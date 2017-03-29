Ниже представлен обзор самых главных трендов сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном — все, что составляет базу взаимоотношений двух стран.

UzReport.uz Студенты, Узбекистан

Обзор подготовлен по данным министерства иностранных дел РК (общие отношения, вопрос государственной границы, трансграничных рек), Национального банка РК (статистика), Международного торгового центра (торговая статистика) и других данных.

Политика

Установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан были 23 ноября 1992 года.

Дипломатические представители стран на данный момент: Временный поверенный в Делах Республики Казахстан в Республике Узбекистан Валихан Амирханович Туреханов (с января 2016 г.) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Казахстане — Икром Уктамович Назаров (с января 2016 г.).

Казахстанско-узбекские отношения развиваются в соответствии со следующими основными документами:

Договором о вечной дружбе от 31 октября 1998 года (вступил в силу 17 января 2000 года);

Договором о стратегическом партнерстве от 14 июня 2013 года (вступил в силу 3 июня 2014 года);

Протоколом о применении Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан (вступил в силу в 2013 году)

В целом договорно-правовая база двустороннего сотрудничества насчитывает более 100 документов, охватывающих практически все сферы межгосударственного взаимодействия.

В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстана были подписаны следующие соглашения:

Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан;

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве;

Стратегия экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2017−2019 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообложения доходов и имущества;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Казахстан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

Программа сотрудничества между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2017−2018 годы;

Соглашение между министерством обороны Республики Казахстан и министерством обороны Республики Узбекистан о военном сотрудничестве.

В целях расширения торгово-экономических отношений между двумя странами действует совместная Межправительственная комиссия по двустороннему сотрудничеству под председательством первых заместителей глав правительств Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

Интеграционные объединения

В настоящее время Казахстан и Узбекистан состоят вместе в следующих интеграционных объединениях:

Содружестве независимых государств (СНГ),

Зоне свободной торговли СНГ,

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),

Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Таким образом, политика сотрудничества идет не только в рамках двусторонних отношений, но и многосторонних.

Государственная граница

(сс) Narendra Modi Вооруженные силы Узбекистана

Общая протяженность сухопутной государственной границы Республики Казахстан составляет 13 383 км, из них с Республикой Узбекистан — около 2 351 километров.

Процесс делимитации государственной границы проходил в период с 2000 по 2002 годы, и его можно поделить на 2 этапа:

Подготовка Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской Государственной границе, подписанного главами государств 16 ноября 2001 года в Астане, который определил прохождение 96% линии границы от общей ее протяженности. Подготовка Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках казахстанско-узбекской Государственной границы, подписанного президентами Казахстана и Узбекистана 9 сентября 2002 года в Астане, который полностью завершил определение линии совместной границы.

Данные договоры вступили в силу 5 сентября 2003 года.

Затем прошел процесс демаркации — он начался в 2003 году, а непосредственно полевые работы — в апреле 2004 года.

Полевые демаркационные работы по установке пограничных столбов на границе казахстанской стороной практически завершены. Осталась установка пограничного знака в районе точки стыка государственных границ Казахстана, Туркмении и Узбекистана.

Линия границы на местности обозначена 1 565 основными и промежуточными пограничными столбами, из них 776 установлено казахстанской стороной.

В настоящее время сторонами проводится работа по подготовке итоговых документов демаркации государственной границы.

THORSTEN Перевал Камчик

Торговля

Наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и продукты их переработки, продукция мукомольно-крупяной промышленности, зерновые, черные, цветные металлы, продукты неорганической химии, продовольственные товары.

Из Узбекистана в Казахстан импортируются энергоносители (газ), хлопковое волокно, химическая продукция и пластмассы, удобрения, плодоовощная продукция и другие виды товаров.

Как видно из таблицы №1, для Казахстана импорт из Узбекистана не очень велик, но зато он является решающим в нескольких сферах — например, импорт плодоовощной продукции. Для Узбекистана экспорт в Казахстан более важен, хотя имеется тенденция его к снижению.

