



Андрей Алексеев ИА Красная Весна Митинг навальнеров в Екатеринбурге. 26.03.2017

Говорят, история никого ничему не учит. Это, конечно, неправда. История, как и всё остальное, ничему не учит только тех, кто не хочет учиться. А тех, кто хочет учиться, история учит прекрасно.

Кто не хочет учиться — известно. Учиться всегда не хочет власть — любая, во всех странах. Российская — не исключение. Поэтому раз за разом она всё вчистую проигрывает, оказываясь не готовой к событиям и процессам, которые зреют годами и примеров катастрофического разрешения которых в ближайшей видимости предостаточно. Так было в 1917 году — аж два раза, когда сначала царь проиграл великую Российскую империю, а потом — так же бездарно — это сделало буржуазное Временное правительство. Так было и в 1991 году, когда КПСС проиграла великий Советский Союз, который смог победить фашизм, но не смог противостоять бездарности и безволию собственной власти, помноженным на предательство.

Сегодня появилось подозрение, что нынешняя российская власть готовится в ближайшее время повторить «подвиг» своих предшественников. Если опираться просто на знание истории, а также на понимание ситуации на Украине, уже три года демонстрирующей нам, что бывает, когда сдают власть бандитам, то возникает впечатление, что Россия в опасности.

Действительно, что это сегодня было такое?

Как случилось, что во многих городах России, включая обе столицы, состоялись неразрешенные митинги и шествия под лозунгами мелкого бандита Навального и руководимые его же платными прихлебателями? Вы власть или не власть? Если вы митинг запретили, то его или не должно быть, или одно из двух. Но неразрешенные митинги состоялись, поэтому вопрос о власти (о ее наличии) встал достаточно остро. Потому что сегодня, 26 марта, был только первый, пробный, экспериментальный выход — тихий, почти без провокаций, без оружия, без, в конце концов, снайперов на крышах (как это было в 1991 году в Вильнюсе и 2014 году — в Киеве). Этот пробный шар показал, что, как кричали на многих митингах, «мы (то есть малочисленные участники сходки — ИА REGNUM ) здесь власть». То есть следующий заход состоится, и он уже не будет тренировочным. Он будет настоящим — вероятно, со всем тем, чего не было сегодня. И что же этой перспективе может противопоставить власть? Да и где она?

Как случилось, что махинатор Навальный с его присными невозбранно привлекал и привлек на свои противозаконные акции подростков и иногда просто детей. Что, во всей России нет людей, которые могли бы и должны были этому противодействовать? Или, может быть, кто-то не помнит / не понимает, к чему приводит задействование детей и подростков в уличной политической борьбе?

Как случилось, что крупнейшие СМИ России годами практически раскручивают жулика и иностранного агента Навального в качестве «оппозиционера», «политика» и с чем-то там «борца»? Может быть, нашим СМИ некому указать, кого надо раскручивать, а кого нет? И каким образом получилось, что все крупные государственные и полугосударственные СМИ в России (за редкими и не делающими погоды исключениями) занимают, по сути, антироссийскую и антигосударственную позицию и никому до этого нет дела? Нет, никто не посягает на свободу слова. Конечно, конечно, полная свобода! Но где же голос тех, кто стоит на пророссийских и государственнических позициях (а их у нас, судя хотя бы по рейтингу президента — подавляющее большинство — ИА REGNUM ), почему его почти никто не транслирует? И главное — почему этот голос не слышит и не хочет слышать власть?

Не нужно долго думать и рыться в исторических архивах, чтобы понять, что у нас впереди. Все мы помним, чем кончились аналогичные процессы на Украине. Многие помнят, как зимой 2011−2012 годов Россия оказалась на грани государственного переворота, который начинался с таких заходов того же Навального и иже с ним. И там, и там все видели бессилие и провокационную слабость власти, вопиющий непрофессионализм людей, которые по должности обязаны защищать государство от внутреннего врага, и бесконечную трусость и предательство элиты всех сортов.

Однако из кризиса 2011−2012 гг. в России выводов никто делать не захотел. Или нет, не так. Выводы были сделаны — всех «белоленточных борцов» было решено приголубить: их погладили по головке, дали денег на их проекты, дали должности во власти, неограниченный доступ к СМИ, в том числе и государственным. Что же касается тех, кто был с другой стороны баррикады, то было решено, что они и так перетопчутся: их отодвинули от всего, от чего было можно, и в первую очередь от власти и СМИ. Ну, а как? Они же патриоты — «сами прибегут, когда надо будет».

Результаты этой «мудрой» политики видны уже сегодня. Что касается завтра, то может случиться и так, как говорил герой-бандит одного из рассказов сатирика Задорнова: «Ну посуди сам: где я — и где завтра?»

Россия действительно в опасности.