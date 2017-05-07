О возможном расширении присутствия ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ.) в Ливии пишет Том О'Коннор в издании Newsweek в статье «Куда двинется ИГИЛ?» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Вооруженные участники «Исламского государства», также известного как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут перегруппироваться в раздираемую войной Ливию после того, как они столкнулись с большими территориальными потерями в Ираке и Сирии. Официальные представители министерства обороны США заявили, что мусульмане-сунниты рассматривают возможность переноса своей штаб-квартиры де-факто в Ливию.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установила контроль над частью территории в Ливии после того, как ряд исламских повстанческих групп, участвовавших в восстании, поддержанном НАТО против лидера Муаммара Каддафи, заявили свою поддержку исламскому государству ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автор считает, что сторонники ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулись с серьезной неудачей, когда проведенное в прошлом году наступление под командованием США уменьшило территорию исламистов и вытеснило их из крепости Сирт. США провели авиаудары против джихадистов в Ливии, уничтожив примерно 80 боевиков в последние дни правления администрации бывшего президента Барака Обамы в январе. Однако, пока США и другие международные державы сосредоточились на разгроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии, джихадисты, как сообщается, усилили свое присутствие на отдаленном юге Ливии.

«Нестабильность в Ливии и Северной Африке может быть самой значительной краткосрочной угрозой интересам США и союзников на континенте», — сказал генерал Томас Д. Вальдхаузер, глава Африканского командования Пентагона, в феврале в сенатской группе, согласно «Нью-Йорк Таймс». «Даже с успехом Сирта, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии остается региональной угрозой интересам США».

«Мы должны тщательно выбирать, где и с кем мы сотрудничаем, для противостояния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии, чтобы не нарушить существующий баланс сил и не допустить усиления конфликта в Ливии», — добавил он.

Правительство, спонсируемое Соединенными Штатами, известное как правительство национального согласия и находящееся в Триполи, не является единственным органом, претендующим на контроль над находящейся в состоянии междоусобиц нацией. На востоке военный лидер Хафтар взял на себя бразды правления Национальной армией Ливии и начал свою собственную войну против исламистских боевиков. На местном уровне он пользуется политической поддержкой парламента в Тобруке и временного правительства, расположенного в городе Бейда. За границей он получил поддержку от соседнего Египта и добился благословения России.

Недостаток безопасности и отсутствие стабильности подготовили плодотворную почву для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии, которую Бригадный генерал Закариа Нгобонгу, старший чиновник по борьбе с терроризмом республики Чад, назвал «пороховым бочонком». По данным Reuters, в прошлом месяце ливийские оборонные ведомства насчитали около 200 боевиков, они активны в пустынных районах на юге страны. Но бегство боевиков из их последнего иракского оплота Мосула, а также тройные усилия США, России и поддерживаемых Турцией сил в Сирии может увеличить число джихадистов, собирающихся в североафриканской стране .

Продолжается обсуждение возможного участия России в ливийском конфликте

Роланд Олифант в британском The Telegraph рассуждает о российской поддержке генерала Хафтара Россией в статье «Российские связи с генералом Ливии «неоспоримы».

Россия развернула войска в Египте на фоне укрепления связей между Москвой и генералом Халифой Хафтаром, военачальником, который контролирует большую часть восточной части Ливии, заявил генерал США в пятницу, 24.03

Генерал морской пехоты Томас Вальдхаузер, командующий командованием США в Африке, сказал, что связь между Россией и генералом Хафтаром, руководителем группы под названием «Ливийская национальная армия», «бесспорна».

"Они находятся на территории, они пытаются влиять на ситуацию, мы очень внимательно следим за тем, что они делают», — заявил он журналистам в пятницу в Пентагоне. На вопрос о том, имел ли он в виду Ливию, он сказал: «Я бы просто сказал, что в этом районе есть русские».

US Africacom уточнил в Twitter: «Мы знаем о российских военных в регионе Северной Африки, в частности в Египте».

Министерство обороны России не было доступно для комментариев для The Telegraph в пятницу вечером.

Комментарии генерала Вальдхаузера последовали за сообщениями начала марта о том, что российские спецназовцы были развернуты в Западном Египте, возможно, для проведения операций в Ливии.

В прошлом году генерал Хафтар сообщил египетским газетам, что российские военные техники помогают службам и восстанавливают тяжелое вооружение, в том числе зенитные и военно-морские системы.

Генерал Хафтар посетил Москву как минимум дважды в прошлом году, чтобы заручиться поддержкой, и посетил единственный в России авианосец «Адмирал Кузнецов», возвращавшийся из миссии в Сирии в январе.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ноябре он назвал отношения с Россией «решающими». «Мы надеемся, что с вашей помощью мы устраним терроризм в ближайшем будущем», — сказал генерал Хафтар при встрече с российским министром.

Автор не забыл упомянуть, что Министерство иностранных дел России также поддерживает контакты с представителями признанного ООН правительства. Фаез Серай, глава правительства национального согласия, посетил Москву в начале марта.

Силы генерала Хафтара контролируют большие участки восточной Ливии, включая ключевые города Бенгази и Тобрук, но не признают признанное ООН правительство национального согласия, расположенное в Триполи.

Он пользуется сильной поддержкой со стороны Египта, который видит в нем потенциального светского правителя, который мог бы заменить слабое официальное правительство.

В статье не могло быть не отмечено британское отношение к происходящему на севере Африки. В феврале сэр Майкл Фаллон, министр обороны Великобритании, заявил, что Россия «проверяет» военный альянс на отношение к генералу Хафтару. «Мы не нуждаемся в том, чтобы медведь засунул свои лапы», — сказал он, выступая в качестве министра обороны на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о ситуации в Ливии.

Однако некоторые западные правительства заявили, что не исключают, что присоединятся к русским в поддержке генерала Хафтара.

Итальянский чиновник сказал The Telegraph в прошлом месяце, что Рим призвал бы союзников, включая Великобританию, использовать более «прагматичный» подход к разрешению продолжающейся гражданской войны и иммиграционного кризиса в Ливии.

Продолжая тему иностранного присутствия в Ливии, на пресс-брифинге в Пентагоне 24.03 лидер Африканского командования генерал Томас Вальдхаузер объявил, что США намерены сохранить наземные войска в Ливии в обозримом будущем для поддержки «дружественных сил» и уничтожения сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые остаются в стране.

Таким образом, постепенно фокус внимания западных СМИ переносится на Ливию, традиционно продолжая обвинять Россию во всех грехах, не имея очевидных фактов на руках. Возможно, основным триггером всех этих слухов являлось участие российской ЧВК «РСБ-Групп» в разминировании одного из крупнейших цементных заводов в Ливии с августа 2016 года. Как отмечается в публикации РБК, разминирование происходило по просьбе его владельцев, а не по обращению правительства Ливии.

Специалисты «РСБ-Групп» по словам ее основателя, бывшего офицера ФСБ Олега Криницына, не принимают участия в боевых действиях, а занимаются разминированием, сопровождением судов и охраной.

Таким образом, сообщения начала марта о присутствии российского спецназа на египетской военной базе и участие российской ЧВК в разминировании гражданского объекта породили многочисленные публикации о участии российских военных в ливийском конфликте, что на данный момент не является достоверной информацией.