Таблица №1. Значение узбекского экспорта товаров для обеих стран

млн. долларов США

Год

Узбекский экспорт в Казахстан

Казахстанский импорт, всего

Узбекский экспорт, всего

Доля Узбекистана в импорте Казахстана, %

Доля Казахстана в узбекском экспорте, %

2007

538,5

32 686,6

6 491,5

1,6

8,3

2008

516,1

37 815,4

8 571,4

1,4

6,0

2009

304,4

28 408,7

5 680,3

1,1

5,4

2010

473,3

24 023,6

6 722,2

2,0

7,0

2011

770,6

38 010,2

7 037,8

2,0

10,9

2012

1 031,1

58 227,7

6 325,1

1,8

16,3

2013

968,6

48 805,6

8 212,8

2,0

11,8

2014

1 013,8

41 295,5

7 135,6

2,5

14,2

2015

725,4

30 567,8

6 126,4

2,4

11,8

2016

587,8

25 174,8

2,3

По данным Международного торгового центра (ITC)

А вот для Узбекистана экспорт из Казахстана довольно важен, хотя тоже имеет тенденцию к снижению. Как видно, для наращивания товарооборота нужны специальные усилия — сами по себе торговые отношения сокращаются.

Таблица №2. Значение казахстанского экспорта товаров для обеих стран

млн. долларов США

Год

Казахстанский экспорт в Узбекистан

Узбекский импорт, всего

Казахстанский экспорт, всего

Доля Казахстана в импорте в Узбекистан, %

Доля Узбекистана в казахстанском экспорте, %

2007

871,7

6 381,7

47 747,9

13,7

1,8

2008

1 272,0

9 130,4

71 172,0

13,9

1,8

2009

891,8

8 099,1

43 195,8

11,0

2,1

2010

1 101,2

8 288,3

57 244,1

13,3

1,9

2011

1 179,5

9 764,0

88 107,9

12,1

1,3

2012

1 334,9

10 945,8

88 142,5

12,2

1,5

2013

1 145,3

12 865,9

84 700,4

8,9

1,4

2014

1 083,9

13 558,8

79 459,9

8,0

1,4

2015

942,3

10 232,9

45 955,8

9,2

2,1

2016

922,5

36 775,6

2,5

По данным Международного торгового центра (ITC)

Взаимные инвестиции

Центральный банк Республики Узбекистан 10000 узбекских сум

После торговли наиболее важным показателем сотрудничества являются прямые инвестиции.

Казахстанские инвестиции достигали пика в 2006, 2007 и 2011 годах, а вот в остальные годы снизились практически до нуля. Видимо, инвестиции шли на конкретные крупные проекты, а не в целом в экономику, поэтому и такая странная динамика. В целом Узбекистану надо улучшать инвестиционный климат — как видно, потенциал инвестиций есть и довольно хороший.

Таблица № 3. Прямые инвестиции из Казахстана в Узбекистан

млн. долларов США

Год

Инвестиции из Казахстана в Узбекистан

Инвестиции из Казахстана, всего

Доля инвестиций в Узбекистан, %

2005

7,8

312

2,51

2006

86,1

1 331

6,47

2007

63,3

3 186

1,99

2008

21,3

5 049

0,42

2009

2,6

5 416

0,05

2010

0,1

10 490

0,00

2011

69,4

8 034

0,86

2012

1,1

3 021

0,04

2013

0,3

8 691

0,00

2014

1,2

3 244

0,04

2015

2,6

6 998

0,04

9 месяцев 2016

3,9

3 243

0,12

По данным Национального банка РК

Ответные инвестиции очень маленькие, что в принципе объяснимо, но тем не менее надо также работать над улучшением.

Таблица № 4. Прямые инвестиции из Казахстана в Узбекистан

млн. долларов США

Год

Инвестиции из Узбекистана в Казахстан

Инвестиции в Казахстан, всего

Доля инвестиций из Узбекистана

2005

0,7

7 916

0,01

2006

0,6

12 066

0,01

2007

0,4

19 418

0,00

2008

0,4

21 301

0,00

2009

0,3

21 437

0,00

2010

3,1

22 246

0,01

2011

1,6

26 467

0,01

2012

1,5

28 885

0,01

2013

4,5

24 098

0,02

2014

1,3

23 726

0,01

2015

-0,8

14 752

-0,01

9 месяцев 2016

2,4

14 519

0,02

По данным Национального банка РК

Переводы физических лиц

Так как в Казахстане работает легально большее 100 тысяч граждан Узбекистана, есть также нелегально работающие, а общее количество граждан Узбекистана, которые были в Казахстане, составляет примерно 800 000 человек в год, то соответственно есть и переводы физических лиц. Ниже показаны объемы легальных переводов. Вполне возможно, что есть и нелегальные переводы — через курьеров или через систему «хавала» (неформальная финансово-расчётная система на основе взаимозачёта требований и обязательств — ИА REGNUM ).

