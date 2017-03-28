До президентских выборов в Киргизии осталось 8 месяцев, предвыборная кампания уже идет. Корреспондент ИА REGNUM расспросил одного из кандидатов на президентский пост Темира Сариева о его взглядах на будущее страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Темир Сариев

ИА REGNUM : Какие направления внешнеполитической деятельности Киргизии вы считаете наиболее важными в том случае, если станете президентом?

В целом, стратегически Киргизия проводит достаточно продуманную внешнюю политику. Главным приоритетом для нас, как впрочем и для любой другой страны, является обеспечение тесных добрососедских отношений с ближайшими географическими соседями и экономическими партнерами. В этой связи считаю, что мы должны продолжать углублять интеграционные процессы, в которых мы находимся.

В первую очередь это касается ЕАЭС, потому что это правильный путь для поднятия нашей экономики, восстановления промышленного потенциала, обеспечения экономической безопасности… Почему? Потому что наши рынки сбыта, инфраструктура были ориентированы раньше и по-прежнему ориентированы преимущественно на страны бывшего Советского Союза. Это экономические реалии, и мы должны более эффективно использовать все возможности, которые потенциально есть.

Второй вопрос — конечно, наша безопасность. Это в рамках ОДКБ. Напряженность в мире растет, ни одна страна, даже великая, не может одна обеспечивать свою безопасность. Тем более в таких вопросах, как терроризм и экстремизм. Необходима международная кооперация. Должно быть очень тесное взаимодействие специальных служб и совместные согласованные действия.

В-третьих, мы живем в большом пространстве, в пространстве Евразии и обязательно — это Шанхайская организация сотрудничества. Этот орган сейчас имеет динамику, есть потенциальные новые члены, которые в этом году уже станут полноправными. Это Пакистан и Индия. Интерес к этой организации растет, и я думаю, что в перспективе к ШОС присоединится и ряд других стран.

Естественно, мы взаимодействуем и должны продолжать взаимодействовать с Китаем, Европейским союзом и другими странами и союзами, потому что у нас есть определенные взаимовыгодные направления сотрудничества, которые обязательно надо развивать. А в целом, я думаю, со всеми странами, которые нас окружают, и со всеми странами, которые имеют хорошие намерения, Киргизии надо продолжать сотрудничать как в рамках двухсторонних отношений, так и в рамках многосторонних моментов.

ИА REGNUM : Что бы вы изменили во внешней политике?

Я бы сказал, что нужно продолжать поддерживать те позитивные тенденции, которые есть. Для этого нужна твердость и последовательность в политике. Многие страны сейчас нуждаются в доверии. Если какие-то есть сомнения, то, конечно, это сразу высказывается во взаимодействии. Нужно ли резко что-то менять? Я не думаю. Тот тренд, тот вектор, который мы выбрали, испытан временем, и нам его нужно только углублять и расширять. Нужно, чтобы наша политика была стабильной и предсказуемой.

ИА REGNUM : Что вы понимаете под «стабильной политикой«?

Мы не должны шарахаться из одной стороны в другую. Должна быть выверенная, четкая, понятная позиция. А эта позиция вырабатывается, исходя из принципов полезности для Киргизии. Здесь не нужно что-то заумное выдумывать. Есть экономическая, политическая и геополитическая целесообразность, исходя из которой мы должны строить внешнюю политику.

Vmenkov Бишкек

ИА REGNUM : Какие преимущества и недостатки от участия Киргизии в ЕАЭС вы видите?

Преимущества: мы вошли в союз, члены которого имеют более развитую экономику, в том числе более развитую промышленность, и покупательская способность намного выше. Для нас это открывает новые рынки, новые возможности. Евразийский экономический союз создан в первую очередь, чтобы открыть рынки своих членов, во-вторых, защитить рынок стран ЕАЭС, и в-третьих, дать возможность внутри рынка создать равную конкуренцию.

