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Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 24 марта составляли порядка 8, 1 млрд кубометров. В конце прошлой недели погода на Украине немного испортилась, и отбор из хранилищ пришлось возобновить, однако за неделю было потрачено всего 68 млн кубометров газа.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 1 октября 2017 по 1 апреля 2018 года базовая цена на газ для населения установлена на уровне 4942 грн. за тысячу кубометров (НДС, расходы на транспортировку и прибыль «Нафтогаза Украины» не включены). Однако эта цена — предварительная, поскольку в случае, если цена газа на немецком хабе NCG будет отличаться от неё более чем на 10%, то именно она будет принята в качестве базовой — об этой инициативе украинского правительства мы ранее сообщали.

У компании «Нафтогаз Украины» обозначились сразу две серьезные проблемы.

Первая — Стокгольмский арбитраж, о котором как-то позабыли на фоне блокады. Между тем до вынесения решения остаётся примерно 7-10 дней — если судьи по какой-то причине не отложат вердикт на более поздний срок. «Если мы проиграем, мы считаем, что вероятность этого достаточно низкая … Даже если будет соответствующее решение, то это будут обязательства «Нафтогаза», не Украины. Государство не покрывает никакие обязательства «Нафтогаза», не несет обязательства по ответственности «Нафтогаза». То есть «Нафтогаз» будет просто банкротом, и соответствующие наши активы при ликвидации «Нафтогаза» будут распродаваться и кредиторы в пределах определенной очереди будут получать средства», — успокоил коммерческий директор компании Юрий Витренко в онлайн-интервью еженедельнику «Новое время». При этом Витренко уточнил, что размер претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» может вырасти до 80 млрд долл., а ответные — до 50 млрд. Это связано с тем, что контракт действует до 2019 года (сегодня 50 и 30 млрд соответственно).

Между тем глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, как оказывается, готовился к такому сценарию заранее. Ещё в декабре мы сообщали о том, что стоимость украинской ГТС (по его мнению) — 30 млрд долл. Любопытно, что в те времена, когда отношения России и Украины ещё включали понятия «газотранспортный консорциум», оценка ГТС компанией Baker Tilly по просьбе украинского правительства было сходной — 2-29 млрд долл. Однако с тех пор прошло почти 4 года, ряд мощностей законсервированы, остальные давно не ремонтировались. Эксперты и тогда сомневались, что в случае создания консорциума в «Газпроме» согласятся с такой оценкой стоимости украинской ГТС. Так что даже если в «Нафтогазе» решатся расплачиваться ГТС, нас ждёт ещё долгая процедура согласования её стоимости.

Вторая проблема — глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук. Чиновник в эфире «5 канала» убеждённо доказывает, что энергия сжигания украинской соломы (если её тщательно собирать), может заменить Украине 9 млрд кубометров природного газа. Это уже делает Украину энергонезависимой, даже если потуги правительства по увеличению добычи газа пойдут прахом. Максимум для баланса потребуется 2-3 млрд кубометров газа. Однако в таком случае в существовании «Нафтогаза» в нынешнем виде нет никакого смысла — незачем организовывать сложные схемы реверса российского газа через 5-10 различных посредников, как это происходит сегодня. 2-3 млрд кубометров Украине сможет подкинуть практически любой из соседей, та же Польша, которая как раз достроит газопровод из терминала по перевалке сжиженного газа в Прибалтике. Главное, чтобы к тому времени глава госагентства обеспечил регионы Украины соломой и установками по её эффективному сжиганию.

Электроэнергия

Компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины) перестала обновлять информацию по запасам угля на украинских ТЭС. Согласно последним сведениям (на 20 марта) на складах ТЭС находилось 583 тыс. тонн антрацита (-79 тыс. тонн с 14 марта), а также 1,186 млн тонн углей газовых марок (+84 тыс. тонн).

В энергосистеме Украины в настоящий момент работают 21 блок и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 3245 МВт (примерно 23% от общей мощности украинской тепловой генерации). Вне резерва из-за отсутствия угля антрацитовой группы находились 5 блоков ТЭС суммарной мощностью 1160 МВт.

Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг с 1 апреля планирует повысить оптовую стоимость электроэнергии на 5,8%, до 1354,98 грн./МВт·ч (без НДС). Как ранее сообщалось, НКРЭКУ в этом году наоборот, планировала уменьшить оптовую стоимость электроэнергии примерно на 10-15%.

Практически одновременно с этим решением НКРЭКУ скорректировала тариф на отпуск электроэнергии компаниям «Энергоатом» (+2,9%, до 0,48 грн./кВт·ч). Атомщики, в свою очередь, просили поднять до 0,68 гр. н/кВт·ч. Тарифы для ТЭЦ выросли на 9,2-22,7%.

