



Daniel Cole Солдаты НАТО

Несмотря на неоднократные заявления официальных лиц США о том, что союзники Вашингтона по НАТО должны более активно брать на себя финансовую ношу коллективной безопасности, сами эти лица зачастую подрывали достоверность своих предостережений, когда подчеркивали важность альянса для безопасности США. Тем не менее пришло время довести угрозы до конца и позволить странам Европы самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Так, напряженная встреча Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стала подтверждением того, что глава Белого дома настроен серьезно и будет настаивать на более активном разделении финансовой ноши альянса. Трамп не только раскритиковал Берлин за невыполнение взятых на себя обязательств, по которым Германия должна направлять, по крайней мере, 2% своего ВВП на оборону, он также заявил, что ФРГ должна НАТО и США, являющимся лидером альянса, «огромные суммы» за прошлые годы, когда Берлин не дотягивал до 2%. В свою очередь, официальные лица ФРГ отвергли подобные требования и стоящую за ними логику Трампа, в том числе отметив, что разница в относительных расходах членов альянса не имеет значения для коллективного вклада в оборону.

Не впервые, отмечает автор, администрация США призывает к более активному разделению финансовой ноши со стороны стран — членов НАТО в Европе. Так, глава внешнеполитического ведомства при администрации Дуайта Эйзенхауэра Джон Фостер Даллес пригрозил провести «мучительную переоценку» обязательств Вашингтона перед безопасностью Европы, если союзники не станут делать больше. Более недавним примером можно называть предупреждение, которое сделал глава Минобороны при Бараке Обаме Чак Хейгел, заявивший, что страны Европы должны повысить свою обороноспособность, иначе поддержка их со стороны США окажется под угрозой.

Однако свои предостережения официальные лица США подкрепляют заявлениями о важности европейской обороны для собственной безопасности США. Когда эти официальные лица в привычной манере утверждали, что благополучие континента не только составляет важный интерес для США, но и жизненно необходимо для Вашингтона, лидеры стран Европы понятным образом отметали сопровождающие предупреждения как не имеющие под собой оснований. Они либо вообще игнорировали призывы к тому, чтобы разделять ношу, либо давали пустые обещания большей поддержки, которые сами же потом нарушали.

В действительности лидеры США никогда не давали официальным лицам Европы достаточных мотивов для того, чтобы те брали на себя большую ответственность за свою безопасность. Этого мотива не было потому, что Вашингтон никогда не верил, что он может себе позволить выйти из НАТО или хотя бы сократить свою в нем роль, если союзники не сменят свою позицию. Что хуже, лидеры США неоднократно давали понять это Европе — иногда во время очередных скандалов вокруг разделения ноши.

Есть тем не менее основания полагать, что нынешняя администрация, возможно, более серьезно настроена, чем предшественники Дональда Трампа, требовать от союзников увеличить их военные расходы. В ходе предвыборной кампании Трамп сам заявил, что США должны быть готовы позволить Европе защищать саму себя, если лидеры стран континента по-прежнему будут глухи к призывам Вашингтона, хотя он и подчеркивал, что данный вариант не является для него предпочтительным.

Так, ранее глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон указал, что он не планировал посещать встречу министров стран — членов НАТО в апреле, что могло иметь целью послать сигнал о том, что НАТО не является достаточно важным вопросом в повестке дня Вашингтона. Такой посыл усиливался благодаря тому, что Тиллерсон планировал вместо саммита НАТО посетить Россию, а также сконцентрироваться на приготовлениях саммита с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако администрация Трампа, как и его предшественники, кажется, намерена подорвать собственную же кампанию по принуждению Европы к более активному взятию на себя финансовой ноши. Тиллерсон уже совершает «поспешное отступление», отмечая, что он, вероятно, сможет перенести поездку в Россию и посетить всё же саммит НАТО.

Коллеги Тиллерсона по администрации вице-президент Майкл Пенс и глава Минобороны Джеймс Мэттис прежде сорвали свои попытки добиться справедливого разделения финансовой ноши, когда и на конференции по безопасности в Мюнхене подчеркнули крайнюю важность альянса для США и приверженность Вашингтона трансатлантической солидарности.

Одно дело было утверждать, что НАТО играет незаменимую роль в собственной безопасности США в ходе холодной войны, особенно в первое десятилетие или около того, однако ситуация с безопасностью в Европе изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день причины потенциальных угроз для Вашингтона находятся вне европейского театра. Более того, европейские державы добились процветания и могут обеспечить собственную оборону и стабильность региона, поскольку, отмечает автор, нынешняя Россия — это не Советский Союз.

К тому же существует значительное противоречие между тенденцией европейских членов НАТО преувеличивать «российскую угрозу» и тем, что они готовы предоставить для обороны. В частности, Германия — политический и экономических лидер ЕС — затрачивает жалкие 1,2% ВВП на оборону. Даже самые восточные члены блока — страны, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией, — не делают большего.

Те же страны, которые выполняют взятые на себя обязательства, необязательно затрачивают средства эффективно. Так, Италия, Нидерланды и ряд других стран-членов, кажется, применяют свои оборонные бюджеты как средство создания рабочих мест, нежели для создания надежной военной силы.

Есть и другие причины, не сводимые к тому, что финансовая ноша не разделяется должным образом, по которым США должны отойти от своих обязательств перед НАТО. Добавление ряда стран, не имеющих никакого значения с военной точки зрения, таких как Черногория, не укрепляет ни силу, ни безопасность США. Более того, попытки защитить уязвимые государства, находящиеся в противоречиях со своими более крупными соседями — как в случае со странами Прибалтики, — негативно сказываются на безопасности США.

Однако, заключает автор, уже одно нахлебничество и отказ от равного разделения со стороны стран — членов НАТО являются достаточной причиной для изменения политики Вашингтона. Президент Трамп должен довести свои предупреждения до конца и, наконец, позволить странам Европы защищать себя самостоятельно.