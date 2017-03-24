Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 24 марта, во время рабочей поездки в Гродненскую область поделился новыми подробностями о таинственном «заговоре» и арестах «боевиков», о существовании чего он впервые рассказал 21 марта, посещая Могилевскую область. Сообщения пресс-службы президента Белоруссии в обоих случаях строятся по одинаковому шаблону. Вначале идет длинный кусок с объяснением целей поездки. В случае с Могилевом это было ознакомление с «социально-экономическим развитием региона и его готовностью к весенне-полевым работам», в случае с Гродно — ходом «весенне-полевых работ в Белоруссии и регионе», начавшейся «посевной кампании». Потом в середине релиза начинается политическая часть. 21 марта Лукашенко «рассказал о резонансном факте — в Белоруссии задержали готовивших провокацию с оружием боевиков», назвал несколько стран, причастных к их подготовке — Украину, Литву и Польшу, после чего «отметил, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте». 24 марта «более широкая информация» прозвучала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Лукашенко в Гродно еще раз перечислил страны, будто бы причастные к подготовке «боевиков», а затем расширил географию «заговорщиков». По его словам, «вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают». А далее он почему-то добавил, что «интернет является великим достижением, однако он порой используется для осуществления вбросов и искусственного раскручивания различных тем. «Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн», — отметил Александр Лукашенко. По его словам, современные войны меняют свою сущность, не обязательно перерастая в горячую фазу. «Информационные войны через интернет — это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад», — заявил глава государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осознание

Такая связь «заговора», ареста «боевиков» и «информационных войн через интернет как основного поля боя», обнаруженная главой белорусского государства выглядит загадочно и вот почему. Дело в том, что развернувшаяся сейчас в медиа и социальных сетях широкая кампания по разоблачению «заговорщиков» изобилует подробностями и даже чересчур. Последовательно и параллельно вбрасываются новые данные, разворачиваются дополнительные сюжеты, смещаются места локаций, называются фамилии, сообщаются названия различных экстремистских организаций (заставляющее также задуматься о степени их контролируемости со стороны спецслужб), раскрываются явки и схроны, демонстрируется конфискованное оружие. Голова просто идет кругом — только выстраивается какая-то версия, как тут же на смену ей предлагают другую. В итоге складывается впечатление, что дело мы имеем не с реальным заговором, а его имитацией, операцией «информационной войны», о которой говорил в Гродно сам Лукашенко и которая, если опираться на его слова — «мы этому научились несколько лет тому назад» — была задумана и реализовывалась годами, а сейчас вступила в оперативную фазу.

Но, к сожалению, эта виртуальность не отменяет того, что кого-то используют в ней «в темную», а кого-то цинично берут в заложники для дальнейшего торга. Это первое. И отсюда второе. Такая «информационная война» может являться операцией прикрытия чего-то другого. Интерес вызывает то, что заявление Лукашенко о связи «заговорщиков» с американскими и немецкими фондами прозвучал, во-первых, за день, когда часть белорусского общества вспоминает учреждение 25 марта 1918 года Белорусской народной республики (БНР), от которой отсчитывает независимость страны, а, во-вторых, на фоне приглашения Лукашенко посетить Вашингтон. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президента пригласили в США на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Церемония пройдет 6 апреля в Канзас-Сити штата Миссури. «Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президенту Лукашенко направлено приглашение принять участие в церемонии в ознаменование 100-й годовщины вступления США в эту войну», — сообщили в американском посольстве в Минске.

Подобный мостик, перекидываемый от событий 1917−1918 года в современность и связующий Белоруссию, США и Германию, вносит дополнительную интригу. Сегодня официальный Берлин сохраняет молчание в отношении происходящих в Белоруссии событий, дипломатическую инициативу на публичном уровне проявляет Вашингтон. Зарождаются вопросы, на которые еще нет ответов. Будем ждать очередной инспекции хода весенне-полевых работ в очередном регионе, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко выдаст новую порцию информации. Может быть, станет что-то понятно.