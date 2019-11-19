



Иван Шилов ИА REGNUM Они сражались против фашизма первыми

Гражданская война 1936−1939 годов в Испании стала не только одной из самых кровопролитных и разрушительных войн в национальной истории, но и первой войной, развязанной фашизмом в Европе. Для фашистских режимов Германии и Италии эта война стала гигантским полигоном, на котором испытывалась военная мощь немецкой и итальянской армий, оттачивались жесточайшие, самые варварские способы ведения боевых действий, проверялось, насколько страны Запада и международное антифашистское движение способны противостоять агрессивной захватнической политике Берлина и Рима. Победа в этом противостоянии сил фашизма привела к неизбежной новой мировой войне.

После свержения в 1931 году монархии ситуация в Испании была крайне неустойчивой. В стране нарастало политическое насилие. Попытки правых поднять военный мятеж сочетались с забастовками и восстаниями левых. Правительство либералов сменялось правительством консерваторов. Политические силы стремительно радикализировались. Правый фланг представляли монархисты, клерикалы и фашисты из партии «Испанская фаланга». Их поддерживала значительная часть армии и жандармерии. В число весьма пёстрых по составу левых входили либералы, социалисты, коммунисты, троцкисты из организации POUM, анархисты, каталонские и баскские националисты. Партии обладали собственными военизированными структурами.

Понимая, что велика угроза захвата власти правыми и ликвидации всех демократических и социальных завоеваний, левые партии приходят к решению о создании объединённого политического союза — Народного фронта. На внеочередных выборах в испанский парламент 16 февраля 1936 года Народному фронту удалось одержать очень трудную победу над правыми и получить большую часть депутатских мандатов. Было сформировано правительство из представителей двух либеральных партий, остальные левые активно ему содействовали.

R-41 Флаг Народного фронта

Испанский генералитет, видя, что левые берут власть «всерьёз и надолго», и крайне недовольный серьёзными преобразованиями в стране: сокращением офицерского корпуса, передачей крестьянам помещичьих земель, увеличением прав профсоюзов, отделением церкви от государства, — решает пойти на открытый вооружённый мятеж. Генералов поддерживают фалангисты, церковь и крупный капитал. Во главе заговорщиков стоят генералы Санхурхо и Мола. 17 июля 1936 года мятеж начинается в Испанском Марокко, где находились самые боеспособные подразделения вооружённых сил — Африканская армия и Иностранный легион. На следующий день мятеж перекинулся уже непосредственно на территорию Испании. В первую очередь он охватил отсталые сельскохозяйственные регионы, где очень сильно было влияние католической церкви. Мятежники также попытались захватить ряд крупных городов на севере и востоке страны, в которых находились значительные военные гарнизоны. На занятых территориях путчисты сразу же устраивали массовые расправы над политическими противниками — сторонники левых и профсоюзов немедленно расстреливались. Республиканские власти действовали крайне нерешительно, не осознавая масштаба опасности. Поэтому социалисты, коммунисты, анархисты и троцкисты стали формировать из добровольцев многочисленную народную милицию. Недостаток вооружения и опыта компенсировался смелостью и энтузиазмом. Мятежи в крупных промышленных центрах, в том числе Мадриде и Барселоне, после ожесточённых боёв были подавлены. Было сформировано новое коалиционное правительство из представителей всех партий Народного фронта.

Баррикада из убитых лошадей. Барселона. 19 июля 1936

Лидер мятежа генерал Санхурхо погиб в первые дни путча в авиационной катастрофе. Новым руководителем де-факто стал генерал Франсиско Франко, обладавший большими военными и организационными талантами и отличавшийся крайней жестокостью и беспощадностью. Националистам удалось быстро объединить две группировки своих войск и создать сплошной фронт. Но наступление на Мадрид, начавшееся осенью 1936 года, после кровопролитных боёв захлебнулось. Война начала затягиваться, что было не в пользу Франко, так как почти все промышленные районы находились под контролем республиканцев.

Генерал Франсиско Франко, лидер мятежников, будущий многолетний диктатор Испании

Но внешнеполитическая ситуация складывалась чрезвычайно благоприятно для франкистов. Германия и Италия вскоре признали правительство мятежников и начали оказывать ему серьёзнейшую военную и финансовую помощь. Франкисты стали снабжаться значительным количеством оружия, военной техники и боеприпасов. Так, только Италия предоставила 1 тысячу самолётов, 700 танков, 2 тысячи артиллерийских орудий, 10 тысяч автоматов и пулемётов, 240 тысяч винтовок, 8 миллионов снарядов, 324 миллиона патронов. Но этим дело не ограничилось, и в Испанию были переброшены крупные контингенты итальянских и немецких войск, которые стали принимать участие непосредственно в боевых действиях. Всего через войну прошло 150 тысяч итальянских и 50 тысяч немецких военных. Немцы и итальянцы сразу же стали нарушать все существующие законы ведения войны. Так, легион люфтваффе «Кондор» в результате варварской бомбардировки полностью уничтожил баскский город Герника.