Производство электроэнергии на Украине несмотря на режим ЧП в энергетике в минувшем месяце выросло на 4,4% (к февралю 2016 года) — до 14, 8 млрд кВт·ч. Всего же с начала года электростанции Украины произвели 31, 4 млрд кВт·ч электроэнергии — +3, 8% к аналогичному периоду 2016 года.

Стимулирующее тарифообразование, внедрения которого на Украине ждали весь 2017 год, похоже всё-таки на подходе. По словам председателя НКРЭКУ Владимира Вовка, впервые она может быть применена с III квартала 2017 года, либо (крайний срок) — с начала 2018-го.

Уголь

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик подтвердил намерение запретить импорт энергетического угля из РФ. Об этом он заявил журналистам после очередного заседания Кабмина, состоявшегося 22 марта. По его словам, этот вопрос запланирован к рассмотрению на 6 апреля. Причина — украинцы не хотят покупать в РФ уголь, который может оказаться донбасским. Если верить информации украинских СМИ, то 1-20 марта из самопровозглашённых республик на территорию РФ было направлено 3,4 тыс. тонн полувагонов с углём общей массой 230 тыс. тонн. Такие данные приводит «Экономическая правда», ссылаясь на данные РЖД. Учитывая динамику, месячный объём поставок может достигать 350-400 тыс. тонн.

Куда он девается? Слово члену профсоюзного комитета профсоюзной организации «Народная солидарность» Мариупольского меткомбината «Азовсталь» Александру Ткачёву: «Часто сталкиваюсь с мифом, что предприятия, которые находятся на подконтрольной Украине территории, пострадают. Парадокс случился, до блокады мы производили 27 выплавок в сутки, после, я говорил вот с коллегами, план увеличился до 40 выплавок. То есть мы нарастили на 50% норму выплавки стали, и это только на «Азовстали». Что не будет поставляться кокс, уголь, антрацит. Неправда. У меня есть данные, что вопреки решению СНБО, президента, в порт азовстальский заходят баржи со стороны Российской Федерации с углем, который перерабатывается на нашем же предприятии».

Впрочем, это всё же не общая тенденция. Уже есть статистика промпроизводства (февраль 2017/февраль 2016) — снижение на 1, 7%: минус 11, 7% по добыче ЖРС, минус 4, 3% — по металлургии в общем. Однако есть и такие вот локальные всплески. Таким образом, официальная блокада Донбасса тоже не является абсолютной.

Между тем глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук напоминает, что поставки антрацита на ТЭС должны начаться не позднее мая. «Если на май не будет обеспечено начало поставок… может иметь место тот сценарий, о котором говорили в феврале».

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич подтверждает эту оценку: «Если до мая не будет поставок антрацита, то уже в мае могут начаться веерные отключения света в семи областях страны. Это центральная и частично восточная Украина», — отметил он в комментарии «Голос.ua». Последнее звучит как плохая шутка, поскольку именно в восточных областях сосредоточен энергетический потенциал Украины. Но таковы реалии.

И тут возникает коллизия, потому что выполнить можно лишь одно из этих условий. Либо прекратить закупки угля в РФ с начала апреля и потихоньку отрабатывать альтернативные маршруты («Центрэнерго», как мы помним, принимает заявки на поставку 4 с лишним млн тонн антрацита в 2017 году до середины апреля), либо бороться с возможностью веерных отключений. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии «Комсомольской правде» поясняет: в уголь из Австралии и США следует закладывать 1,5-2 месяца на доставку. Из этого следует, что поставки должны быть крайне хорошо согласованы. Ведь в случае резкого дефицита увеличить их можно минимум через 45 суток, а в случае профицита возникнут проблемы с хранением (донбасский антрацит хранится в районе добычи и направляется к ТЭС по мере необходимости). Уголь из ЮАР идёт немного быстрее 30-45 дней. Так, по словам Насалика, первый уголь из ЮАР будет получен только мае. Логично было бы тогда уж и от российского антрацита отказываться не раньше мая — вдруг какой-либо форс-мажор? Но Украина не ищет лёгких путей.

Правительство пока что склоняется к первому варианту — премьер-министр Владимир Гройсман уже анонсировал, что источниками антрацита станут США, ЮАР и Австралия.

