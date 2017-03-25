Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро выступил с любопытным, но противоречивым заявлением по нагорно-карабахскому конфликту. «Если стороны захотят продолжить переговоры и подписать мирное соглашение, Франция готова организовать встречу, — подчеркнул Эйро. — Вместе с Россией и США Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, с тем чтобы содействовать Армении и Азербайджану в поиске мирного разрешения конфликта путем переговоров. Такие конфликты могут быть разрешены только посредством дипломатии».

Иван Шилов ИА REGNUM

Возможно, такое желание появилось у Парижа после того, как президент Франции Франсуа Олланд в марте провел встречи с президентами Азербайджана и Армении, в ходе которых обсуждался армяно-азербайджанский и нагорно-карабахский конфликты. Но в новой инициативе, прежде всего, не ясен формат встречи. Напомним, что саммит президентов Азербайджана и Армении 16 мая 2016 года в Вене, состоявшийся после апрельской карабахской войны, проходил при посредничестве глав внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Другой такой же саммит, но уже в Санкт-Петербурге 20 июня того же года, проходил при непосредственном участии президента России Владимира Путина и сопредседателей Минской группы. Поэтому непонятно, означает ли заявление Эйро то, что президент Франции решил принять посредническую эстафету у своего российского коллеги Путина в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта или будет избран венский вариант, а на встречу пригласят также министров иностранных дел стран-сопредседателей МГ ОБСЕ.

Обратим внимание на фразу главы МИД Франции: «Если стороны захотят продолжить переговоры». Переговоры были сорваны потому, что Баку отказывался придать юридическое оформление Венским и Санкт-Петербургским соглашениям, которые предусматривали введение на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и появление там института международных наблюдателей. Возможно, что на этом направлении нечто изменилось в позиции конфликтующих сторон, что предоставило возможность Парижу выступить с очередной посреднической инициативой. Но что именно? Далее Эйро говорит о возможности «подписать мирное соглашение». Не ясно, ведется ли речь о подготовке между Баку и Ереваном какого-либо нового документа или имеется в виду только юридическое оформление Венских и Санкт-Петербургских соглашений, то есть достижение того, что не удалось сделать при посреднических усилиях президента России Путина.

David Monniaux Здание Министерства иностранных Франции на набережной Кэ д’Орсе

И еще одна странность. К моменту подготовки этой статьи Баку и Ереван не отреагировали на официальном уровне на предложение Парижа. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь в Париже, говорил о том, что переговоры должны быть возобновлены «как можно скорее» и призвал Армению «не уклоняться от переговоров». Но сейчас он молчит. Известно только то, что министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда. О роли МГ ОБСЕ, как «единственном способе предотвратить возобновление войны в зоне Нагонного Карабаха», заговорил и посол США в Грузии Ян Келли. Такая позиция созвучна с российской. Поэтому, на наш взгляд, на данный момент Париж, выступая с предложением провести встречу лидеров Азербайджана и Армении преследует также цель укрепления политической составляющей механизмов сдерживания нагорно-карабахского конфликта, не отступая ни на шаг в сторону от поисков формулы урегулирования, которые осуществляются в формате Минской группы.

К тому же в регионе происходит интригующая политическая трансформация. Если после апрельской войны 2016 года в Азербайджане стали, как в Турции, укреплять президентскую «вертикаль власти», то Армения дрейфует в сторону от полупрезидентской в парламентскую республику. Да и Франция сама накануне больших политических перемен, и в ее политике в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта всегда содержался и содержится негласный так называемый «второй компонент». Одним словом, ситуация в отношении перспектив урегулирования конфликта стандартная: противостоящие стороны не демонстрируют готовность к достижению компромиссных решений, а посредники выступают с предложениями, но не намерены — во всяком случае пока — оказывать давление на Ереван и Баку. Как долго будет сохраняться такая ситуация, никто не знает.