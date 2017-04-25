Последние переговоры по сирийскому конфликту в Астане прошли без участия самой сирийской оппозиции, что стало предметом для критики внутри Казахстана. Вопросы люди задавали следующие:

Andy_Bay Астана

Нужно ли вообще Казахстану любое посредничество? Зачем Казахстану посредничество в этом вопросе, ведь Сирия далеко? Зачем нужны переговоры в Астане, если есть переговоры в Женеве? Нужны ли переговоры в таком небольшом составе? Какие выгоды получит Казахстан от этих переговоров конкретно?

На мой взгляд, на эти вопросы будет очень полезно ответить, чтобы зафиксировать интересную ситуацию во внешней политике Казахстана и в мировой политике.

Экскурс в историю

Но сначала небольшое отступление — относительно границ на Ближнем Востоке. Есть границы естественные, есть границы исторические, которые выработаны столетиями и поэтому их все уважают, а есть совсем другие границы. Их чертят на карте карандашом победители, исходя из своих интересов и не считаясь с мнением побежденных. Такие границы не сильно устойчивы. И именно такие границы были созданы на Ближнем Востоке в результате соглашения Сайкса-Пико 1916 года. Эти границы бывших османских владений были установлены для удовлетворения амбиций и потребностей Великобритании и Франции, а не народов, которые населяли регион. Потом после Второй мировой войны был создан Израиль, чьи войны с арабскими государствами также перекроили карту, оставив еще больше недовольных. Поэтому на Ближнем Востоке постоянно были попытки арабов как-то объединиться и изменить карту еще раз: Арабская федерация Ирака и Иордании 1958 года, Объединенная Арабская республика Сирии и Египта 1958−1971 годов, Федерация Арабских государств Египта, Ливии и Сирии 1972−1977 годов. При этом не учитывались интересы тех же курдов, которые, имея довольно большую численность, вообще не получили никакого государства. Фактически, на передел постколониальных границ работал как панарабизм, так и стремление евреев и курдов получить себе территорию.

Вторая проблема Ближнего Востока — это уход с политической арены баасизма. Баасизм на Ближнем Востоке играл практически такую же роль, как коммунизм в Евразии. Были опорные страны победившего баасизма — Ирак и Сирия, и были страны, где баасисты просто были одной из партий — в Алжире, Бахрейне, Египте, Иордании, Кувейте и других арабских странах. Как только он рухнул как по причине развала СССР, который его поддерживал, так и с окончанием режима Саддама Хусейна, то образовался идеологический вакуум. Этот идеологический вакуум был заполнен исламистами, которые во многом эксплуатируют те же лозунги, что и баасисты.

Третьей проблемой Ближнего Востока является вопрос компенсации и ответа ислама в регионе. Дело в том, что с развалом Османской империи и свержением султанов пост халифа даже в традиционно светском понятии остался пустым. После этого время колониальной оккупации, поражений от Израиля породили большой запрос на объединение части мусульманской уммы под предводительством какого-нибудь харизматичного человека, который объявит себя халифом и попытается снова повести мусульман к величию или хотя бы к отмщению.

Таким образом, сейчас переговоры по урегулированию в Сирии на самом деле не столько про саму Сирию, сколько про будущую конфигурацию Ближнего Востока в целом. А регион очень важен из-за того, что он находится близко к Европе, там много населения, там расположены святыни авраамических религий и существенные запасы нефти и газа. Именно поэтому там столько сторон конфликта, и далеко не все из них расположены в этом регионе — многие за его пределами, но все равно имеют того или иного рода союзников внутри Сирии.

Трудность для переговоров представляет еще и сам конфликт: он, во-первых, очень масштабный (миллионы беженцев, полмиллиона убитых), во-вторых, там идет раскол по этническим, племенным и религиозным границам, что сильно ожесточает, в-третьих, там часто используются диверсии против командиров противника. Получается, за стол переговоров должны сесть люди, которые отдавали приказы об убийстве друг друга.

К примеру, в переговорах принимает участие Мохаммед Аллуш, один из лидеров «Джейсул Ислам». Его брат Захран, который до него возглавлял «Джейсул Ислам», организовал 18 июля 2012 года взрыв около здания Службы безопасности Сирии, в котором погибли министр обороны Дауд Раджихи, его заместитель Асефа Шауката (муж сестры Башара Асада), помощник вице-президента и бывший министр обороны Хасан ат-Туркмани, директор управления национальной безопасности регионального отделения партии Баас Хишам Ихтияр. А в 2015 году армия Сирии ракетным ударом ликвидировала Захрана Аллуша и его заместителя. То есть в противостоянии уже играет фактор личной мести. И даже просто посадить этих людей за стол переговоров — уже большое достижение.