Таблица № 5. Переводы физических лиц из Казахстана в Узбекистан

млн. долларов США

Год

Переводы из Казахстана, всего

Переводы из Казахстана в Узбекистан

Доля переводов в Узбекистан, %

783,60

76,05

9,7

1 466,80

159,1

10,8

1 760,95

191,87

10,9

1 996,40

155,8

7,8

По данным Национального банка РК

Переводы из Казахстана в Узбекистан составляет от 100 до 200 миллионов долларов, это около 10% средств, выводимых из Казахстана.

Таблица № 6. Переводы физических лиц из Узбекистана в Казахстан

млн. долларов США

Год

Переводы в Казахстан, всего

Переводы из Узбекистана в Казахстан

Доля переводов из Узбекистана, %

217,47

5,58

2,6

190,61

8,86

4,6

224,65

9,43

4,2

203,1

7,8

3,8

По данным Национального банка РК

Обратный поток во много раз меньше и составляет 7−10 миллионов долларов в год. Но вполне возможно, что эти объемы сильно занижены.

Совместные предприятия

По данным Комитета по статистике министерства национальной экономике Казахстана, на 1 марта 2017 года в Казахстане работают 893 действующих юридических лица с участием Узбекистана, из них:

2 крупных

7 средних

884 малых

Таким образом, по количеству совместных действующих компаний, наблюдается такая градация: Россия — 7290, Турция — 1846, Китай — 985, Нидерланды — 984, Германия — 922, Узбекистан — 893. То есть сейчас у Узбекистана 6-е место по количеству созданных совместных организаций. Наибольшее их количество действует в Южно-Казахстанской области. Правда, предприятия весьма небольшие, поэтому и невелики инвестиции из Узбекистана в Казахстан.

По данным на 2015 год, в Узбекистане действуют 124 предприятия с участием инвестиций Казахстана, в том числе 28 со 100% казахстанским капиталом, 48 совместных предприятий. Они осуществляют деятельность в таких сферах как торговля, строительство, пищевая, машиностроительная, легкая промышленность, металлообработка.

Транзит

Казахстан и Узбекистан являются друг для друга транзитными странами. Примерно ситуация такая (не будем брать авиаснабжение):

Казахстан использует железные и автомобильные дороги через Узбекистан для транзита в Таджикистан и Афганистан.

Узбекистан использует железные и автомобильные дороги через Казахстан для транзита в Россию, Евросоюз и Китай; газопроводы для транзита в Китай и Россию; нефтепровод для получения нефти из России.

То есть транзитная роль Казахстана для Узбекистана сейчас больше, чем наоборот.

НАСА Сырдарья со спутника

Трансграничные реки

Основной трансграничной рекой для Казахстана является Сырдарья, которая протекает по территории Узбекистана. Однако там больше роль играет Киргизия, которая регулирует сток Сырдарьи через свои водохранилища, а Узбекистан только транзитер.

В целях согласованного и взаимовыгодного использования Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в 1998 году между Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном заключено соглашение об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья, к которому позже присоединился и Таджикистан. Ежегодно согласовываются объемы воды, которые получает Казахстан для полива.

Также идет сотрудничество по линии спасения Арала — Международного фонда спасения Арала (МФСА) и его структур — Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР).

(сс) CorvusCorax Панорама Сырдарьи с набережной города Байконур

Социально-культурные связи

Социально-культурные связи идут по следующим направлениям:

По линии диаспор — казахской в Узбекистане и узбекской в Казахстане, каждая из которых составляет примерно по 500 тысяч человек. Идет обмен в области культуры — фильмы, телепрограммы, музыка. Активен туризм в обоих направлениях, но, конечно, с преимуществом Узбекистана (ключевые центры туризма — Ташкент, Бухара и Самарканд). Также есть многочисленные связи через НПО и экспертное сообщество.

UzReport.uz Студенты, Узбекистан

Прогнозы

Подводя итоги, можно сказать следующее: