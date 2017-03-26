



Хендрик III ван Клеве. Строительство Вавилонской башни. 1580

Халдейский архиепископ Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, монсеньор Башар Варда в интервью американскому католическому порталу National Catholic Register еще раз выразил озабоченность действиями ополченцев, с оружием в руках сражающихся в Ираке с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Я был против, я и сейчас против ополченцев, — заявил Варда. — Они могли, возможно, решить проблемы в краткосрочной перспективе, но они усложняют политический процесс в долгосрочной перспективе. Они привыкли носить оружие и с его помощью решать свои проблемы. Что нам нужно сегодня, так это единая армия — армия Ирака или силы пешмерга (курдское ополчение) являются признанными и институциональными элементами иракской обороны. Но то, чего мы боялись, случилось на самом деле. Если вы сейчас окажетесь в провинции Ниневия, увидите шесть или семь флагов, представляющих различные отряды ополченцев».

Больше всего патриархов и епископов Церквей Ирака беспокоят христианские ополченцы. Когда только джихадисты «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штурмовали летом 2014 года город Мосул, патриарх Халдейской католической церкви Луис Рафаэль Сако в августе того же года, признавая полное право иракских христиан на самооборону, настаивал на том, что их защита должна исходить от государства. Он говорил, что создание разнородных сил ополчения на основе этнорелигиозной идентичности может только расколоть Ирак. Слова патриарха стали реакцией на заявление президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, который выразил готовность предоставить оружие христианам-добровольцам, чтобы те сформировали ополчения для защиты своих поселений от джихадистов. Последующие события показали правоту халдейского владыки. Пока администрация Барака Обамы говорила о необходимости борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вела неторопливые переговоры о создании международной коалиции, имитировала военные действия против боевиков на местах, вопрос создания христианского ополчения становился в ходе развивающегося конфликта фактором, который раскалывал лидеров Церквей и церковных общин.

Первыми не выдержали ассирийцы. В апреле 2015 года французская католическая газета La Croix описывала их стычки с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель ополчения ассирийцев-христиан заявлял, что их физическое выживание гарантирует только «защита наших земель», причем «для нас курдские повстанцы не лучше, чем «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отряды ассирийцев должны были стать частью более широкого политического проекта по преобразованию в корпус регулярной армии по модели пешмерга, а там дело могло дойти до создания автономии для иракских меньшинств при поддержке многонациональных военных сил. При этом, замечало издание, помимо религиозной оставляющей добровольцы, кажется, были часто мотивированы жаждой адреналина, поиском новых приключений. А в мае 2016 года Ассирийская Конфедерация Европы (АСЕ), зарегистрированная в Европейском парламенте в качестве представительного органа ассирийской, халдейской и сирийской диаспор, критиковала патриарха Сако, осудившего деятельность «самозваных христианских ополченцев». Лидеры АСЕ официально предупредили патриарха, что тому не следует «вмешиваться в политические дела своего народа» и призвали его «не путать роль религиозного предводителя с понятием политического лидера».

Масло в огонь подливали и на противоположном Европе континенте. В июне 2016 года на Капитолийском холме прошли слушания на тему обустройства Ближнего Востока после победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мы должны уже сейчас готовиться к последствиям освобождения от контролируемых джихадистами зон, в том числе — Мосула и провинции Ниневия, а также Сирии», — заявил глава американской католической организации «Рыцари Колумба» Карл Андерсон. Накануне, 19 мая американские законодатели одобрили проект оборонного бюджета США. В него были внесены две поправки, поданные конгрессменом Джеффом Фортенберри. В частности они предполагали расширение возможности групп этнорелигиозных меньшинств, включая христиан и езидов, участвовать в интегрированной военной кампании против джихадистов. По словам представителя правозащитной группы «В защиту христиан» Стивена Холлингсхеда, после того, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выбиты из провинции Ниневии, существует риск аннексии этой равнины отрядами курдской пешмерги. Именно поэтому ополчения христиан и езидов должны принять участие в вооруженной борьбе против джихадистов, в противном случае им не найдется места за столом переговоров.

Так создавались все предпосылки для того, чтобы отряды христианского ополчения затягивались в сложную игру «все против всех», вступали в тактические ситуативные коалиции — но на правах младших партнеров — с мажоритарными центрами в Багдаде и Эрбиле, а также за пределами Ирака. Возникала опасность, что в конечном счете отряды христиан начнут сражаться друг с другом. И это ружье, висящее на стене, таки выстрелило. В феврале этого года информационные агентства начали сообщать, что представители отрядов ополченцев стали напрямую конфликтовать друг с другом и во время выступлений в эфире национальных телеканалов угрожать местью суннитам-мусульманам. В провинции Ниневия действуют несколько вооруженных христианских групп, передает ближневосточный портал Al-Arabiya, каждая из которых предлагает свою собственную повестку дня, вместо того, чтобы объединиться и освободить свои города от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В пример издание приводит борьбу между «Вавилонской бригадой» и Сирийским демократическим союзом, а также попытки «Защитных частей равнины Ниневия», основанных Ассирийским демократическим движением монополизировать власть в христианских районах. Все это выглядит, как драка «карликов за объедки».

Следует отметить также следующий нюанс. Дальнейшее повышение градуса напряженности в отношениях отрядов христианских ополченцев между собой в совокупности с их дерзостью в адрес епископов Церквей может вынудить последних поставить вопрос о том, могут ли эти соединения называться христианскими в принципе. Между тем по этому пути уже прошло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя они и позиционируют себя «исламскими воинами», многие мусульманские богословы открыто заявляют, что джихадисты извращают ислам. Если, в свою очередь, патриархи ближневосточных Церквей в перспективе открыто поставят вопрос, не извращают ли христианство ополченцы, ответ на него может быть дан не в пользу последних.