Переговоры в Женеве

Было бы неправильно говорить об Астанинских переговорах, не сказав о Женевских — ведь они являются их частью и дополнением.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году, а 30 июня в 2012 года в Женеве состоялась первая Международная конференция по урегулированию конфликта в Сирии, в которой приняли участие главы ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), министры иностранных дел России, США, Великобритании, Китая, Франции, Турции, Ирака, Кувейта, Катара и Евросоюза. Участники конференции сформировали «Группу действий» по Сирии. Сначала участники пришли к соглашению и подписанию «Женевского коммюнике» про создание коалиционного правительства, но потом часть переговорщиков захотела свержения Асада, и все на этом кончилось. Надо отметить, что сирийское правительство и оппозиция тут друг с другом в переговорах не участвовали.

Вторая конференция состоялась 22−31 января и 10−15 февраля 2014 года. Участниками были уже 40 государств, в том числе и все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Но никаких договоренностей добиться не удалось.

Затем были две встречи в Вене: в октябре 2015 года и ноябре 2015 года. На первой встрече решили сохранить единую Сирию и ее государственные институты, уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группы, власти и оппозиция должны были создать единое правительство, принять конституцию и провести выборы. На второй встрече договорились, что в течение шести месяцев власти и оппозиция Сирии должны определиться с формированием правительства национального единства, а в течение 18 месяцев в стране должны пройти выборы по новой конституции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Третья конференция в Женеве началась 29 октября 2016 года и завершилась 27 апреля 2016 года. Правда, на переговоры не получили приглашения курды, что сразу поставило их результаты под угрозу.

После длительного перерыва четвертая конференция прошла в Женеве с 23 февраля по 3 марта 2017 года. По итогам консультаций удалось лишь согласовать программу следующего раунда переговоров.

Надо отметить, что переговоры идут очень тяжело — косвенным показателем тут может быть то, что ООН сменила уже двух своих представителей — сначала Кофи Аннана, потом Лахдара Брахими, теперь процессом руководит Стаффан де Мистура.

В чем причины слабых результатов Женевских переговоров? Дело не только в общей ожесточенности конфликта, но и в том, что страны — посредники, а по сути, те силы, которые стоят за разными сторонами конфликта, не могут договориться друг с другом. Кому-то не нравится Иран, кому-то Саудовская Аравия, кому-то Турция, кому-то Россия, кому-то США и так далее. В общем, участников слишком много, чтобы они могли хоть как-то договориться, а не заниматься взаимными интригами. Поэтому тут была применена модифицированная тактика «салями», и из общего переговорного процесса выделилась часть — Астанинские переговоры.

Фактически, эти переговоры выделили часть стран (Россия, Иран, Турция, Иордания), которые сейчас находятся друг с другом в хороших отношениях и готовы договариваться. То есть Астанинские переговоры взяли на себя часть функций Женевских переговоров, что не так уж и много, а с другой стороны — не так уж и мало.

Астанинский процесс

Общую идею начать переговоры в Астане первым подал президент России Владимир Путин 16 декабря 2016 года. Однако в Астане до этого были уже встречи сирийских политических сил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Так что определенный опыт у Казахстана именно в этом вопросе был. Затем в процессе переговоров к Турции и России присоединились Иран в качестве участника процесса и США в качестве наблюдателя. Руководство Казахстана в кратчайшие сроки организовало переговорную площадку и пригласило всех, кто хотел пойти на переговоры.

23−24 января 2017 года в Астане состоялась первая Международная встреча по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, США в роли наблюдателя, ООН, правительства и вооруженных оппозиционных группировок Сирии. Впервые с момента начала конфликта в 2011 году представители вооруженной оппозиции и правительства Асада сели в Астане за один стол переговоров. Результатами переговоров стали:

Россия, Турция и Иран подтвердили решимость совместно вести борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также проводить необходимую работу по их размежеванию от оппозиционных группировок, участвующих в переговорном процессе и не причисляемых странами-гарантами (но не правительством Башара Асада ) к террористическим;

) к террористическим; Также Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление, где отмечается, что они будут добиваться сохранения режима прекращения огня путем использования своего влияния на соответствующие стороны и активно сотрудничать на Астанинской платформы для обсуждения конкретных вопросов;

Еще было принято решение о создании трехстороннего механизма по мониторингу и обеспечению полного соблюдения режима прекращения огня, предотвращению провокации и определению условий для присоединения к режиму прекращения огня.

Вторая встреча прошла 15−17 февраля. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня — России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей — США.

