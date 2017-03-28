Стало известно о вероятном крупном мошенничестве компании-исполнителя ремонтных работ на полигоне «Красный Бор» под Петербургом. Как эта история могла отразиться на состоянии полигона опасных химических отходов, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, по данным СМИ, задержали Андрея Градобоева, директора компании «ЭкоГрадСтрой». Эта компания в 2014 году выполняла ремонтные работы на полигоне «Красный Бор» в Ленобласти, а теперь ее руководитель подозревается в хищении 52 млн рублей, выделенных комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

В самом комитете, которому подчиняется ГУПП «Полигон «Красный Бор», корреспонденту агентства не смогли прокомментировать эту информацию по существу, переадресовав все вопросы Следственному комитету, который возбудил уголовное дело.

Известно, что в ноябре 2014 «ЭкоГрадСтрой» заключила четыре контракта с комитетом по природопользованию. Компания обязалась ликвидировать аварийные протечки в закрытых картах, создать два дополнительных котлована для временного размещения отходов, отремонтировать подъезды к котлованам и усилить обваловку действующих емкостей. Общая сумма финансирования работ составила 59,2 млн рублей.

В феврале 2016 года прокуратура Петербурга установила, что должностные лица полигона и компании «ЭкоГрадСтрой» предоставили не соответствующие действительности акты о выполнении работ. Тогда речь шла о предполагаемом хищении 17 млн рублей, однако теперь компания подозревается в присвоении около 85% выделенной правительством города суммы.

По данным правоохранителей, незаконные действия были произведены в то время, когда директором полигона был Сергей Мацуков. Сейчас в отношении него заведено несколько дел по «финансовым» статьям. С 2012 по октябрь 2015 года, пока Мацуков заведовал предприятием, у полигона «Красный Бор» появился почти миллиард рублей неподтвержденных расходов.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, как отразилось предполагаемое мошенничество на нынешнем состоянии 2 млн тонн токсичных отходов, хранящихся в котлованах полигона в Тосненском районе Ленобласти.

Разрушенная обваловка

Одним из контрактов, исполняемых компанией «ЭкоГрадСтрой» в 2014 году, подразумевался ремонт обвалования открытых карт-котлованов с жидкими отходами. На эти нужды было выделено 23,7 млн рублей. Но уже спустя два года после выполнения работ, весной 2016 года, Виктор Колядов — на тот момент директор предприятия — сообщил, что созданные в рамках этого проекта дамбы развалились и не могут выполнять защитные функции.

На данный момент обваловка вокруг карт №№ 64 и 68 из-за воздействия паводков находится в аварийном состоянии. В декабре 2016 года руководство полигона предприняло первичные действия по ее усилению, в результате чего был обеспечен запас по уровню более чем на метр.

Как сообщил корреспонденту агентства Алексей Трутнев, нынешний директор полигона «Красный Бор», проект аварийного ремонта обваловки готов, работы будут выполнены в этом году. «Исполнитель проекта еще не выбран, так как пока не приняты поправки в городской бюджет, — пояснил Алексей Трутнев. — После выделения финансирования договор с исполнителем будет заключен в соответствии с ФЗ 44 о государственных закупках».

Стоит отметить, что экологи не считают обваловку решением проблемы с безопасностью на полигоне.

«Уровень воды в картах изначально должен был находиться в земле и не превышать уровень залегания кембрийских глин, считавшихся герметичными. Но высота дополнительной обваловки составляет уже несколько метров, а жидкости становится всё больше, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Павел Сухонин. — На обваловке летом растет трава — это биологическое доказательство того, что там есть вода. Она вместе с токсинами проходит через почву и далее попадает в Неву».

Однако в ситуации, когда решение нужно предпринимать незамедлительно, усиление обваловки видится руководству полигона единственно возможным выходом.

Лишние котлованы

В 2014 году также был создан проект по строительству двух новых карт для отходов 1-го и 2−3-го классов опасности на территории полигона в 7 га. Несмотря на возражения Росприроднадзора, котлованы были вырыты. И тем самым были нарушены требования законодательства о прохождении такими проектами экологической госэкспертизы.

Словом, такие работы нельзя было и начинать, но компания «ЭкоГрадСтрой» получила за их исполнение порядка 34 млн рублей.

На данный момент эти две карты не эксплуатируются. «Их обваловка полностью разрушена естественным путем, и использовать эти котлованы мы не планируем», — сообщил корреспонденту агентства директор полигона Алексей Трутнев.

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.