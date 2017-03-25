



Tvoyaohota.com Капкан

Полагаю, недавняя редакционная статья в самой большой по тиражу газете Японии — «Иомиури» — расставила все точки над «i» по поводу целей «совместного хозяйствования» на южных Курилах, как их видят в Токио.

Если президент РФ Владимир Путин призвал во время декабрьского визита в Токио «прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям» и превратить южные Курилы из яблока раздора в фактор продвижения к долгосрочному сотрудничеству, то японское правительство не скрывает, что, как заявил премьер-министр Синдзо Абэ, позиция Японии остается неизменной в намерении вернуть себе все четыре острова. Имеются в виду стратегически и экономически важные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и островная гряда Хабомаи, именуемая в России — Малая Курильская гряда.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ

Откровенно говоря, с самого начала было трудно поверить, что, откликаясь на призыв Путина, японское правительство наступит на горло собственной песне о «незаконной оккупации исконно японских северных территорий» и вдруг согласится позволять своим компаниям работать на Курилах, соблюдая законодательство РФ. А именно это условие озвучили недавно заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом они, правда, не прокомментировали звучащие из Токио заявления о том, что якобы прорабатывается какая-то, учитывающая позицию Японии «специальная юридическая схема», выводящая работающих на Курилах японских граждан из-под российского законодательства.

А вот «Иомиури» прямо указывает, что «существует много препятствий на пути к совместной хозяйственной деятельности». При этом подчеркивается, что «Япония требует реализовывать совместные проекты в соответствии с «особой системой», которая будет учитывать законодательства обеих стран: полицейские силы, налогообложение и так далее».

С предельной откровенностью отражающая правительственные взгляды Страны восходящего солнца газета доводит до сведения читателей, в том числе, видимо, и российских, что «главная цель совместной хозяйственной деятельности состоит в подготовке обстановки для возврата «северных территорий». Невозможен компромисс, при котором незаконный контроль России над островами усилится. Важно вести плотные переговоры, занимаясь поиском точек соприкосновения и не отходя от правил (японских — А.К.), касающихся территорий».

Commons.wikimedia.org Южные Курилы

Как говорится, что и требовалось доказать. Так что совершенно правы были российские ученые и сахалинские депутаты, предупреждавшие президента нашей страны в Открытом письме накануне визита в Японию: «…Вызывают озабоченность настойчивые попытки японского руководства, предлагающего в последнее время — в обмен на расширение японо-российского, включая инвестиционное, сотрудничества — различные схемы организации некоего «совместного хозяйственного освоения» южных Курил, истинной целью которых неизменно остается «не мытьем, так катаньем» добиться удовлетворения своих территориальных претензий к нашей стране».