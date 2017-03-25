



Bemuz.ru Мясо из Бразилии

У Бразилии опять проблемы. Только-только вроде бы улеглись страсти по коррупционному скандалу вокруг контролируемой государством нефтяной компании Petrobras и импичменту президента Дилмы Русеф, а пресса перестала упражняться в соревновании «кто опубликует наиболее ужасный вид одного из разрушающихся стадионов, специально построенных к Олимпиаде 2016 года». Жизнь при новом президенте Мишеле Темере, кажется, стала входить в спокойное русло, и тут грянул новый скандал

Мировая общественность обеспокоена качеством бразильского мяса, которое неожиданно перестало соответствовать критериям, заявленным в сопроводительных бумагах, и мировым стандартам. Говядина, свинина, курица, поставляемая Бразилией в огромное количество стран, вдруг потеряли вкусовые качества. При этом этикетки и санитарные сертификаты остались прежними.

Бразильская прокуратура бросила все силы на проверку мясопроизводящих предприятий. Министр сельского хозяйства страны выступил с успокоительными заявлениями, что мол, «мы держим руку на пульсе и если что, то пульс кому надо пережмем». Президент собрал 150 дипломатов различного ранга, представляющих государства, в которые производимое в Бразилии мясо так или иначе поставляется, и доверительно сообщил, что контроль усилен, подделок больше не будет, а криминальные силы, вовлеченные в процесс фальсификации основного продукта сельхозэкспорта страны, рассеяны и побеждены.

А теперь — о том, что происходит в Бразилии на самом деле.

Прежде чем разобраться в возникших сложностях и причинах их появления, надо отметить, что Бразилия, как свидетельствует одно из ведущих изданий страны O Globo и подтверждает испанский информационно-аналитический портал 20 minutos — мировой лидер по экспорту говядины и куриного мяса, а по поставкам свинины находится во всепланетной табели о рангах на четвертом месте. Главными (но не единственными, разумеется) потребителями мясной продукции Бразилии являются США и Евросоюз.

Именно контролерами двух самых мощных клиентов и выявлены были факты массовой фальсификации продукта. По информации упомянутых выше изданий, «установлено, что для улучшения внешнего вида товара и увеличения сроков его хранения (годности) фирмами-производителями использовались добавки химических веществ, считающихся небезопасными для употребления человеком».

Под пристальный взгляд и горячую руку карательных органов попали три десятка мясопроизводящих фирм. Три крупнейших мясокомбината страны в минувшую субботу (18 марта) были остановлены и закрыты на производство расследования. Еще на 21 предприятии агенты правоохранительных органов ведут следственные действия, не останавливая производственных процессов. После обнародования этой информации, утверждает 20 minutos, глава бразильского Минсельхоза Блайро Магги «для своих» озвучил следующую сентенцию: «Эта проблема затрагивает и затронет всех. Не могу представить точно, каковы будут последствия, но у нас будут проблемы».

Самые большие проблемы — это, конечно, возможный отказ США и ЕС от бразильского мяса. (Американцы пока думают, а европейцы 21 марта уже отказались брать сомнительный продукт. Их примеру последовали Китай, Чили и Южная Корея). Скорее всего, отказ будет не окончательным и бесповоротным, а выразится в форме временной приостановки закупок. Но даже если так, то «нельзя войти в одну реку дважды» — возвращение Бразилии на мировой мясной рынок произойдет непременно с понижением цен на ее продукцию. В свете такой перспективы предположение, что скандал был заказан, а основания для него — настоящие, подтвержденные многочисленными тестами — подготовлены теми, cui prodest.

В Бразилии 4 837 фирм, занимающихся производством мяса, но то, что под подозрением всего тридцать, совсем не означает спокойный сон для остальных или даже повод для них хлопать в ладоши и радоваться провалу конкурентов.

«Когда хоть одна деталь госмеханизма повреждена, платить по счетам приходится всей стране, — не сомневается все тот же Блайро Маги. — И не только недоверием на внешнем, но и на внутреннем рынке. Мафия уже нанесла удар по крупным компаниям, стоимость акций которых рухнула на десятки пунктов еще в пятницу (17 марта), как только в печать просочились первые сведения о скандале».

Мафия по-бразильски — это серьезно. Местные СМИ точно знают, что мафия — это когда теневая деятельность предпринимателей прикрыта лицами, находящимися на госслужбе. Если государственные функционеры в фальсификациях не в доле — это, по здешним понятиям, не мафия, а так — слабоорганизованная преступность.

В первый скандальный день стоимость JBS, BRF и Marfrig, трех мясных гигантов Бразилии потеряла на фондовой бирже Сан-Паулу 5,9 миллиарда реалов (1,9 млрд долларов).

Акции JBS и BRF, транснациональных корпораций, являющихся одними из крупнейших в мире экспортерами мяса, упали на 11,26% и 7,83%, соответственно. Рыночная стоимость JBS в прошлый четверг, до скандала, составляла 32,700 млрд реалов ($ 10,548 млрд), но после начала расследования в пятницу потеряла около 3,5 млрд реалов ($ 1,13 млрд). BRF потеряла на торгах в пятницу около 2,4 млрд реалов ($ 775 млн), ее стоимость упала до 30,100 млрд реалов ($ 9,701 млрд). Акции компании Marfrig, которая не была упомянута среди подозреваемых, все же упали на 2,09%, что было связано с дискомфортом для инвесторов, вызванным скандалом. По оценкам, опубликованным O Globo, что падение будет стоить Marfrig убытка в размере 100 млн реалов ($ 32,3 млн) и снижение его рыночной стоимости до $ 3,5 млрд реалов ($ 1,129 млрд).

Экспорт мяса по трем позициям (говядина, курица, свинина) принес в прошлом году Бразилии $ 11,6 миллиарда — 7,2% от общего объема экспорта страны.

«Финансовые последствия удара мафии еще предстоит подсчитать», — сходятся во мнении аналитики различных бразильских изданий.