



Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Нидерландский парламент носит название Генеральные штаты. Он является двухпалатным и состоит из 225 депутатов. Первая палата Штатов, она же Сенат, в состав которой входит 75 парламентариев, формируется не напрямую гражданами Нидерландов, а региональными законодательными властями — провинциальными советами. Вторая же — представительная палата — состоит из 150 депутатов и формируется как раз в результате всеобщего народного голосования по пропорциональной избирательной системе в 19-ти многомандатных округах. Заградительный барьер в нидерландской избирательной системе не предусмотрен, зато предусмотрена избирательная квота. И лишь партийные списки, набравшие эту квоту, допускаются к распределению мандатов.

В Нидерландах действует многопартийная политическая система, что фактически означает активное участие в политической жизни страны двух и более партий. Отсутствие заградительного барьера в избирательной системе Нидерландов обеспечивает большое разнообразие политических партий, проходящих в парламент. Этот же фактор обуславливает и постоянное отсутствие у какой-либо из партий абсолютного парламентского большинства, что, в свою очередь, способствует формированию коалиционных правительств. Коалиционные правительства, как правило, формируются двумя, а реже тремя политическими партиями, обычно близкими по политической ориентации. Поэтому отличительной особенностью нидерландской многопартийной системы является высокий уровень консенсуса. Такая национальная политическая традиция позволяет не только увязывать между собой разрозненные интересы, но и создавать довольно работоспособные правительства.

Jos van Zetten Марк Рютте

Итак, 15 марта при явке, составившей 81,9%, народ Нидерландов вынес свой вердикт. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (VVD) премьер-министра Марка Рютте получила 33 мандата, что на 8 меньше, чем партия получила на прошлых парламентских выборах 2012 года. На втором месте оказалась Партия свободы (PVV), ультраправая партия националистского толка Герта Вилдреса, получившая 20 мест, на 5 больше, чем в 2012 году. Третью позицию разделили крупнейшая партия Нидерландов центристского толка «Христианско-Демократический призыв» (CDA) и прогрессивная либеральная партия «Демократы-66» (D-66), получив по 19 мандатов. Социалистическая партия и партия «Зеленые левые» получили по 14 мандатов, социал-демократическая Партия труда (PvDA) — 9, социально-консервативная партия «Христианский союз» (CU) и Партия защиты животных (PvdD) — по 5, центристская партия «50 +» (50PLUS) — 4, право-христианская Реформаторская партия (SGP) и партия, представляющая интересы этнических меньшинств «Денк» (DENK) — 3, и, наконец, партия «Форум за демократию» — 2.

Несмотря на то, что в целом политико-идеологический состав Нижней палаты нидерландского парламента остался приблизительно тот же, ее количественный состав существенно изменился по сравнению с предыдущим годом:

Название партии

Количество мест в 2012 году

Количество мест в 2017 году

Изменение

В таком составе парламентариям предстоит сформировать коалиционное правительство — Кабинет министров. Право сформировать коалицию, которая будет иметь наибольшую поддержку в парламенте, предоставляется победившей партии. Примечательно, что впервые за долгое время коалиционное правительство, несмотря на устоявшуюся политическую традицию и практику Нидерландов, может состоять сразу из 4-х политических партий. Известно, что переговоры лидера Народной партии за свободу и демократию с возможными членами будущего Кабинета министров уже начались, однако, в этом списке пока нет Партии свободы, занявшей второе место.

Большинство экспертов сейчас сходятся во мнении, что поражение ультраправой Партии свободы на парламентских выборах Нидерландов является победой для всего Европейского союза, с чем поспешил поздравить Марка Рютте председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Рютте, в свою очередь, поспешил заявить, что таким образом голландцы сказали решительное «нет» «неправильному популизму». Однако, стоит отметить, что в абсолютных цифрах число евроскептиков в нидерландском парламенте, напротив, увеличилось. И если Партия свободы, набравшая, несмотря на проигрыш, значительное количество голосов, окажется вне коалиции, то вполне возможно, что абсолютного большинства в парламенте (76 голосов) не будет даже у коалиции, что может также привести к определенным последствиям.