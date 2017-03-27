



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в настоящее время планирует посетить крупнейший саммит НАТО, несмотря на то, что ранее утверждал, что не может вписать встречу министров иностранных дел в свой график. Встреча с представителями военного альянса первоначально была запланирована на начало апреля. Однако на днях совещание было перенесено специально из-за Тиллерсона. «Государственный секретарь США посетит саммит НАТО в Брюсселе 31 марта», — сказал представитель Госдепартамента. «Визит состоится после его поездки в Турцию», — пишет издание Independent.

Трудно представить себе в новейшей истории другого госсекретаря, начало карьеры которого было столь же странным, как и у Рекса Тиллерсона. Он вступил в должность, не имея опыта работы в политике и в государственных, или связанных с госслужбой, учреждениях. Его деловые отношения с Владимиром Путиным и его окружением в бытность главой ExxonMobil у многих вызывали озабоченность, равно как и отсутствие у него интереса к нарушениям прав человека. Но западная пресса часто называет его единственным «взрослым» в администрации Трампа. А его назначение, как это было с Джеймсом Маттисом (министр обороны) и генералом Макмастером (советник по нацбезопасности), воодушевило некоторых аналитиков. В своей области он был очень успешным, привык к переговорам с иностранными правительствами и не был идеологически ангажирован.

К Трампу, как к неизбежности, уже начинают привыкать. Но вот Тиллерсон продолжает выглядеть как-то внесистемно — вне цикла, вне курса и приобретает какую-то странную репутацию. Возможно, от госсекретаря ожидают наглядность, какое-то отражение президента, посредничество,… но Тиллерсон избегает прессы. Странно, но, как и в случае с Маттисом, с ним даже не консультировались по вопросу запрета на въезд в США мусульман.

«Взрослых в Доме нет. Их отодвинули на второй план,… все время подчеркивается, что стратег Стивен Бэннон и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, стоят за Тиллерсоном, и госсекретарь все время говорит с Джаредом», — пишет The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Виноват не Тиллерсон. Все это отражает преднамеренное нивелирование администрацией государственного департамента и других учреждений. Ушли ключевые должностные лица, и их не заменили… Работников недооценивают, и они деморализованы. Тиллерсон был достаточно мудр, чтобы выбрать опытного заместителя — Эллиотта Абрамса, но он критиковал Трампа, и эту кандидатуру отклонили.

Белый дом явно преследует такие цели, как перестройка отношений с Россией и НАТО, а также новый подход к Ближнему Востоку под руководством Кушнера; ключевые фигуры имеют четкие взгляды на конкретные проблемы — такие как Китай и торговлю. Но похоже, включить новые императивы в стратегию никто не собирается, равно как и ничего не делается для того, чтобы начать исповедовать какое-то последовательное мировоззрение… Трамп презирает даже долгосрочных союзников [случай с Меркель]: его хвастливость и одержимость жесткостью отражают неспособность признать, что жесткая сила — лишь часть силы Америки.

Конечно, Тиллерсон только начинает. Вполне возможно, что очевидные ошибки — такие, как решение пропустить ключевое совещание НАТО — не результат хаоса, а преднамеренные действия, направленные на переосмысление этих отношений. Аналитики предполагают, что он достаточно умный и способный, чтобы играть в длинную игру и уступать, когда он выстраивает свои отношения с Трампом и с генералами Маттисом и Макмастером, постепенно постигая внешнюю политику и само правительство. Но до тех пор, пока не наступит день, когда Тиллерсон будет готов и сможет управлять своим собственным курсом, американская внешняя политика будет подвержена опасному дрейфу и тревожным всплескам активности, которые не смогут контролировать профессиональные институты. Тем временем государственный департамент будет разбазарен, а его тщательно приобретенные знания и понимание фундаментальных вещей — скучные, конечно, для нынешней администрации, «ничем не примечательные», но такие важные, будут заброшены. Многие инициативы и организации из прошлого во всем мире окажутся в вакууме.

«Я не хотел эту работу, — сказал Тиллерсон в одном из интервью. «Моя жена сказала мне, что я должен это сделать».

«Может, это способ бывшего главы компании Exxon просигнализировать о том, что он не политик, что он существует на другом — более высоком, чем обычная толпа вашингтонских карьеристов, уровне. Или менее уверенное признание того, что он знает, что недостаточно квалифицирован для поста государственного секретаря, но мы не должны винить его — это не его идея. При этом прочтении госсекретарь показывает пальцем на своего босса: «Я знаю, что мне здесь не место, но это Трамп виноват в том, что выбрали меня».

Кандидат на пост Верховного судьи Нейл Горсуч публично повторил слова, которые ранее ему приписывали в частном порядке, и описал нападки на неприкосновенность судей, которые позволяет себе Трамп, как «вызывающие тревогу и деморализацию». Могут ли эти намеки одних из самых важных людей в окружении Трампа, Тиллерсона и Горсуча, быть первыми признаками бунта на корабле?

Возможно, Горсуч затеял критику Трампа, заранее согласовав это с Белым домом, — чтобы проявить «независимость суда», что так необходимо ему сейчас для своего утверждения в сенате… Замечания Тиллерсона более интересны, отчасти потому, что они дают ответ на вопрос, почему он так неуклюже начал свою работу. Его «нежелание» объясняет и тот факт, почему его так быстро оттеснили на второй план. Госсекретарь почему-то неоднократно отсутствовал на встречах Трампа с другими главами правительств; его не приглашали участвовать в принятии ключевых решений; а возглавляемому им министерству угрожает сокращение бюджета почти на треть. Сейчас в Вашингтоне, когда-то могущественный директор компании Exon выглядит почти как опальный.

Его статус кажется настолько низким, что Боб Коркер, республиканский председатель комитета по иностранным делам сената, даже пытался защитить его, заявляя, что государственный секретарь «постоянно говорит с Джаредом», ссылаясь на зятя Трампа Джареда Кушнера.

Lori Berkowitz Джаред Кушнер

Тем не менее отсутствие энтузиазма в отношении работы не объясняет в Тиллерсоне все. Недавно он отправился в Азию без передвижного пресс-корпуса, объяснив, что может вызвать СМИ, когда ему будет что сказать. Конечно, это не признак недостаточной мотивации. Это признак, что человек все еще мыслит как корпоративный руководитель, который не понимает, что его новые боссы — налогоплательщики США, которые платят ему заработную плату и которым он должен отчитываться.

Точно так же он не желает объяснять свои приоритеты. Тиллерсон встревожил союзников по НАТО, объявив, что пропустит встречу с ними в следующем месяце, поехав вместо этого в Россию. Учитывая, что у администрации неприятности именно из-за связей с Россией, заявление о предпочтении Москвы старым союзникам Америки выглядело как вопиющая наглость…

Возможно, именно из-за всего этого Тиллерсон теперь пеняет на жену, которая сказала ему, что это была воля Бога», — пишет The Guardian.