в Газиантепе (город на юге Турции — С.Т.)». Недавно сирийские курды на съезде более чем 30 политических партий в сирийском городе Румейлан объявили о создании региональной федеративной администрации на севере Сирии. Процесс, как говорится, пошел и продолжается. В такой ситуации Анкаре необходимо резко менять векторы своей внешней политики, а не заниматься подавлением любых форм оппозиции. «Эрдоган правит страной 14 лет — сначала в качестве премьер-министра, а потом президента Турции, — пишет издающееся в Лондоне арабское издание Al Arab. — За время своей политической карьеры он менял позиции и лозунги неоднократно. Он проделал долгий путь, который в конечном итоге привел его к тому, что положение президента кажется достаточно шатким перед лицом все новых и новых вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток». Для Турции наступает момент принятия самых серьезных исторических решений.