Сегодня идет критика, иногда довольно жесткая, по поводу ЕАЭС. Зачастую такая критика справедлива. Многие говорят, что мы вошли неподготовленными, и надо было сначала пройти все этапы подготовки. Но мы должны понимать, что если бы мы далее тянули, то ситуация еще бы усугубилась. Если бы не вошли, сейчас бы критики было во сто крат больше. Потому что, если не учитывать экспорт золота, то наш экспорт ориентирован почти на 70 процентов на рынки России и Казахстана. Если мы возьмем импорт, по основным видам мы полностью зависим от стран, которые входят в Таможенный союз: это нефтепродукты, зерно, лесоматериалы, строительные материалы, железо, оборудование, химическая продукция. Это надо понимать. Поэтому я об этом неоднократно говорил, это было исторически правильное и политически выверенное решение.

Что касается проблем, то мы о них знаем, и критика, еще раз повторюсь, во многом справедливая. Она мощный стимул для того, чтобы быстрыми темпами решать проблемы. Кроме того, к сожалению, присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу совпало с определенными кризисными явлениями в России и в Казахстане. Темпы роста упали, даже были отрицательные результаты, покупательная способность немного снизилась. Но, я думаю, интеграционные союзы создаются не на один день, необходимо думать стратегически и смотреть не на год, а хотя бы на 5−10 лет вперед. Сейчас идет переходный период. Киргизия еще воспользуется всеми потенциальными преимуществами этого союза.

В принципе, при вхождении мы учитывали риски и провели работу для взятия необходимых преференций, а также выработали совместные действия. Это грантовая помощь в размере 200 млн долларов со стороны Российской Федерации, которая будет направлена на адаптацию наших государственных органов и укрепление наших границ, таможенных постов по внешней границе, обучение, создание необходимых лабораторий. Это все было обговорено в договоре. Мы создали Российско-Киргизский фонд развития, который будет помогать бизнесу в адаптации к вхождению в Евразийский экономический союз. Это уже сейчас работает.

Часто спрашивают: «Можно было бы не входить?» Я могу сказать, что, конечно, можно было и не входить, но тогда мы должны были быть готовы к еще более худшему сценарию в экономике. Потому что вся наша инфраструктура и весь наш рынок ориентирован на рынок Таможенного союза, и нам нужно было бы тогда искать другие рынки сбыта. А их найти гораздо сложнее, и конкуренция там в разы выше.

Работая еще министром экономики, мы проводили исследование и разработали три варианта развития событий: пессимистичный, базовый и оптимистичный. При оптимистичном варианте развития мы предполагали, что в первые два года рост составит 2 процента, но по итогам прошлого года он составил 3,5 процента. То есть мы опередили даже оптимистичный прогноз. Согласно базовому развитию, мы считали, рост будет от 0 до 1 процента, при пессимистичном — минус 5−6 процентов. Все-таки те меры, которые мы предприняли, несмотря на спад экономик России и Казахстана, обеспечили более мягкую форму интеграции в ЕАЭС. Адаптационный период продлится примерно 3−5 лет. Это, конечно, не значит, что спустя пять лет у нас все будет идеально. Нет. Но станет открываться все больше возможностей. Самая главная идеология ЕАЭС — это подъем внутреннего производства, подъем промышленности, коллективная защита внутреннего рынка. Вместе с тем внутри рынка идет большая конкуренция, свобода капиталов, товаров, трудовых ресурсов и услуг. При этом внешне мы достаточно жестко защищаем внутренний рынок. Это даст возможность для развития внутреннего рынка, подъема промышленности, создания новых рабочих мест и обеспечения большей свободы для наших граждан в плане передвижения и работы.

ИА REGNUM : Кто из государственных деятелей прошлого или настоящего вам кажется персонажем, у которого можно что-то позаимствовать или взять за образец?

Каждая ситуация требует своих лидеров, исходя из этого возникает вопрос, что именно в этот момент проявляется талант руководителей, которые будут возглавлять страну. Поэтому сложно сказать однозначно.

