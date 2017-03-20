



Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США Объект

На российские экраны вышел фильм «Скрытые фигуры» про роль афроамериканцев в космической программе. В США прокат картины стартовал еще в Рождество, но лента до сих пор держится в десятке самых кассовых. Она стала самой коммерчески успешной на внутреннем рынке из всех номинантов на главный «Оскар», опередив идущий следом «Ла-Ла Ленд».

В производстве «Скрытых фигур» принимала участие кинокомпания «Двадцатый век Фокс», как правило, снимающая с прицелом на консервативного зрителя. Авторам удалось создать яркую атмосферу Юга с бытовыми проявлениями сегрегации. Для этих целей использовались хроникальные кадры середины ХХ века, на фоне которых иногда, посредством спецэффектов, для пущей аутентичности возникают актеры.

Три женщины-афроамериканки работают над космической программой НАСА. Русские запустили много спутников и скоро отправят в небо человека, а Америка плетется в хвосте у своего геополитического соперника. В деле догнать и перегнать Советы конструкторам могут помочь темнокожие знатоки математики, стоит лишь им предоставить возможность отличиться. Но пелена расизма застилает многим глаза, пока за искоренение порока общества не берется местный босс, этакий американский Королев. Он кувалдой разносит табличку туалета «для цветных», заявив, что в НАСА все мочатся одним цветом. Ранее одной из героинь приходилось бегать за километр, чтобы попасть в женскую уборную, потому что всё, что поближе, предназначалось для белых.

Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США NASA

«Скрытые фигуры» сделаны очень профессионально, с внутренним драйвом. Для такой тяжелой темы выбрана форма комедии, что ранее уже приносило успех в другом похожем опыте — картине «Прислуга»: в обеих картинах играет Октавия Спенсер, видимо, для подчеркивания близости двух проектов. За прежнюю роль актриса получила «Оскар», за новую — номинировалась на аналогичную награду от Киноакадемии. В «Скрытых фигурах» много артистизма, музыки, юмора, которые сглаживают и даже иногда преодолевают несправедливость сегрегации. Но в отличие от политкорректных американцев мы можем позволить себе оценить степень конъюнктурности вышедшей ленты.

«Скрытые фигуры» открываются вступительными титрами «Основано на реальных событиях». В действительности, почти все персонажи вымышлены, за исключением трех главных героинь-афроамериканок, да и у тех большей частью образ собирательный, объединяющий в себе множество чужих попыток добиться равноправия цветных в США. Авторы часто сгущают краски, хотя, разумеется, в реальности иногда бывало и похуже, правда, в отношении других темнокожих. Кэтрин, главное действующее лицо картины, не бегала на рабочем месте по километру в туалет и не стесняла себя в пользовании уборных для белых. Современницы вспоминают, что в НАСА не было атмосферы расовой нетерпимости, и никто не разбивал таблички с надписями о раздельном пользовании отхожими местами. Заседания суда, который разрешил афроамериканке учиться в высшем заведении для белых, тоже не было. Стремление авторов фильма следовать идее равноправия, привело к искажению точности биографий. В некоторых эпизодах борьба за эмансипацию происходит в отношении не столько темнокожих, но женщин в целом. Досадным остается факт, что «Скрытые фигуры» сняты белым мужчиной, который физиологически не способен в полной мере осознать глубину затронутых в картине проблем. С привлечением к работе над проектом оператора-женщины тоже были определенные сложности, так как в Голливуде их мало.

Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США Детский рисунок

История про группу афроамериканок в НАСА была ранее неизвестна. Даже сценаристка Эллисон Шредер, родственники которой и она сама были связаны с космической сферой, никогда не слышала фамилии героинь картины. Книга, которая положена в основу фильма, была опубликована одновременно со стартом проката. Таким образом, в сценарии предпринята попытка вычленить из истории отдельных действующих лиц, показав их исключительность. Эта, своего рода, атомизация призвана показать единство людей и общества на пути к достижению цели. Какое счастье, что одна из тех, чья жизнь была показана в «Скрытых фигурах», дожила до премьеры и дефилирования в каталке по сцене «Оскара»! Но даже она удивилась, почему к ней приковано столько внимания. «Я просто занималась решением проблем, которые нужно было решить», — сказала Кэтрин Джонсон, отказываясь мириться с тем, что ее прошлое уникально. Но общество, вернее, власть, рассудила иначе и наградила женщину Президентской медалью Свободы в 2015. В том же году именем другой героини картины назвали вычислительный центр в НАСА. Налицо некая политическая конъюнктура, призванная за короткий срок компенсировать столетия угнетения афроамериканцев. Если через десяток-другой лет станет актуальной тема принижения латиноамериканцев, то они запросто сгодятся как герои ремейка или продолжения «Скрытых фигур». Например, в основу сценария может лечь история про мексиканца-уборщика, который неожиданным движением швабры подскажет главному инженеру траекторию космического корабля.

Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США Рукопожатие

В голливудских фильмах про космос всегда интересной выглядит мотивация американцев в вопросе освоения вселенной. Идеализм подхода советского человека чужд материализму общества западного потребления, и в свое время Стэнли Кубрик снял «Космическую одиссею 2001», чтобы объяснить массам, зачем США нужно лететь в небо. Более 40 миллионов зрителей посмотрели эту картину, которая по нереализованному замыслу должна была начинаться с получасового вступления, в котором десяток ученых растолковывал обывателям про глубины вселенной. В «Скрытых фигурах», помимо наивного взгляда («Хотим посмотреть, что там вверху?»), озвучена прагматическая причина стремления в космос — опередить русских, которые могут запустить бомбу на орбиту. Кеннеди, который постоянно мелькает в кадре, говорит про важность водрузить американский флаг свободы на Луне первыми. По сути, единение граждан США, продемонстрированное в картине, это сплоченность нации в противостоянии опасному врагу, коим считался Советский Союз. Первична идея быть вместе против кого-то, чем объединиться под банальным лозунгом освоения космоса ради любопытства. Этой жесткой и простой мыслью завораживают зрителя «Скрытые фигуры», где афроамериканку на всякий случай допытывают — не русская ли она? Первый белый в кадре, оказавшийся полицейским, готов презреть свои расистские взгляды ради того, чтобы насолить коммунистам в космосе. Несмотря на этот идеологический бэкграунд, не очень приятный для российского зрителя, фильм достоин просмотра. «Скрытые фигуры» — удачный образец пропаганды и идеи национального единения, завернутый в комедийную обертку.