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Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон выступил с громким заявлением о том, что военные действия против КНДР не исключаются, также добавив, что подход «стратегического терпения» президента Трампа завершен. Хотя Тиллерсон и не указал, какие военные варианты прорабатываются, однако нанесение бомбовых ударов является наиболее вероятным шагом. Так, США обладают значительным преимуществом в воздухе над Северной Кореей, тогда как успех военно-морского подхода неясен, а сухопутная операция связана со слишком большим риском, пишет Роберт Келли в статье для The National Interest.

Идея нанести удар по Северной Корее обсуждалась давно, поскольку Пхеньян регулярно совершает провокации против Южной Кореи, Японии и самих США. Ряд таких провокаций носил довольно вопиющий, как считает автор, характер, достаточный для того, чтобы Вашингтон в его военных действиях поддержало международное сообщество. В частности в 1968 году КНДР захватила корабль радиотехнической разведки «Пуэбло» и удерживала его экипаж на протяжении почти года. Годом позднее Пхеньян сбил разведывательный самолет США, в результате чего погибли все находившиеся на его борту члены экипажа.

В 2010 году Северная Корея потопила южнокорейский сторожевой корабль, а также обстреляла удерживаемый Южной Кореей остров, в результате чего погибло 50 человек. Однако в каждом из этих случаев Вашингтон, Сеул и Токио выбирали курс на сдерживание. Причины такой терпеливости по большей части никуда не делись, по-прежнему актуальны, и они могут стать препятствием для администрации Трампа в решении северокорейской проблемы.

Во-первых, это проблема того, что Сеул крайне подвержен ответному удару со стороны Пхеньяна, что является, вероятно, наиболее значительной причиной военной сдержанности Южной Кореи. Страна очень плохо подготовлена к длительному обмену ударами с КНДР, поскольку Сеул и провинция Кёнгидо, в которой он находится, расположены на самой границе демилитаризованной зоны. В этой провинции проживает 55% всего населения Южной Кореи, она является экономическим и политическим сердцем сильно централизованного государства.

Во-вторых, для нанесения удара по КНДР администрации Трампа необходимо политическое одобрение со стороны Японии и Южной Кореи — двух стран, на плечи которых ляжет основная ноша ответного удара. С точки зрения закона, Трамп может пойти на такой шаг без согласия, однако тем самым он поставит на союзе с ними крест.

И если Япония, возглавляемая ястребом премьер-министром министром Синдзо Абэ может пойти на такой риск, на данный момент Южная Корея — после импичмента президента — к этому не готова. Более того, левые, которые, по прогнозам многих экспертов, придут к власти в результате майских выборов, без сомнения, не одобрят авиаудары.

В-третьих, нанесение таких ударов не будет носить «хирургического» характера и может занять дни и даже недели. В таком случае подобное развитие событий будет больше напоминать войну, нежели ограниченные военные действия. Так, сделав выводы из Корейской войны, Пхеньян как следует защитил свой военный потенциал от авиаударов, а также активно применяет мобильные ракетные установки и подводные лодки. Если США попытаются нанести удар по ракетному и ядерному потенциалу КНДР, кампания авиаударов будет обширной и затяжной. В ходе конфликта Пхеньян может решить использовать оставшийся потенциал против Южной Кореи и Японии. И чем дольше будет длиться военная кампания США, тем выше вероятность ответного удара.

В-четвертых, неизвестно, что является «красной чертой» для КНДР. Так, у Корейской народной армии (КНА) имеются военные планы, и в них почти наверняка содержатся варианты того, как отвечать на те или иные действия союзников США. Если учесть, что ядерные и ракетные программы являются самыми ценными активами КНДР, легко себе представить, чем ответит КНА.

Опять же чем дольше будет длиться военная операция США, тем больше она будет походить на войну, а не на ограниченные военные действия, поэтому северокорейская элита может сделать что-то, из-за чего также возникает риск перерастания конфликта в войну.

В-пятых, Пхеньян, как считает автор, почти точно будет использовать человеческие щиты, окружая потенциальные цели мирными людьми.

Наконец, подобная кампания поставит крест на отношениях США и КНР — страной, которая будет самым важным партнером Вашингтона в ближайшие годы и десятилетия. Любые военные действия США будут проводиться вопреки протестам в США. Более того, Белый дом, скорее всего, не сообщит об операции своевременно. Китай негативно относится к Северной Корее, однако опасается её развала и военной гегемонии США в Азии даже больше.

Наличие этих преград и ограничений не говорит о том, что авиаудары невозможны, однако с учетом того, что в прошлом они не давали провести военные операции, нет оснований полагать, что что-то изменилось. Сам факт того, что США рассматривают возможность проведения этих воздушных ударов, несмотря на эти преграды, говорит о том, насколько опасной становится проблема Северной Кореи.