Например, во время Второй мировой войны полномочия и, соответственно, ответственность руководителей воющих стран была очень высокой. Сейчас много критики, что кто-то из них что-то сделал неправильно. Но в то время была война, и время требовало именно таких решений. В послевоенный период восстановления, просто уму непостижимо как Советский Союз, наши отцы и деды сумели все-таки не только восстановить страну, но и за короткий срок сделать ее более сильной, более могущественной. Более того, в 1957 году Советский Союз впервые в мире запустил в космос спутник, а в 1961 — первого космонавта. Это был грандиозный прорыв во всех отношениях.

Если сравнить по времени, с момента приобретения независимости Киргизии прошло уже 25 лет, а если мы возьмем время Октябрьской революции в 1917-м году, потом еще гражданская война до 21 года, и до начала войны тоже прошло 25 лет.

Советский Союз за это время сумел пройти огромный путь и стать одним из мощнейших промышленных государств, которое победило фашистскую Германию. А мы за те же 25 лет не только не сумели развить, но мы даже не смогли сохранить былую промышленность и тот потенциал, который у нас был. Достижения СССР появились в силу комплекса причин, одной из которых были люди, включая целую плеяду руководителей, менеджеров, как сейчас принято говорить.

Есть пример азиатских стран: Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Китая, где ускоренное экономическое развитие также прошло в достаточно короткие сроки. И там тоже это происходило во многом благодаря неординарным личностям — руководителям государств. А есть примеры стран, где из-за безответственного отношения и неграмотности руководителей потенциально богатые страны скатывались в яму нищеты и коррупции. Поэтому личности играют очень важную роль в судьбах своих стран.

Что касается Киргизии, к сожалению, после обретения независимости мы не сумели консолидировать общество, заложить фундамент и дать тот толчок, который мог бы обеспечить быстрое развитие страны. Я считаю, что это наша упущенная выгода в масштабах целой страны. Но у Киргизии есть возможность наверстать упущенное и сделать это более быстрыми темпами. Мы прошли достаточно хороший урок, прошли две революции, мы пережили определенные шоки, у народа выработался определенный иммунитет к вранью, и все это должно дать хороший толчок для развития.

ИА REGNUM : Что бы вы передали читателям в России от себя лично?

В мире происходят бурные процессы, которые от каждого из нас требуют определенного переосмысления. Даже те страны, которые всегда били себя в грудь и кричали, что они — оплот демократии, сегодня столкнулись с невиданными ранее проблемами. Они часто стали говорить об обмане, двуличии, лицемерии, и мы начали получать уже другую информацию о процессах, происходящих там.

Kglive Темир Сариев

Если раньше от ведущих новостных, телевизионных компаний шла однобокая информация по отношению к западной демократии — положительная, а по отношению к России — отрицательная, то сейчас все меняется. Мнений стало больше, возможностей для распространения информации больше и возможностей для объективного анализа собственных сильных и слабых сторон также больше. Развитие социальных сетей, интернет, новые технологии меняют мир, а вместе с ним и наше мироощущение.

Я думаю, что мы на пороге больших изменений. В этом отношении Россия занимает очень важное место в мире. Переосмысление принципов мирового порядка, экономических отношений, где-то даже норм международных отношений, все это идет при активной роли РФ. Мы, как ближайшие союзники, тоже внимательно следим за тем, что происходит и какова позиция России.

Конечно же, мы желаем во всех благих начинаниях России и российскому народу счастья, благосостояния, экономических успехов. Мы в Киргизии нацелены на продолжение и укрепление долгосрочного стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией практически во всех сферах.

Справка ИА REGNUM :

Темир Сариев, 53 года, лидер партии «Ак-Шумкар». Ранее: премьер-министр, министр финансов, депутат, успешный бизнесмен. В январе 2017 года заявил о намерении участвовать в президентских выборах, назначенных на ноябрь.