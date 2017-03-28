Где и как добывать рений? Этот вопрос сегодня стоит весьма остро. Во времена СССР такой проблемы не было: одно из крупнейших месторождений 75-го элемента таблицы Менделеева располагалось на территории страны, в Казахстане. Теперь это другое государство, а значит, нужны альтернативные источники редкого металла.

Иван Шилов ИА REGNUM Рений

Создатель Периодической системы элементов Дмитрий Менделеев предсказал этот элемент в 1871 году. Обнаружен он был в 1925 немецкими учеными путем спектрального анализа колумбита. Лишь спустя три года удалось получить чистый рений: один грамм металла потребовал переработки более полутонны молибденита. В настоящее время, сообщил ИА REGNUM научный руководитель Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ), доктор геолого-минералогических наук Александр Кременецкий, рений добывается в основном из месторождений порфирового семейства. Это месторождения, содержащие такие элементы как медь, молибден, серебро, олово, а также сопутствующие — рений, вольфрам, индий, платину, палладий и селен. Однако есть и другие источники, в частности инфильтрационно-полиметалльные объекты, где рений добывается как сопутствующий компонент урана в растворах скважинно-подземного выщелачивания (СПВ). Этими изысканиями занимаются специалисты ИМГРЭ.

Александр Кременецкий: «В 2015 году наш институт ФГУП «ИМГРЭ» по заданию Роснедр Минприроды России завершил оценку запасов рения на альтернативном источнике рения — Брикетно-Желтухинском гидрогенном месторождении рения (Рязанская область, Скопинский район) с апробацией технологии подземного выщелачивания рения. В настоящее время компания ООО «НПО «РУСРЕНИЙ» проводит подготовительные работы по освоению этого месторождения, а также геолого-разведочным работам по поискам рения на флангах и глубоких горизонтах этого месторождения».

В 1992 году рений нашли на Курильском вулкане «Кудрявый»: он содержится в фумарольных (вулканических) газах и может из них извлекаться. Однако это непростое дело, требующее решения многих проблем, в частности строительства защитного купола над вулканом.

Можно ли добывать рений на «Кудрявом»? В чем сегодня проблема? — вопрос ИА REGNUM Александру Кременецкому.

Главная проблема на Кудрявом — получение достоверной оценки содержания рения в фумарольных газах с последующей достоверной переоценкой ресурсного потенциала в них рения и проведения технико-экономического обоснования рентабельности этого месторождения.

На днях в Токио стартовали консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах. Есть ли планы совместной работы по разработке месторождения рения на вулкане «Кудрявый»?

Смотрите фильм Дмитрия Семибратова «Эффект рения» (2014 г.)

В планах на ближайшее будущее совместной работы в рамках хозяйственной деятельности России и Японии на острове Итуруп мы предусматриваем участие нашего института ФГУП «ИМГРЭ» по оценке ресурсного потенциала рения в фумарольных газах вулкана Кудрявый и компании ООО «РУСРЕНИЙ» в добыче рения из этих газов.

Что нам выгоднее: совместное предприятие или продажа рения японцам?

Приоритетными направлениями являются: а) создание совместного предприятия по добыче рения и б) частичная продажа рения в Японию.

На вопрос, можно ли говорить об обеспечении к 2020 году, как запланировано в Федеральной программе по редким металлам, выпуска рениевого концентрата на вулкане Кудрявом, специалист ИМГРЭ подчеркнул, что это зависит от решения вопросов оценки месторождений как на Курилах, так и под Рязанью. Другими словами, необходимо понять, где и как выгоднее добывать рений.

По оценкам ИМГРЭ месторождения типа Брикетно-Желтухинского (БЖМ) под Рязанью, можно отнести к наиболее рениеносным:

76% ресурсов рения страны сосредоточены в подобных месторождениях. И большинство находится в Подмосковной провинции.

В 2013—2015 годах ИМГРЭ провело оценочные работы на БЖМ, с целью определения его промышленной значимости, где рений рассматривался как основной полезный компонент. Вывод: «Это новый геолого-промышленный тип гидрогенных месторождений». При анализе 25 проб кремния в 18 обнаружен рений, с содержанием 0,01−0,332 г/т. Рудная залежь с содержанием рения 0,1% г/т находится в северной части месторождения. А максимальное содержание рения зафиксировано в углисто-глинистых пластах (40−583 г/т). Разрабатывать это месторождение, как отмечают ученые, можно методом скважинно-подземного выщелачивания.