В то время как участвующие в парламентских выборах в Армении политические силы проводят последние дни агитации, отдельные политики и партии уже строят планы на следующие выборы. Депутат парламента Армении Заруи Постанджян, накануне выборов покинувшая партию «Наследие», 15 марта заявила о создании новой партии, которая будет называться «Еркир Цирани» («Страна абрикосов»). Девиз партии — «к Арарату». «Почему «Страна Абрикосов»? «Поскольку мы ставим задачу сплотить армянство и вернуться к нашим истокам. Абрикос звучит на латыни — Armeniaca, как название нашей страны, это дерево и его плоды столь же совершенны, как и наша родина. Это единственный плод, который делится на две равные половинки. Если делится на две равные части — это значит также знак справедливости», — объясняет Постанджян. В интервью ИА REGNUM она рассказала, как намерена объединить армянство, и чем «Страна абрикосов» будет отличаться от других партий.

Zham.am Заруи Постанджян

ИА REGNUM: Вы заявляете, что создаваемая Вами новая политическая платформа нацелена на консолидацию всех армян и особенно использование потенциала диаспоры в политических процессах. Как Вы представляете участие диаспоры в политических процессах, когда закон о партиях ограничивает членство граждан зарубежных государств в партиях, кроме того, иностранцы не могут финансировать партии?

Несмотря на то, что армяне уже 25 лет имеют государственность, они продолжают вынужденно жить в зарубежных странах. За эти 25 лет ряды старой диаспоры пополнили армянe из независимой Армении. В 1995 году с массовыми фальсификациями была принята Конституция Армении, которая запрещала армянам диаспоры иметь двойное гражданство. За время существования Республики Армения правящие партии (АОД во главе с Левоном Тер-Петросяном и до сегодняшнего дня — Республиканская партия во главе с Сержем Саргсяном) боятся вовлечения диаспоры в гражданскую и политическую жизнь в Армении.

Manger555 Карта расселения армян в мире

Конституционные поправки 2005 года разрешили иметь двойное гражданство. Гражданин любой страны, имея двойное гражданство (имеет и гражданство Армении), может без ограничений стать полноправным членом партии и воспользоваться правом избирать и быть избранным, если постоянно проживает в стране. Армяне, которые проживают за пределами Армении (представители армянской Диаспоры) и имеют двойное гражданство, или являются гражданами Армении, могут быть вовлечены в политическую деятельность в качестве равноправного члена партии.

ИА REGNUM: Вы заявляете, что для достижения долгосрочного мира не следует идти на уступки, а необходимо прежде всего восстановить границы, которые были утверждены договором о перемирии 1994 года, далее освободить Равнинный Арцах и Утик, восстановив территориальную целостность исторической, армянской провинции Арцах (около 12 тыс кв. км) и Утик (около 12 тыс кв. км). Вы действительно считаете, что вместо продолжения переговоров Армения должна развернуть новую, полномасштабную войну в регионе? И как в армянской диаспоре относятся к программе?

Республика Арцах сегодня не вовлечена в переговорный процесс. Азербайджан не желает участвовать в переговорном процессе. Нарушив договор о перемирии 1994 года (единственный документ, который был подписан между Арцахом, Арменией и Азербайджаном) и начав четырехдневную войну, Азербайджан прибег к агрессии, так же против мирного населения Арцаха. Фактически Азербайджан исключает дипломатическое урегулирование и мирную программу. Полномасштабные военные действия, как 100 лет назад, как в начале 90-х, так и четырехдневная война были инициированы со стороны Азербайджана, следовательно, если мы хотим сохранить мир и стабильность региона, мы должны быть готовы не только дать отпор, но и освободить Родину. Гарантом этого является сильная и независимая Армянская государственность.

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Во время четырехдневной войны представители армянской диаспоры добровольно прибыли в Арцах и участвовали в оборонительных действиях.

Современный армянский народ, включая многомиллионную армянскую диаспору, — это наднациональная формация, трансформирующаяся в политическую единицу. Она готова нести ответственность за прошлое, настоящее и будущее своей Родины.

ИА REGNUM: Партия «Еркир Цирани» хочет объединить всех армян. Какую внешнюю направленность будет иметь партия, чтобы не нанести ущерб интересам армян, проживающих в России, западных странах или на Ближнем Востоке? Ведь наши соотечественники из диаспоры в первую очередь — граждане зарубежных стран?

Армянская диаспора присутствует почти во всех странах мира и ее действия являются источником для создания разновекторных взаимоотношений, которые включают систему противовесов в интересах армянской государственности. Для реализации национальных интересов особенно необходимо построение конструктивных и сбалансированных отношений со всеми странами, где проживает армянская диаспора.

Fedayee Армяне Ливана на мероприятии, посвящённом памяти и поддержке признания Геноцида Армян в Османской Турции

ИА REGNUM: Как Вы считаете, достаточно быть армянином, чтобы участвовать в политических процессах в Армении?

Быть армянином — это еще не означает участие в политической жизни Армении. Для вовлеченности в политическую жизнь они должны получить второе гражданство. Мы осознаем, что необходимо восстановить избирательное право граждан Армении, проживающих и работающих за пределами страны, на месте их проживания на данный момент.

Позволить армянам активно участвующим в экономической, лоббистской, политической, культурной и просветительской жизни диаспоры, принимать участие в президентских и парламентских выборах Армении (искоренить правовые запреты и в ускоренном порядке предоставить им гражданство).

ИА REGNUM: Отношения Армения-диаспора затронуты в программах партий и блоков, принимающих участие в парламентских выборах в Армении. Например, блок «Елк» предлагает создать верхнюю палату армянского парламента, которая будет состоять из представителей зарубежных армянских колоний, которые будут избираться на выборах в этих колониях.

У партии «Еркир Цирани» иной подход. Мы считаем, что нет необходимости в двухпалатной системе — это будет ущемление прав граждан. Мы являемся космополитической нацией, и наш человеческий капитал полностью должен реализоваться на равных правах. Мы считаем, что все общины армянской диаспоры должны иметь своих представителей в однопалатном армянском парламенте.

Шахвердян Юрик (Yurkuz) Краснодар. Армянская церковь

ИА REGNUM: Что нового готова предложить Ваша партия нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, что ещё не предлагали другие партии Армении?

Внедрение всеармянской избирательной системы (система электронного голосования), согласно которой, право избирать и быть избранным принадлежит каждому гражданину Республики Армения, и его реализация гарантирована, независимо от его местонахождения (в армяно-населенных общинах мира должны быть избирательные участки). Арцах, Джавахк и все армяно-населенные общины зарубежья должны иметь своих депутатов в армянском парламенте. Парламентские выборы должны проводиться по простому пропорциональному избирательному порядку, минимальный проходной барьер партий не должен превышать 2,5%.

Должна быть общеармянская избирательная кампания для распространения идеи получения гражданства Республики Армения. Безвозмездное предоставление земельного участка для построения дома каждому репатрианту и получившему гражданство Республики Армения.