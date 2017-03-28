



Michmyer1.tripod.com Петля-ловушка системы «силки». Made in Japan

В последнее время японские лидеры и СМИ отбросили дипломатический флёр и открыто заговорили о том, что «совместная хозяйственная деятельность» на российских южных Курилах — это лишь этап, пройдя который, Токио намеревается приучить островитян к своему присутствию и заполучить, наконец-то, в свое владение вожделенные «северные территории» с их богатейшими морскими экономическими зонами.

Приведем дословно поступившую на днях из Японии информацию:

«Токио рассчитывает на то, что совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах позволит выработать у местных жителей понимание в вопросе передачи этих земель Японии».

Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ во время встречи с японскими школьниками, выигравшими конкурс эссе на тему «Северные территории».

«Я хочу создать такие условия, при которых нам удастся добиться понимания у россиян. И при которых они смогут принять факт возвращения Японии этих территорий», — отметил он».

При этом важным шагом на пути «возвращения» островов рассматривается склонение российских дипломатов и политиков к принятию на период «совместного хозяйствования» некоей «специальной юридической системы», когда на Курилах будет действовать, по сути, смешанная администрация, деятельность которой в плане организации полицейской, налоговой и иных служб будет сопряжена с соответствующим японским законодательством.

Ближайшее политическое окружение премьера Абэ также весьма откровенно в своих замыслах. Министр иностранных дел Ф. Кисида и генеральный секретарь кабинета министров Ё. Суга, как мантру, из раза в раз повторяют, что мирный договор с Россией может быть заключен только после признания всех «северных территорий» японскими. Не считает возможным лукавить и ближайший советник премьера генсек Совета национальной безопасности Японии С. Яти, который признает, что в случае «возвращения» Японии Курильских островов на них будет распространено действие японо-американского «договора безопасности», предусматривающего размещение военных баз и объектов США в любой точке японской территории без каких-либо изъятий. Выходит, даже в случае компромисса о передаче острова Шикотан и гряды Хабомаи — Малая Курильская гряда, который уже давно допускают центральные российские власти, эта территория может быть использована против нас, например, для размещения средств ПРО или радарного и гидролокационного оборудования.

Учитывая вышеизложенное, многочисленные комментаторы статей и информационных сообщений о российско-японских отношениях выражают по меньшей мере недоумение упорным стремлением Москвы «затащить» японцев на южные Курилы. Подавляющее же большинство требует прекратить переговоры о судьбе дальневосточных земель, законно на основе международных соглашений вошедших в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны. Приведем лишь один из таких комментариев, опубликованный под ником «belyaev»:

"Трудно понять наше руководство, ведь с самого начала, согласившись рассматривать вопрос этих 4 островов, мы сами себя загнали в ловушку этого пинг-понга! Найдите в себе мужество и заявите Японии, наконец, что этот вопрос более не обсуждается, иначе придет какой-либо политик, типа Горбачева или Ельцина, и мы точно их потеряем. А ведь по стратегическому значению — это Крым в квадрате на восточных рубежах нашей Родины, и не затем их брали, чтобы отдавать!!!»

Полагаю, по мере продолжения «тяжбы» с Японией, названной президентом Путиным «курильским пинг-понгом», таких призывов граждан нашей страны будет звучать все больше.