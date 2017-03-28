Два миллиона опасных отходов под Петербургом: денег нет, дамбы развалились
Стало известно о вероятном крупном мошенничестве компании-исполнителя ремонтных работ на полигоне «Красный Бор» под Петербургом. Как эта история могла отразиться на состоянии полигона опасных химических отходов, разбирался корреспондент ИА REGNUM.
Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, по данным СМИ, задержали Андрея Градобоева, директора компании «ЭкоГрадСтрой». Эта компания в 2014 году выполняла ремонтные работы на полигоне «Красный Бор» в Ленобласти, а теперь ее руководитель подозревается в хищении 52 млн рублей, выделенных комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
В самом комитете, которому подчиняется ГУПП «Полигон «Красный Бор», корреспонденту агентства не смогли прокомментировать эту информацию по существу, переадресовав все вопросы Следственному комитету, который возбудил уголовное дело.
Известно, что в ноябре 2014 «ЭкоГрадСтрой» заключила четыре контракта с комитетом по природопользованию. Компания обязалась ликвидировать аварийные протечки в закрытых картах, создать два дополнительных котлована для временного размещения отходов, отремонтировать подъезды к котлованам и усилить обваловку действующих емкостей. Общая сумма финансирования работ составила 59,2 млн рублей.
В феврале 2016 года прокуратура Петербурга установила, что должностные лица полигона и компании «ЭкоГрадСтрой» предоставили не соответствующие действительности акты о выполнении работ. Тогда речь шла о предполагаемом хищении 17 млн рублей, однако теперь компания подозревается в присвоении около 85% выделенной правительством города суммы.
По данным правоохранителей, незаконные действия были произведены в то время, когда директором полигона был Сергей Мацуков. Сейчас в отношении него заведено несколько дел по «финансовым» статьям. С 2012 по октябрь 2015 года, пока Мацуков заведовал предприятием, у полигона «Красный Бор» появился почти миллиард рублей неподтвержденных расходов.
Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, как отразилось предполагаемое мошенничество на нынешнем состоянии 2 млн тонн токсичных отходов, хранящихся в котлованах полигона в Тосненском районе Ленобласти.
Разрушенная обваловка
Одним из контрактов, исполняемых компанией «ЭкоГрадСтрой» в 2014 году, подразумевался ремонт обвалования открытых карт-котлованов с жидкими отходами. На эти нужды было выделено 23,7 млн рублей. Но уже спустя два года после выполнения работ, весной 2016 года, Виктор Колядов — на тот момент директор предприятия — сообщил, что созданные в рамках этого проекта дамбы развалились и не могут выполнять защитные функции.
На данный момент обваловка вокруг карт №№ 64 и 68 из-за воздействия паводков находится в аварийном состоянии. В декабре 2016 года руководство полигона предприняло первичные действия по ее усилению, в результате чего был обеспечен запас по уровню более чем на метр.
Как сообщил корреспонденту агентства Алексей Трутнев, нынешний директор полигона «Красный Бор», проект аварийного ремонта обваловки готов, работы будут выполнены в этом году. «Исполнитель проекта еще не выбран, так как пока не приняты поправки в городской бюджет, — пояснил Алексей Трутнев. — После выделения финансирования договор с исполнителем будет заключен в соответствии с ФЗ 44 о государственных закупках».
Стоит отметить, что экологи не считают обваловку решением проблемы с безопасностью на полигоне.
«Уровень воды в картах изначально должен был находиться в земле и не превышать уровень залегания кембрийских глин, считавшихся герметичными. Но высота дополнительной обваловки составляет уже несколько метров, а жидкости становится всё больше, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Павел Сухонин. — На обваловке летом растет трава — это биологическое доказательство того, что там есть вода. Она вместе с токсинами проходит через почву и далее попадает в Неву».
Однако в ситуации, когда решение нужно предпринимать незамедлительно, усиление обваловки видится руководству полигона единственно возможным выходом.
Лишние котлованы
В 2014 году также был создан проект по строительству двух новых карт для отходов 1-го и 2−3-го классов опасности на территории полигона в 7 га. Несмотря на возражения Росприроднадзора, котлованы были вырыты. И тем самым были нарушены требования законодательства о прохождении такими проектами экологической госэкспертизы.
Словом, такие работы нельзя было и начинать, но компания «ЭкоГрадСтрой» получила за их исполнение порядка 34 млн рублей.
На данный момент эти две карты не эксплуатируются. «Их обваловка полностью разрушена естественным путем, и использовать эти котлованы мы не планируем», — сообщил корреспонденту агентства директор полигона Алексей Трутнев.
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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.
Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект находится в ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.