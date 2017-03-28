



Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Состоялся визит в Россию президента Ирана Хасана Рухани, и прошли его переговоры с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Рухани, визит в Россию — «первый зарубежный визит в этом году», давая таким образом понять, что Иран придает выстраиванию многопрофильного сотрудничества с Россией особое значение. Россия также дорожит своими партнерскими отношениями с Ираном. Принимая в Кремле своего иранского коллегу, президент Владимир Путин специально подчеркнул, что «Иран — наш добрый сосед и надежный, стабильный партнер», с которым Россия «работает, и весьма эффективно, практически по всем направлениям — это и международная деятельность, решение крупных и очень острых международных проблем, работаем в сфере экономики». При этом достаточно отметить, что только в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70%, что, по оценке главы России, «вообще уникальное явление в современных сложных экономических условиях». В свою очередь президент Рухани, имея в виду не только торгово-экономический аспект в сотрудничестве между двумя странами, но и военно-технический, также решил подчеркнуть, что «сотрудничество Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран», и что оно «направлено на укрепление стабильности в регионе».

Вообще, происходящее во взаимоотношениях между Россией и Ираном беспрецедентно в историческом смысле, потому что две страны никогда не выступали в роли традиционных союзников. Также не имеет прецедента и то, что сложился альянс Россия — Иран — Турция на сирийском направлении. Правда, внутри этого альянса не все развивается гладко, что было бы удивительно, ведь стороны с осторожностью относятся к намерениям друг друга, но он существует и сохраняет огромный потенциал в организации борьбы с международным терроризмом и сохранении безопасности в регионе. Возможно, что это только совпадение, но оно символично: визит президента Ирана Рухани в Москву состоялся вслед за аналогичным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Kremlin.ru Владимир Путин и Хасани Рухани

Возможно, кульминацией такой дипломатической комбинации стала бы трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции, но до этого, похоже, еще далеко. Как бы то ни было, после подписания венских документов по ядерной программе стало очевидно, что Иран заметно укрепил свое геополитическое положение на Ближнем Востоке, и, как считают многие иранские эксперты, «если Москва и Тегеран успешно пройдут испытание Сирией, то их отношения будут распространяться на более широкую географию и приобретать новый особый смысл». К тому же администрация президента США Дональда Трампа отказалась от «курса Обамы», стала расширять антииранскую политическую риторику и вводить против Ирана новые санкции. Для президента Рухани, который баллотируется еще на один срок, такой ход Вашингтона является болезненным, так как в самом Иране его считают прозападным либералом. Правительство Рухани придерживалось принципов сбалансированной внешней политики. Но попытка сближения с Западом на данном этапе пока не дала ожидаемых в Иране прежде всего экономических эффектов. Теплый прием, оказанный Рухани в Москве, может несколько изменить ситуацию.

В то же время, безусловно, в ходе московских переговоров обсуждались и перспективы сирийского урегулирования, и, возможно, были достигнуты какие-то конкретные договоренности. Во всяком случае накануне визита президента Рухани в Москву министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «Россия не имеет военных баз в Иране, но у нас плодотворное и тесное сотрудничество. И в каждом отдельном случае мы позволяем использовать свои объекты для борьбы с терроризмом».

Российско-иранские переговоры

Поэтому визит Рухани в Москву укрепляет его позиции внутри Ирана, ведь Москва, идя на расширении сотрудничества с этой страной, демонстрирует, что заинтересована в внутриполитической стабильности в Иране, без чего невозможно осуществлять долгосрочные взаимовыгодные проекты в сфере энергетики, инфраструктуры и разных технологий. По итогам переговоров в Москве было подписано несколько двухсторонних документов.