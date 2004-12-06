Тамбовская область, 6 декабря, 2004, 15:28 — ИА Регнум. Первый социокультурный комплекс, объединивший сельскую школу, медпункт и библиотеку, открыт в Мордовском районе Тамбовской области. Кроме того, этот комплекс сочетает функции дошкольного детского учреждения и досугового центра для молодежи. В 2005 году власти региона планируют расширить эксперимент еще в двух сельских школах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.