По итогам двухдневных переговоров страны — гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. Группа должна выполнять следующие задачи:

обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций;

укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта;

проведение консультаций по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий;

расследование случаев нарушения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН;

предотвращение эскалации насилия и содействие облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

Кроме того, на встрече достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию.

14−15 марта 2017 года в столице Казахстана прошла третья Международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса. В переговорах приняли участие делегации стран — гарантов режима прекращения боевых действий — России, Турции и Ирана, а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии. Вооруженная оппозиция отказалась участвовать во встрече, однако учитывая, что при поддержке стран-участников в Сирии действуют свои вооруженные группировки, то им придется считаться в той или иной степени с принятыми на встрече договоренностями.

По итогам двухдневных переговоров страны — гаранты приняли совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность укреплению режима прекращения боевых действий, особо отметили значение Астанинского процесса как дополняющего и укрепляющего Женевские переговоры под эгидой ООН, приветствовали их возобновление и продолжение 23 марта 2017 года.

Если говорить об уровне делегаций на переговорах в Астане (сведений о главе делегации Иордании в открытых источниках обнаружить не удалось), то их пока что представляли:

Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар аль-Джафари Специальный представитель Президента Российской Федерации по Сирийскому урегулированию Александр Львович Лаврентьев Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Онсари Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Казахстане Уильям Крол (в качестве наблюдателя)

Не менее важен состав участников от сирийской оппозиции. В переговорах принимали участие такие известные группировки, как (также принимали участие и более мелкие группы):

Организация «Джейсул Ислам» (Джейш аль-Ислам) — бывшая группировка Лива аль-Ислам, контролирует оазис Гута севернее Дамаска, салафиты, численность 12−25 тысяч человек Дивизия «Султан Мурад» — организация сирийских туркоманов, расположена около Алеппо, численность около 1300 человек Организация «Джейсул Идлиб» (Джейш аль-Идлиб) — состоит 3 трех отрядов, общей численностью 6 тысяч человек, базируется около города Идлиб Организация «Фейлак Шам» (Фейлак аш-Шам) — это 19 мелких отрядов, общей численностью 4 тысяч человек, базируются в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Хомс

То есть, в принципе, Астанинский процесс оказался по некоторым параметрам даже эффективней Женевского.

В чем польза для Казахстана?

Надо отметить, что в данном случае с рядом участников переговоров Казахстан не только имеет мощные связи, но и уже выступал для них в качестве посредника:

Для России Казахстан выступал посредником как в переговорах с Турцией, так и с Украиной, Францией и Германией накануне заключения Минских соглашений. Для Турции Казахстан улаживал проблемы во взаимоотношениях с Россией — мирил Путина и Эрдогана. Ирану Казахстан, при согласии МАГАТЭ, России и Запада, продавал уран (950 тонн желтого кека за 3 года) и плюс выступал одним из участников решения иранской ядерной проблемы

Таким образом, первая выгода от посредничества — это укрепление партнерства с уже действующими союзниками, что тоже очень важно. В будущем можно рассчитывать на ответные шаги.

Вторая важная выгода — это выполнение обязательств в рамках работы Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Раз было декларировано участие и помощь в разрешении конфликтов — это надо выполнять.

Третья выгода — чем больше Казахстан работает с Сирией, тем больше у него возможности получить оттуда важную информацию, касающуюся казахстанских граждан, которые там воют в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), да и в принципе вообще знать, что там делают потенциальные противники.

Ну и последнее по счету, но не последнее по важности — это получение опыта участия в большой международной политике. Как говорится, пусть это не очень честная игра, но это единственная игра в городе. В нее можно выиграть, можно проиграть, но если в нее не играть, то тебя вообще за достойную внимания страну не будут принимать. То есть если есть желание, чтобы Казахстан что-то значил на международной арене, придется во всем этом участвовать, формируя собственную внешнеполитическую культуру, структуры и опыт.

Заключение

Что можно сказать в заключении? По всей видимости, Астанинский переговорный процесс будет продолжаться, потому что в нем заинтересованы страны-гаранты и правительство Сирии как минимум. Стороны решили провести следующую встречу высокого уровня в Астане 3−4 мая 2017 года и договорились провести предварительные консультации на экспертном уровне в Тегеране 18−19 апреля 2017 года. Учитывая, как непросто вообще проходят переговоры по Сирии, можно констатировать определенные успехи.

К Астане и работе казахстанского министерства иностранных дел приковано внимание международных организаций и СМИ. Наверняка не останется незамеченной и остальная деятельность страны в Совете Безопасности ООН. Постепенно Казахстан становится все более опытным игроком во внешней политике, и это хорошо, потому что Большая игра не закончится никогда.