Разрушенный в результате немецких бомардировок город Герника. Январь 1937

Страны же Запада с самого начала войны заняли позицию полнейшего попустительства действиям мятежников и участию в войне Германии и Италии. Мало того, западные державы объявили о «невмешательстве» в испанские дела, о соблюдении полного нейтралитета и об установлении режима эмбарго на любые поставки оружия в Испанию. Тем самым Испанская республика оставалась совершенно беззащитной перед фашистской агрессией. Поэтому на помощь республике стали прибывать антифашисты из 53 стран мира. Из этих добровольцев были сформированы интернациональные подразделения, сведённые в 7 интербригад. Интербригады сразу же приняли участие в боях на самых угрожающих и опасных участках фронта. Именно при участии интербригад были одержаны крупные победы над франкистами и итало-немецкими войсками под Гвадалахарой и на реке Эбро.

Бойцы французской интербригады

Значительную военную и материальную помощь республиканскому правительству оказал Советский Союз. В Испанию поставлялось не только оружие, военная техника и боеприпасы, но и существенное количество продовольствия и медикаментов. Советские офицеры принимали участие в войне не только как военные советники и инструкторы, но и воюя на передовой в авиационных, артиллерийских, танковых подразделениях. Многие из наших военных, прошедших Испанию, стали прославленными полководцами Великой Отечественной войны.

Но силы всё равно были неравными: общее количество членов интербригад чуть превысило 30 тысяч человек, а советских военных специалистов в Испании было менее 3 тысяч. Количество советского оружия и техники, поставленных республиканцам, также было существенно меньше того, что отправили немцы и итальянцы. Поэтому ситуация на фронтах постепенно изменялась в сторону франкистов, они захватывали всё новые и новые районы. Положение усугублялось отсутствием необходимого числа профессионалов в войсках, достаточно низким уровнем дисциплины, нередким отсутствием единого командования. Значительная часть анархистов была принципиально против создания монолитной, обученной армии и считала, что боевые действия можно успешно вести и с помощью добровольческой милиции.

Милиционеры-анархисты из Сарагосы. 1936

Немалое количество потенциальных сторонников республиканцев среди крестьян и городской мелкой буржуазии было отброшено в лагерь врага из-за непродуманной леворадикальной политики немедленного осуществления «нового социального порядка»: социализации всей промышленности, включаю самую мелкую — парикмахерские, столовые, кафе, принудительной коллективизации крестьянских хозяйств, излишне жёсткой борьбой с влиянием католической церкви.

Разногласия между левыми партиями не только не были преодолены, но и приобрели гораздо большие масштабы. Дело стало доходить до вооруженного противостояния между партиями, репрессий против политических оппонентов, заговоров и мятежей. Так, в Барселоне в течение нескольких дней шли ожесточённые бои между коммунистами, социалистами и каталонскими националистами с одной стороны, и анархистами и POUM с другой. Всё это, конечно, существенно ослабляло обороноспособность республики.

Западные же державы ещё более усилили блокаду в отношении республиканцев. Франкистское правительство было признано легитимным. Была почти полностью закрыта франко-испанская граница. Английский флот в Средиземном море фактически стал принимать участие в боевых действиях против республиканцев. Националисты наступали на всех участках фронта. В январе 1939 года была захвачена Барселона. Положение стало критическим.

Франкисты в занятой ими Барселоне. 25 февраля 1939

В этот момент часть военного и политического руководства республиканцев посчитала, что дальнейшее продолжение вооруженной борьбы бессмысленно и необходимо вступить в переговоры с Франко. Для достижения этой цели необходимо отстранить от власти несогласных с таким решением коммунистов и левых социалистов. 6 марта 1939 года в Мадриде был осуществлён военный переворот. Мятежники образовали так называемую «Хунту национальной обороны». Хунта немедленно обратилась к Франко с предложением о переговорах, однако тот категорически отверг подобный вариант. После переворота боеспособная армия республиканцев фактически перестала существовать. И 28 марта 1939 года франкисты без боя вступили в Мадрид. А в середине апреля они установили власть над всей Испанией. Сразу же начались массовые расправы над антифашистами. Было убито более 100 тысяч человек. Бежавшие же во Францию республиканцы помещались французскими властями в концлагеря. Всего гражданская война унесла около полумиллиона жизней, более 600 тысяч вынуждено было покинуть страну.

Парадная фотография Франсиско Франко

Так отсутствие единства антифашистских сил и соглашательская политика западных государств позволили фашизму одержать на полях сражений в Испании свою первую кровавую победу.