Ещё один вопрос — деньги. Они необходимы, чтобы купить уголь. Для этого их нужно собрать — это делается через тариф для ТЭС. С 1 апреля НКРЭКУ повысила предельную закупочную стоимость угля для ТЭС — до 2071-2222 грн./тонну (газовые угли и антрацит). Именно такое возмещение теперь будет заложено в тариф для тепловых станций. Однако в конечном счёте заплатят всё равно потребители — именно поэтому вырастет и оптовая стоимость мегаватта, о чём говорилось выше. Однако, как считает Дмитрий Марунич, этого всё равно недостаточно: «Нужно дополнительно шесть миллиардов гривен где-то найти [для покупки антрацита на 2017 год — Ред], потому что в тарифе их нет сейчас. Вот и все. Поэтому где они будут искать, покупатели, эти деньги, каким образом? Где покупать валюту? Это, пожалуй, их личные проблемы. Это личная проблема компании «Центрэнерго», компании «Донбассэнерго» и компании ДТЭК [в том смысле, что государство на это пока не отреагировало — Ред]», — заявил эксперт в эфире радио «Голос Столицы».

Добыча собственного угля на Украине в феврале 2017 года снизилась на 24, 4% (в сравнении с февралём 2016 года) — до 2 млн тонн. Всего за январь-февраль на украинских шахтах было добыто 6, 22 млн тонн угля, что на 18, 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

У промышленности — свои источники. Так Побужский ферроникелевый комбинат планирует закупать энергетический уголь марок Г и ДГ в Колумбии (именно эти сорта подходит заводчанам по технологии). В настоящее время на заводе ждут решения правительства, хотя такое положение вещей для завода убыточно: приходится для подстраховки держать на складах двухмесячный запас угля. «А это $2 млн, вынутых из оборота, на закупку 20 тыс. т», сетует гендиректор предприятия Олег Беспалов в комментарии для UAprom.

Народный депутат Михаил Бондар («Народный фронт») внёс в Верховную раду законопроект, в котором предлагается установить мораторий на банкротство государственных шахт вплоть до 1 января 2019 года. Автор документа настаивает, что таким образом хочет спасти шахты от расхищения, оздоровить и подготовить к дальнейшей приватизации.

Нефть

Заместитель гендиректора «Укртранснафты» Андрей Пасишник сообщил журналистам о завершении подготовки нефтепровода «Мозырь-Броды» для транзита нефти: «Укртранснафта» завершила работы по вытеснению водного консерванта и заполнения нефтепровода «Мозырь-Броды» нефтью сорта Urals. Введение в эксплуатацию отрезка нефтепровода, который на протяжении последних трех лет содержался в безопасном состоянии, запланировано на следующей неделе», — говорится в сообщении компании.

В свою очередь, заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Сергей Гриб рассказал о прибытии первого танкера с иранской нефтью для Мозырского НПЗ. «Танкер с иранской нефтью объемом 80 тыс. тонн прибыл в порт Одессы и уже разгружен», — передаёт его слова Зеркало недели. Таким образом, вскоре эта партия нефти окажется на белорусском предприятии.

Сама Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти с ранее анонсированных 1,3 млн тонн до 1,9 млн тонн в текущем году. Об этом в интервью изданию Trend рассказал вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Тем временем добыча собственной нефти на Украине падает В феврале добыли только 171 тыс. тонн, это на 3,2% меньше, чем в феврале 2016 года. Добыча за январь-февраль составила 360 тыс. тонн (-1,7% к аналогичному периоду прошлого года).

Отопление

«Если комиссия предлагает передать по определенным критериям тарифообразования по теплоснабжению и водоснабжению, я думаю, что я, как президент, и правительство должны это приветствовать… Зачем вмешательства центральных органов власти в дела города или поселка, где живет меньше 100000? Тарифы для них должны устанавливаться не в Киеве… Кто хочет потратить средства местных бюджетов для того, чтобы компенсировать часть тарифов — это их право, их полномочия», — такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко во время Совета регионального развития. На практике это означает, что тарифы на тепло для небольших районных центров в основном увеличатся, поскольку в основном это старый жилой фонд с изношенными сетями. Выиграют от этого решения разве что жители городов-спутников АЭС, которые получают бросовое отопление от станций.

«Это значит, что тарифы устанавливаются неадекватно. Теперь власть хочет сбросить с себя ответственность, и передать её на уровень глав администраций», — комментирует слова Порошенко директор Института города Александр Сергиенко для «Голос.ua». Однако дело ведь не столько в том, кто устанавливает тарифы, а кто определяет стоимость энергоносителей на внутреннем рынке. Можно передать вопрос тарифом на места, однако пока стоимость газа для городских котелен зависит от правительства (а оно, в свою очередь, подтягивает их к цене на хабе в Германии), всё, что могут сделать городские власти — изыскать источник дотирования. Это типичная децентрализация по-украински — подсунуть местным властям обманку, оставив реальную власть в центре.

Отопительный сезон на Украине всё же прекращается досрочно. По крайней мере во Львове городские тепловые сети прекратили подачу теплоносителя в дневное время — топить обещают только ночью, чтобы не мёрзнуть. В Киеве, несмотря на просьбы горожан, батареи пока тёплые, однако «Киевэнерго» также нашло способ экономить: отопление отключают в административных зданиях.